Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 3 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,37 soles peruanos, lo que representa una caída del -0,45% en comparación con el precio de cierre previo de 3,39 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso del -0,81%, mientras que su variación interanual es negativa, alcanzando un -4,74%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 3,25%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,75%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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