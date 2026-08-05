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La Sunafil tiene nueva jefa: Evelin Coloma es designada por el Ministerio de Trabajo

El Gobierno oficializó el nombramiento mediante una resolución suprema publicada en El Peruano, tras aceptar la renuncia de Edgar Vallejos Florián, quien dirigía la entidad desde noviembre de 2025

Las resoluciones fueron refrendadas por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.
Las resoluciones fueron refrendadas por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore. Foto: composición Infobae Perú
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó la designación de Evelin Mirella Coloma Cieza como nueva superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), cargo que ejercerá por un periodo de tres años. La decisión fue formalizada este miércoles mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Con este nombramiento, Coloma Cieza reemplaza a Edgar Alfonso Vallejos Florián, cuya renuncia fue aceptada por el Ejecutivo. Las disposiciones llevan la firma de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, quienes refrendaron las resoluciones correspondientes.

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Designación oficial en la Sunafil

La incorporación de Evelin Mirella Coloma Cieza a la máxima dirección de la Sunafil quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 030-2026-TR, que dispone su designación como superintendente por un periodo de tres años.

Evelin Coloma Cieza asume la conducción de la entidad encargada de la fiscalización laboral en reemplazo de Edgar Vallejos Florián, quien deja el cargo luego de que el Gobierno aceptara su renuncia.

La Resolución Suprema N.° 030-2026-TR oficializó la designación de Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendente de la Sunafil por tres años.
La Resolución Suprema N.° 030-2026-TR oficializó la designación de Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendente de la Sunafil por tres años. Foto: Andina

Renuncia del anterior superintendente

La salida de Edgar Vallejos Florián fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 029-2026-TR, publicada también en el diario oficial El Peruano. En el documento, el Ejecutivo acepta su renuncia y expresa su reconocimiento por los servicios prestados durante su gestión.

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Vallejos Florián había asumido la jefatura de la Sunafil el 28 de noviembre de 2025. Con la publicación de la resolución, se concreta el relevo en la máxima autoridad ejecutiva de la institución.

¿Cuál es la función de la Sunafil?

La Sunafil es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entre sus principales funciones se encuentran promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, así como de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

Además de las labores de inspección, la entidad brinda asesoría técnica, desarrolla investigaciones relacionadas con el ámbito laboral y propone la emisión de normas vinculadas a sus competencias.

La Sunafil es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
La Sunafil es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Foto: Actualidad Empresarial

¿Qué establece la ley sobre el cargo de superintendente?

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley N.° 29981, norma que creó la Sunafil y sus modificatorias, el superintendente constituye la máxima autoridad ejecutiva de la institución y también ejerce como titular de su pliego presupuestal.

La legislación establece que el nombramiento se realiza mediante Resolución Suprema, a propuesta del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y tiene una duración de tres años.

Los retos de Sunafil en el gobierno de Keiko Fujimori

La llegada de Evelin Coloma Cieza a la jefatura de la Sunafil coincide con un escenario en el que el Gobierno de Keiko Fujimori ha puesto énfasis en la generación de empleo y el impulso a la inversión privada. En ese contexto, uno de los principales desafíos para la entidad será mantener un equilibrio entre la promoción de la actividad económica y una fiscalización efectiva del cumplimiento de las normas laborales, especialmente en aspectos como la formalización del empleo, el respeto de los derechos de los trabajadores y las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Además, la institución deberá fortalecer la capacidad de inspección y garantizar una respuesta oportuna a las denuncias laborales en todo el país.

Otro reto será consolidar la presencia de la Sunafil a nivel nacional y mejorar la eficacia de sus acciones de supervisión en un país donde la informalidad laboral continúa siendo elevada. La entidad también tendrá que coordinar con los gobiernos regionales para reforzar las labores inspectivas, promover el cumplimiento voluntario de la legislación por parte de las empresas y combinar las sanciones con acciones de orientación y asistencia técnica. Al mismo tiempo, deberá adaptarse a los cambios que puedan producirse en la política laboral durante la actual gestión, asegurando que las inspecciones se desarrollen con criterios técnicos y dentro del marco legal vigente.

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