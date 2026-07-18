Más de 12 mil denuncias por extorsión se registraron en Perú en solo seis meses, según el Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) reportó que entre enero y junio de 2026 se registraron 12 634 delitos denunciados por extorsión y chantaje en todo el país. El análisis estadístico, difundido por el Observatorio de Criminalidad, revela que el promedio mensual asciende a 1.053 denuncias, es decir, alrededor de 70 por día y casi tres por hora. Estas cifras reflejan el alcance de un fenómeno que afecta a personas, familias, comerciantes y distintos sectores productivos.

La mayoría de los casos corresponde al delito específico de extorsión, con 11 946 denuncias formales. Además, durante el mismo periodo, se consignaron 382 denuncias por chantaje y 306 casos adicionales que permanecen en proceso de calificación dentro del sistema informático del MP.

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“El monitoreo permanente de la incidencia de los principales delitos permite identificar tendencias y orientar la toma de decisiones para enfrentar este flagelo”, enfatizó el equipo del Observatorio de Criminalidad en su más reciente boletín.

El documento se elaboró a partir de los datos consolidados por la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística, que analiza los reportes ingresados a los sistemas digitales del Ministerio Público.

Un megaoperativo policial logró la captura de 18 integrantes de la organización criminal 'La Red del Silencio', dedicada a la extorsión y cobro de cupos a transportistas en Lima Norte y el Callao. Entre los detenidos se encuentra un trabajador del Ministerio Público.| 24 Horas

Zonas más afectadas y respuesta institucional

Cinco distritos fiscales concentran más de la mitad de las denuncias a nivel nacional. El Distrito Fiscal de Lima Este encabeza la lista con 1.638 denuncias, seguido por La Libertad con 1.435, Lima Centro con 1.309, Lima Norte con 1.163 y Lima Sur con 1.155.

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Estos cinco distritos agrupan el 53,3 % de los delitos denunciados en todo el país, lo que subraya la necesidad de reforzar las acciones de prevención, investigación y persecución penal en estas zonas.

El impacto de la extorsión se siente especialmente en los espacios cotidianos: barrios, mercados, empresas y servicios básicos. Comerciantes y trabajadores han reportado amenazas, exigencias de pago y situaciones que alteran su vida diaria. Esta situación genera preocupación y demanda una respuesta integral de las autoridades.

El Observatorio de Criminalidad destacó que la información estadística “aporta elementos fundamentales para el diseño de estrategias que fortalezcan la persecución penal y la formulación de políticas públicas”.

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A su vez, el organismo subrayó la importancia de la articulación interinstitucional para enfrentar el delito de extorsión, una problemática que impacta directamente en la seguridad ciudadana.

El reporte también señala que “es fundamental analizar las tendencias detectadas para orientar los esfuerzos de las entidades encargadas de la seguridad, así como para diseñar intervenciones adaptadas a las características de cada región”.

Más accidentes de tránsito

En lo que va del 2026, los accidentes de tránsito se han convertido en el centro de tragedias. Según cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cantidad de fallecidos en siniestros viales ha superado a los muertos por sicariato en todo el país. Entre el 1 de enero y el 16 de julio, se han contabilizado 1.785 personas muertas en accidentes de tránsito, frente a 1.362 víctimas de homicidio en el mismo período.

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El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, remarcó la gravedad del fenómeno. “Desde el inicio del año hasta la fecha, 1.785 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del país”, comentó.

Lima encabeza la lista de departamentos con mayor mortalidad vial, con 294 fallecidos y 263 accidentes registrados. Le siguen la ciudad de Juliaca, con 149 muertos, y Arequipa, con 130 víctimas fatales. El fenómeno afecta tanto a grandes urbes como a ciudades intermedias y zonas rurales, donde el transporte público y particular comparte rutas con vehículos menores y peatones.

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La tendencia nacional se replica en las regiones. En la sierra sur, por ejemplo, se han reportado accidentes con hasta 10 muertos en un solo hecho, una situación frecuente en rutas donde circulan combis, cústeres o buses interprovinciales.