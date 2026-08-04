Perú alcanza recaudación de S/120.609 millones hasta julio, apalancado por altos precios del oro y cobre internacionales

La SUNAT advirtió que el menor tipo de cambio en julio moderó la recaudación sobre importaciones y redujo los ingresos declarados por exportadores.

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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) informó que los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/16.177 millones en julio, cifra que elevó la recaudación acumulada del año a S/120.609 millones, un crecimiento de 14,0% respecto al mismo periodo de 2025.

Según el reporte oficial, este resultado se sostiene en el impulso de los precios internacionales del oro y el cobre, que incrementaron los ingresos de las empresas productoras y exportadoras de minerales.

SUNAT: Impulso minero y desempeño económico

El informe de la SUNAT señala que la recaudación tributaria mostró 26 meses consecutivos de crecimiento, reflejando el efecto del contexto internacional y del desempeño económico local.

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El crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) en junio fue de 3,6% y la Demanda Interna subió 6,9%, lo que contribuyó a la expansión de la base imponible.

La subida de las cotizaciones del cobre y el oro, junto a una expansión de las importaciones de 30,8% en julio, incidieron directamente en la recaudación por tributos asociados a la actividad minera y comercial. Esta tendencia se vio fortalecida por las acciones de gestión de riesgo y control de la SUNAT.

La SUNAT indicó que el Producto Bruto Interno creció 3,6% en junio y que la Demanda Interna avanzó 6,9%, lo que amplió la base imponible.

Factores que moderaron el crecimiento

Aunque el balance general fue favorable, la SUNAT advirtió que el menor tipo de cambio registrado en julio, un retroceso de 4,4% frente al mismo mes de 2025, afectó negativamente la recaudación sobre importaciones y los ingresos declarados por exportadores.

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Pese a este efecto, las acciones de control y cobranzas efectuadas por la Administración tributaria aportaron más de S/2.200 millones al fisco.

Resultados por tributos: IR, IGV y el ISC

En julio, el Impuesto a la Renta generó S/6.451 millones, un avance de 24,1% respecto al año anterior. Destacaron los incrementos en pagos de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario (32,1%), así como en la regularización del impuesto y en las categorías de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/9.380 millones, un alza de 16,9%. El IGV Interno recaudó S/5.099 millones (+7,4%), mientras que el IGV sobre importaciones llegó a S/4.281 millones (+30,6%), impulsado por el aumento de las compras externas y los ingresos por operaciones de importación garantizadas.

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El IGV recaudó S/9.380 millones en julio y creció 16,9%, con un aumento de 30,6% en el IGV sobre importaciones por el avance de las compras externas.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/932 millones (+5,3%). El ISC interno ascendió a S/628 millones (+11,3%), con predominio del rubro “ISC Otros”, mientras que el ISC sobre importaciones fue de S/304 millones, mostrando una baja de 5,1% vinculada a menores pagos por combustibles.

Los otros ingresos tributarios alcanzaron S/1.563 millones (+2,9%), con subidas en casinos, tragamonedas, apuestas deportivas, multas y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Se observaron caídas en recaudación ICR e ITAN.

Cumplimiento, control y segmentación

La SUNAT reportó que el 97,2% de las declaraciones controladas fueron presentadas en plazo y la tasa de morosidad en vencimiento se ubicó en 9,0%.

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Las acciones de cobranza sumaron S/909 millones y los pagos inducidos y fraccionados, más de S/315 millones. En atención al contribuyente, más de 770 mil personas recibieron orientación y los tiempos de espera y abandono de llamadas se redujeron.

Los Principales Contribuyentes (PRICOS) aportaron S/11.107 millones (+19,1%) en julio, mientras que los Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) registraron S/2.621 millones (-2,1%).

Finalmente, la recaudación aduanera llegó a S/4.746 millones (+25,2%), impulsada por el crecimiento de las importaciones y los pagos de operaciones garantizadas.