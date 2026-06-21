Perú

¿Colapso institucional? SENACE asumirá permisos ambientales de 6 sectores clave en solo 45 días

La transferencia alcanza a Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia y Educación y deja sin efecto el esquema previsto hasta 2029

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El nuevo decreto ordenó que las entidades sectoriales y SENACE formen comisiones técnicas para transferir expedientes, registros y documentación digitalizada.

El Gobierno oficializó a través del Decreto Supremo N° 009-2026-MINAM la aceleración de la transferencia de funciones de revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los sectores Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia y Educación al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Esta decisión deja sin efecto el cronograma anterior, que proyectaba un traspaso progresivo hasta 2029, y ordena que el proceso se complete en solo 45 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la norma.

SENACE asume el control ambiental en tiempo récord

Con la publicación de la nueva norma, el Ministerio del Ambiente (MINAM) busca que SENACE se convierta en la única autoridad encargada de evaluar y aprobar los EIA-d en seis ministerios estratégicos.

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La resolución obliga a las entidades sectoriales a conformar, junto a SENACE, comisiones técnicas de transferencia para asegurar la entrega digitalizada de expedientes, registros y toda la documentación asociada a los proyectos bajo evaluación ambiental.

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El decreto incluye recursos económicos, personal y responsabilidades administrativas para reforzar la capacidad técnica y operativa de SENACE.

El decreto también establece que SENACE asumirá la administración de los registros de consultoras ambientales y de certificaciones concedidas, centralizando la información que antes estaba dispersa en los diferentes ministerios.

El traspaso incluye recursos económicos, personal y responsabilidades administrativas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y operativa de SENACE de cara al incremento de expedientes que recibirá a partir de la transferencia.

Un proceso que reemplaza al cronograma anterior

La norma emitida deroga expresamente el Decreto Supremo N° 006-2025-MINAM, que fijaba un cronograma escalonado y extendido en el tiempo para la transferencia de funciones ambientales sectoriales.

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Ahora, el Ejecutivo exige una implementación acelerada y conjunta, bajo la supervisión de comisiones mixtas y con la obligación de garantizar la continuidad administrativa de los procedimientos en trámite.

El decreto especifica que los procedimientos iniciados antes de la transferencia seguirán siendo resueltos por la entidad sectorial de origen, mientras que los nuevos expedientes serán competencia exclusiva de SENACE, salvo casos excepcionales previstos en la norma.

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La centralización de la evaluación ambiental en SENACE busca una revisión más uniforme, transparente y predecible para los grandes proyectos en Perú.

Respuesta a compromisos y presión internacional

La transferencia responde, en parte, a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha instado a Perú a consolidar y especializar su sistema de certificación ambiental, priorizando la revisión técnica independiente y la transparencia en los permisos de grandes proyectos públicos y privados.

El Ejecutivo sostiene que la centralización facilitará una evaluación ambiental más uniforme y predecible, y reforzará la confianza de inversionistas y comunidades en los procesos de aprobación.

Con esta medida, SENACE se enfrenta a una carga inédita de expedientes y nuevas competencias, en un contexto donde la eficiencia y la capacidad institucional serán puestas a prueba.

Si bien la centralización era esperada, la rapidez del proceso exigirá una adecuación operativa inmediata para evitar cuellos de botella y garantizar que las inversiones sostenibles no se vean afectadas por retrasos en la tramitación ambiental.

¿Qué es el SENACE?

El Senace, o Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Ambiente.

Su función principal es evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión en sectores como minería, energía, hidrocarburos y transportes.

El objetivo del Senace es asegurar que estos proyectos cumplan con la normativa ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y la transparencia en el proceso de certificación.

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