El 76 % de peruanos considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país

Lima, 24 mar (EFE).- El 76 % de los peruanos, cifra que equivale a unos 19 millones de personas, considera la extorsión como el delito más alarmante en el país, superado ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %), reveló una encuesta difundida este martes.

El sondeo, realizado por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú (BCP), en alianza con la organización Capital Humano y Social (CHS), indica que la lucha contra la criminalidad es la demanda que los peruanos exigen a las autoridades.

En este sentido, un estudio comparativo del Observatorio del Crimen y la Violencia asegura que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses.

Además, modalidades de la extorsión como los préstamos ‘gota a gota’, que obliga a las personas a devolver el dinero con altos intereses y amenazas, crecieron en un año del 15 % al 19 %, lo que evidencia la expansión y diversificación de estas prácticas delictivas.

La encuesta de Ipsos revela, además, que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones entre las economías criminales, ambas con un 64 %, seguidas por la minería ilegal (52 %).

"Estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión", señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo.

Valdés advirtió que este escenario se agrava por un extendido pesimismo ciudadano, puesto que según la misma encuesta, el 58 % de peruanos considera que el próximo gobierno, que será elegido en las urnas el 12 de abril, no será capaz de enfrentar eficazmente la inseguridad, frente a un 36 % que mantiene expectativas positivas.

En este sentido, la sociedad peruana centra la inseguridad ciudana como gran prioridad, pues el 54 % de los encuestados demanda que el próximo gobierno concentre sus esfuerzos en combatir el crimen organizado y las economías ilegales.

A ello se suman la reforma del sistema de justicia (45 %) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44 %) como acciones urgentes.

La encuesta forma parte del libro Propuestas contra la inseguridad ciudadana del Observatorio del Crimen y la Violencia, que plantea una hoja de ruta para mejorar la respuesta del Estado frente a este desafío.

Las propuestas parten de un diagnóstico que advierte que el crimen en Perú ha dejado de ser un conjunto de delitos aislados para convertirse en un fenómeno más articulado, en el que convergen la criminalidad común, el crimen organizado urbano y las economías ilegales, con creciente capacidad de expansión territorial e institucional.

"Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución", concluyó Valdés. EFE