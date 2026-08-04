MEF renueva sus viceministerios tras renuncias: Erick Lahura y Fabrizio Orrego asumen Hacienda y Economía

El relevo en la conducción del MEF incluyó la aceptación de las renuncias de José Armando Calderón Valenzuela y Eloy Durán Cervantes mediante resoluciones publicadas en El Peruano.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la designación de Erick Wilfredo Lahura Serrano como Viceministro de Hacienda y de Fabrizio Orrego Peche como Viceministro de Economía, según las resoluciones supremas N° 024-2026-EF y N° 026-2026-EF, publicadas el 3 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Ambas designaciones marcan un relevo en la conducción del MEF, luego de que el gobierno aceptara las renuncias de José Armando Calderón Valenzuela y Eloy Durán Cervantes como viceministros, formalizadas a través de las resoluciones N° 023-2026-EF y N° 025-2026-EF.

La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro Elmer Rafael Cuba Bustinza refrendaron las medidas, que responden a la necesidad de sostener la continuidad y eficiencia en la gestión económica nacional.

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Trayectoria y perfil de los nuevos viceministros

Erick Wilfredo Lahura Serrano regresa al Viceministerio de Hacienda con más de veinte años de experiencia en el sector público. Su formación académica incluye un PhD en Economía por la University of London, así como dos maestrías en la London School of Economics and Political Science (LSE).

Ha ocupado cargos directivos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la SUNAT y el Banco de la Nación, además de liderar el Gabinete de Asesores del MEF hasta su designación actual. A nivel académico, Lahura también se ha destacado como docente universitario en el Perú y el extranjero, y como autor de publicaciones científicas sobre política monetaria, fiscal y desarrollo económico.

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Antes, Erick Lahura se desempeñó como viceministro en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 29 de noviembre de 2024 al 25 de octubre de 2025.

Por su parte, Fabrizio Orrego Peche asume el Viceministerio de Economía tras una carrera centrada en la investigación y el análisis macroeconómico. Orrego se desempeñó como jefe del Departamento de Políticas Estructurales y del Departamento del Programa Monetario en el BCRP, y cuenta con un doctorado en Economía.

Sus investigaciones han abordado temas como demografía y precios de activos, además de ejercer funciones como investigador principal en la Gerencia de Estudios Económicos del banco central. Ambos perfiles reflejan una apuesta por la experiencia técnica y el conocimiento especializado en la gestión pública.

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas en materia económica y laboral

En paralelo a la renovación de su equipo directivo, el Ejecutivo anunció que presentará al Congreso un pedido de facultades legislativas para implementar un paquete de reformas económicas, laborales y de simplificación administrativa.

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El proyecto incluye medidas para impulsar la inversión privada, agilizar permisos y mejorar la gestión de las asociaciones público-privadas (APP). Además, se prevén reformas para empleo juvenil y mayor flexibilidad en el mercado laboral, junto con incentivos a la contratación y la productividad.

El Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Ley de Presupuesto tras las sustentaciones del calendario legislativo y fiscal entre septiembre y noviembre. (Aldair Mejía/Pool de foto vía AP Archivo)

El plan también propone fortalecer las micro y pequeñas empresas (Mypes), fomentar la formalización y complementar el incremento del sueldo mínimo. En materia administrativa, se apunta a reducir la burocracia y digitalizar trámites, además de fortalecer a Indecopi para eliminar barreras de mercado.

Entre las medidas tributarias y financieras, se consideran ajustes en el marco tributario, aduanero y facilidades para el acceso a financiamiento en sectores como minería, agricultura, pesca y turismo. Asimismo, el Ejecutivo plantea una potencial reforma del servicio civil, con reorganización de la planilla estatal y nuevos incentivos para el sector público.

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El MEF prepara la presentación del presupuesto y el Marco Macroeconómico Multianual

El MEF tiene la responsabilidad de presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público al Congreso antes del 30 de agosto. Este proceso incluye la entrega simultánea de los proyectos de Endeudamiento y Equilibrio Financiero.

Posteriormente, de septiembre a noviembre, los ministros deben sustentar sus propuestas ante la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Congreso, que cuenta con plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Ley de Presupuesto.

Adicionalmente, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), documento clave para la planificación económica del país, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado antes del 30 de agosto.

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La publicación debe realizarse tanto en El Peruano como en el portal del MEF en los dos días hábiles posteriores a su aprobación. Una actualización de las proyecciones macroeconómicas se presenta cada abril, lo que permite ajustar políticas y tomar decisiones informadas sobre el manejo de la economía nacional.