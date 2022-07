Modernización de Puerto Salaverry registra avance del 94%

En el Terminal Portuario de Salaverry se embarcan minerales de exportación como el carbón antracita y el concentrado de cobre.

El proceso de modernización del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en La Libertad, está en su etapa final y los trabajos tienen un avance de ejecución del 94%, indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Ello generará un impacto económico en el norte del país y permitirá aumentar el tráfico de carga de productos de agroexportación, granos, producción minera, entre otros”, destacó la entidad del estado.

Asimismo, el MTC refirió que las obras comprenden mejoras en los muelles de tipo espigón 1 y 2, la construcción de silos, almacenes, equipamiento portuario y la ejecución de un antepuerto.

Esta modernización de la infraestructura fortalecerá el comercio exterior en su zona de influencia: Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca . Además, dinamizará la economía y generará empleos directos e indirectos en esas regiones.

Las obras se realizan en el muelle 1 que tiene una extensión de 268 metros de largo por 43 metros de ancho y en el muelle 2 con una extensión de 230 metros de largo por 30 metros de ancho. La información la proporcionó la Dirección de Inversión Privada en Transportes del MTC.

Ambos muelles, cuentan con dos bandas de amarre para naves, que han sido reforzadas con una plataforma de concreto y la rehabilitación de los pilotes. De esta manera, el terminal de Salaverry tendrá una mayor capacidad para atender naves de mayor tamaño y contará con dos grúas móviles para brindar mejores servicios.

Cabe precisar que las obras iniciaron en marzo de 2020 y finalizarán en este mes de julio. Se estima que serán recibidas por la Autoridad Portuaria Nacional a fin de este mes .

RECURSOS

La inversión para la ejecución de las Etapas 1 y 2 ascendió a US$ 121,86 millones (inc. IGV). Adicionalmente, ya culminaron las obras correspondientes a los adelantos de componentes de las Etapas 3 y 4, que comprenden la construcción de silos y almacenes adicionales, para lo cual se realizó una inversión de US$ 18.7 millones.

El terminal beneficiará a más de 5.5 millones de habitantes de la región, que tendrán un puerto más eficiente para el traslado de trigo, maíz, arroz, harina de pescado, fertilizantes y los principales productos de agroexportación como paltas, espárragos, alcachofas, arándanos, mango y pimientos.

Cuando la obra se encuentre totalmente culminada, el terminal podrá duplicar la capacidad actual de atención del número de naves.

Actualmente, en el Terminal Portuario de Salaverry se embarcan minerales de exportación como el carbón antracita y el concentrado de cobre. Se proyecta para futuro un incremento en el volumen de este tipo de minerales, por ello se tiene planeado la instalación de equipos especializados para el embarque.

IMPULSARÁN CABOTAJE DESDE PUERTO DE SALAVERRY AL DE PAITA

El fomento del cabotaje marítimo entre los puertos de Salaverry, en La Libertad, y el de Paita, en Piura, se abordó durante el I Encuentro con los Gobiernos Regionales sobre Transportes Multimodal, realizado en Lima, donde se gestionó una reunión descentralizada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En dicha reunión se expuso la necesidad de promover y facilitar el cabotaje marítimo de pasajeros y carga a fin de generar una alternativa eficiente de transporte en la costa peruana. Para este proyecto las regiones que conforman la Mancomunidad Macrorregional Nororiente del Perú; junto a la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones de la referida entidad, Edith Chuco Gutiérrez, señalaron los beneficios que esto traería.

“De esta manera se podrá contribuir con la reactivación económica debido a que tiene un efecto multiplicador en el empleo de más personas en su cadena logística. También se han agendado reuniones las próximas semanas con las 8 direcciones regionales de transportes y comunicaciones que conforman la Mancomunidad”, señaló Chuco Gutiérrez.

Entre los beneficios del cabotaje marítimo destacan la mayor capacidad para el traslado en grandes volúmenes de carga, con lo cual se pueden reducir los fletes y costos en beneficio de los dueños de carga y consumidores.

“Es una muy buena alternativa ante cierre de carreteras y desastres naturales; se considera un transporte complementario al transporte terrestre, especialmente para tramos largos; ofrece mayor seguridad debido a la poca exposición a robos, menos contaminación, entre otros”, sostuvo Edith Chuco.

