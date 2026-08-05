Nueve de cada diez peruanas carecen de educación financiera formal: Asbanc lanza el programa gratuito ‘Finanzas para Mujeres’

Menos de un tercio de las mujeres fija metas de ahorro específicas, según los datos difundidos por ASBANC e Interbank. (Foto cortesía CONAMYPE)

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En Perú, el 90% de las mujeres no ha recibido capacitación en finanzas y el 62% de las emprendedoras no accede a crédito formal, de acuerdo con un análisis de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) e Interbank.

La falta de acceso a formación y financiamiento formal no solo afecta las oportunidades individuales de las mujeres, sino que también limita la inclusión y el avance económico de una parte fundamental de la población peruana.

Una brecha que condiciona el desarrollo económico

Para Martín Naranjo Landerer, presidente del Consejo Directivo de ASBANC, la brecha en educación financiera impacta en la vida diaria de las mujeres y sus familias. Explicó que estas barreras pueden interferir tanto en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones económicas como en la estabilidad y el bienestar del hogar.

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“En esta educación financiera, tan importante como empoderar a una mujer, es empoderar a la familia y eso muchas veces se encuentra límites en la propia pareja”, señaló Naranjo.

ASBANC señaló que la falta de educación financiera afecta las decisiones económicas de las mujeres, la autonomía financiera y la estabilidad del hogar. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

El directivo destacó la importancia de adaptar las soluciones financieras a los diferentes momentos de la vida y consideró que ampliar el acceso y la autonomía financiera es esencial para el desarrollo colectivo.

Durante la presentación del programa gratuito “Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro”, el CEO de Interbank, Carlos Tori Grande, destacó que la educación financiera en mujeres genera cinco efectos centrales:

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Un efecto multiplicador que beneficia a la familia y la comunidad.

La posibilidad de construir capital para afrontar imprevistos o invertir.

El desarrollo de un historial crediticio que permite acceder a financiamiento y manejarlo adecuadamente.

El fortalecimiento de la autonomía para tomar decisiones con confianza.

Una mayor capacidad para negociar en distintos ámbitos.

Según Tori Grande, “una mujer que entiende bien cómo manejar sus finanzas tiene un efecto multiplicador en su familia, en sus hijos, en su comunidad y ojalá en su empresa”.

El programa gratuito “Finanzas para Mujeres” ofrece siete módulos virtuales para fortalecer la educación financiera femenina en Perú.

Desafíos pendientes en la inclusión y la productividad

Para Ricardo Montero, gerente de Evaluación, Analítica y Sostenibilidad de ASBANC, la falta de educación financiera femenina repercute tanto en las trayectorias personales como en la productividad y rentabilidad de las empresas y del país. “Tener una pluralidad de puntos de vista en los espacios de toma de decisiones promueve un mejor desempeño en las empresas”, aseguró.

El lanzamiento del curso es presentado como un avance en la estrategia de la banca para reducir la brecha de género, aunque subsisten desafíos estructurales: la formalización de los emprendimientos liderados por mujeres y el diseño de políticas públicas que impulsen la equidad siguen como tareas pendientes en la agenda económica nacional.

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Interbank afirmó que la educación financiera en mujeres impulsa el ahorro, el acceso al crédito, la autonomía y la capacidad de negociación.

ASBANC y una capacitación gratuita para revertir la exclusión

El curso “Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro” está disponible de manera gratuita y virtual en la plataforma de finanzas al toque y consta de siete módulos que abordan desde la elaboración de presupuestos hasta la planificación financiera de largo plazo.

Según datos difundidos por ASBANC, menos de un tercio de las mujeres establece metas de ahorro específicas, y casi dos tercios de las emprendedoras tienen restringida la posibilidad de acceder a financiamiento formal, lo que limita el crecimiento de sus negocios.

De acuerdo con cifras de Interbank, el 54% de quienes utilizan alcancías virtuales son mujeres y el 51% de los usuarios de billeteras digitales corresponde al género femenino.

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“Esperamos que este curso acompañe sus decisiones financieras para que puedan tomarlas con mayor confianza y construir un futuro con más oportunidades”, expresó Alejandra Cruz, Head de Sostenibilidad de IFS e Interbank.