Recaudación del IGV creció 16,9% y el Impuesto a la Renta avanzó 24,1% en julio

La entidad señaló que el resultado estuvo influenciado por la evolución de la economía y por las medidas aplicadas para fortalecer el cumplimiento de los deberes tributarios. Foto: difusión

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Los ingresos tributarios del Gobierno Central alcanzaron los S/ 16.177 millones en julio de este año, descontando las devoluciones de impuestos, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El resultado representó un incremento de 20,4% frente al mismo mes del 2025 y permitió mantener la tendencia positiva registrada durante los últimos 26 meses.

La entidad explicó que el avance responde al desempeño de la economía, así como a las acciones de gestión tributaria orientadas a mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre enero y julio, la recaudación acumulada llegó a S/ 120.609 millones, monto superior en S/ 18.353 millones al registrado en similar periodo del año pasado, con un crecimiento de 14%.

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Economía, importaciones y minerales impulsaron la recaudación

La recaudación tributaria de julio estuvo favorecida por el comportamiento de la actividad económica. La Sunat señaló que el Producto Bruto Interno (PBI) de junio habría crecido 3,6%, mientras que la demanda interna avanzó 6,9%, factores que incidieron en el pago de obligaciones tributarias.

Otro elemento relevante fue el incremento de 30,8% de las importaciones valorizadas en dólares CIF durante julio. Este resultado tuvo impacto en los tributos vinculados al comercio exterior, pese a la reducción de 4,4% del tipo de cambio frente al mismo mes del año anterior, situación que afectó la base imponible de las importaciones y los ingresos declarados por exportadores.

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La Sunat indicó que el crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de junio, de 3,6%, junto con el avance de 6,9% de la demanda interna, favoreció el comportamiento de los pagos tributarios. Foto: El Peruano

Además, la Sunat destacó que los mayores precios internacionales de minerales como el cobre y el oro elevaron los ingresos de las empresas relacionadas con su producción, comercialización y exportación. A ello se sumaron las acciones de control destinadas a reducir brechas en registro, declaración y pago de impuestos.

Impuesto a la Renta e IGV fueron los principales motores

En julio, el Impuesto a la Renta generó ingresos por S/ 6.451 millones, cifra que representó un crecimiento de 24,1% respecto al mismo mes del 2025. Este resultado estuvo explicado por el aumento de distintos componentes del tributo.

Los pagos a cuenta de tercera categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario crecieron 32,1%, mientras que la regularización del impuesto aumentó 46,6%. También registraron avances la renta de primera categoría (28%), segunda categoría (35,6%), sujetos no domiciliados (11,3%), quinta categoría (4%) y cuarta categoría (3,6%).

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Por su parte, el Impuesto General a las Ventas (IGV) recaudó S/ 9.380 millones, con un incremento de 16,9%. El IGV interno alcanzó S/ 5.099 millones y creció 7,4%, influenciado por el dinamismo de la demanda interna.

La Sunat resaltó que el alza internacional del cobre y oro incrementó los ingresos de las empresas vinculadas a estos minerales. Foto: Vigilante

En tanto, el IGV aplicado a las importaciones sumó S/ 4.281 millones, con un avance de 30,6%. Según la Sunat, este desempeño estuvo relacionado con el crecimiento de las importaciones y los pagos asociados a operaciones garantizadas en meses anteriores.

Otros tributos y acciones de control sostuvieron el resultado

La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) llegó a S/ 932 millones en julio, un aumento de 5,3% anual. El ISC interno sumó S/ 628 millones y avanzó 11,3%, impulsado principalmente por el rubro de otros productos, mientras que el ISC sobre combustibles registró una caída de 7,7%.

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El ISC aplicado a importaciones alcanzó S/ 304 millones y disminuyó 5,1%, debido principalmente a menores pagos vinculados a combustibles importados. Por otro lado, los otros ingresos tributarios llegaron a S/ 1.563 millones, con un crecimiento de 2,9%, favorecidos por mayores pagos de casinos, tragamonedas, juegos y apuestas deportivas a distancia.

En cuanto a las devoluciones de impuestos, estas ascendieron a S/ 2.296 millones en julio, monto menor en 2,6% frente al mismo mes del 2025.

La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/ 932 millones en julio, con un crecimiento de 5,3% frente al mismo mes del año anterior. Foto: Radio Nacional

La Sunat informó que sus acciones de control permitieron mejorar el cumplimiento de los contribuyentes. Durante julio, el 97,2% de las declaraciones controladas fueron presentadas dentro del plazo establecido y la morosidad al vencimiento se ubicó en 9%.

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Asimismo, la entidad redujo el porcentaje de omisos de 3,3% a 0,9% mediante acciones sobre obligaciones vencidas. En recuperación de deuda, las labores de cobranza aportaron S/ 909 millones, mientras que los pagos inducidos por fiscalización y fraccionamientos superaron los S/ 315 millones.

Grandes contribuyentes explicaron mayor crecimiento

Por tamaño de contribuyente, los tributos internos sumaron S/ 13.728 millones en julio, un crecimiento de 14,4% frente al mismo mes del año pasado. Dentro de este grupo, los Principales Contribuyentes (PRICOS) aportaron S/ 11.107 millones, con un avance de 19,1%.

En contraste, los Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) registraron una recaudación de S/ 2.621 millones, cifra que representó una disminución de 2,1%.

Finalmente, los tributos aduaneros alcanzaron S/ 4.746 millones, con un crecimiento de 25,2% y un incremento de S/ 1.103 millones respecto a julio del 2025. La Sunat explicó que este resultado estuvo asociado al mayor dinamismo de las importaciones y a los pagos correspondientes a operaciones previamente garantizadas.

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