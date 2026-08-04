Medifarma es multada con S/ 2,47 millones tras comercializar suero que provocó la muerte de 5 personas y dejó 3 con lesiones

Tras un proceso legal que incluyó apelaciones y la revisión de pruebas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi ratificó íntegramente la decisión de primera instancia. Foto: composición Infobae Perú/Defensoría del Pueblo

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El Tribunal del Indecopi emitió una millonaria decisión contra el laboratorio farmacéutico Medifarma S.A. tras confirmar una sanción económica de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que resulta en un equivalente exacto de S/ 2.475.000. Esta severa penalidad responde a la comercialización negligente de un lote defectuoso de suero fisiológico al 9%, el cual presentaba niveles excesivamente altos de cloruro de sodio en su composición interna. Dicha anomalía bioquímica desencadenó consecuencias fatales para diversos pacientes que recibieron el producto en distintos centros de salud privados a nivel nacional, marcando uno de los episodios más graves en el ámbito de la vulneración de los derechos de los consumidores en el sector farmacéutico.

Los lamentables hechos cobraron la vida de cinco ciudadanos (incluyendo a un bebé) y dejaron a otras tres víctimas con daños neurológicos y físicos severos. Ante esta tragedia sanitaria sin precedentes recientes, la autoridad reguladora determinó de manera irrefutable que la compañía infringió de forma directa el deber general de seguridad, al introducir en el mercado de la salud un bien que representaba un riesgo letal e injustificado. Por su parte, durante todo el proceso de defensa, la empresa farmacéutica intentó deslindar y eludir su nivel de responsabilidad alegando que fue víctima de un presunto sabotaje perpetrado por sus propios colaboradores durante el proceso técnico de elaboración.

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Decisión firme en segunda y última instancia administrativa

Tras un extenso y complejo procedimiento legal que incluyó diversas apelaciones y la revisión exhaustiva de pruebas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi procedió a ratificar de forma íntegra la decisión dictada en la fase inicial. Resulta imperativo destacar que este pronunciamiento normativo es definitivo, ya que la resolución es en segunda y última instancia administrativa, por lo que se da por agotada la vía previa en lo que concierne a la justicia de consumo y se consolida un precedente ineludible.

Tras revisar las apelaciones y las pruebas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó la decisión de primera instancia. Foto: Sumaq Mercados

El organismo colegiado desestimó categóricamente los argumentos presentados por la defensa, quienes señalaban a dos empleados subalternos como los autores intencionales de alterar la estructura del producto a modo de complot. La resolución dictamina que los actos cometidos por los trabajadores dependientes recaen directamente sobre la responsabilidad corporativa de la institución. Las autoridades concluyeron que cualquier negligencia operativa forma parte integral del riesgo organizacional asumido por quien manufactura el bien. Por consiguiente, la falta de supervisión adecuada se ubica enteramente dentro de la esfera de control del infractor.

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Daños fisiológicos severos y sanciones complementarias impuestas

Los múltiples análisis fisicoquímicos presentados y validados en el expediente oficial evidenciaron que la desproporcionada concentración de sodio en las bolsas inyectables generó estragos irremediables en el organismo de los pacientes. Dicha situación detonó cuadros clínicos agudos descritos médicamente como hipernatremia severa. Esta condición resultó fulminante para la mayoría de los afectados, debido a que el insumo médico era empleado usualmente como vehículo para la hidratación intravenosa cotidiana en los hospitales. Como precisa el Código Civil citado en el documento: “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”.

Adicionalmente al castigo financiero estipulado, las autoridades impusieron directrices estrictas para salvaguardar el futuro de las operaciones industriales. Entre ellas destaca la orden de implementar obligatoriamente un robusto programa de cumplimiento preventivo, auditado rigurosamente por agentes externos. Asimismo, el tribunal reiteró que la empresa infractora debe asumir y reembolsar todos los gastos médicos generados por la recuperación integral de los sobrevivientes. En paralelo, se exige legalmente el pago de la totalidad de los gastos de sepelio a las familias de las víctimas mortales.

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El tribunal también reafirmó que la empresa sancionada deberá cubrir y reembolsar todos los gastos médicos derivados de la recuperación integral de los sobrevivientes. Foto: difusión

Autonomía procedimental y acciones orientadas a la reparación

A la par del proceso administrativo sancionador, las indagaciones continúan en la vía jurisdiccional ordinaria. Actualmente, existe una detallada investigación fiscal dirigida por el Ministerio Público, destinada a esclarecer y penalizar posibles delitos contra la salud en agravio de la sociedad civil. A pesar de los constantes requerimientos de Medifarma para suspender el veredicto bajo el pretexto del caso penal en curso, el Indecopi defendió su independencia funcional y aclaró que las vías administrativas y punitivas operan de forma completamente autónoma.

Con el propósito de ubicar a potenciales agraviados que aún desconocen el origen de su afectación, la resolución dictó exigencias inmediatas de transparencia y comunicación activa. En ese sentido, se dispuso la publicación de una notificación pública de gran alcance en la página de inicio del laboratorio y en las principales redes sociales. Finalmente, se estableció un protocolo de monitoreo permanente por un plazo de dos años para garantizar la compensación, dejando un claro mensaje institucional de que la garantía de idoneidad resulta un pilar inquebrantable en la protección ciudadana.

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