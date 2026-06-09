Melcochita cuenta que su pareja de 22 años tiene una semana de retraso y deja abierta la idea de ser papá otra vez a los 89

Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, dejó sin palabras al panel del programa 'Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión al revelar que su pareja, Heydi Amado, de 22 años, presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana, lo que abre la posibilidad de que el cómico y sonero se convierta en padre por duodécima vez a pocos meses de cumplir 90 años.
La joven, consultada directamente en el set por el conductor Kurt Villavicencio, no descartó la noticia y respondió entre risas: “Unos días, una semana”. La revelación la inició el propio Villanueva con una frase que encendió las alarmas de los conductores: “Hace siete días que pasa algo”.
PUBLICIDAD
De inmediato, Villavicencio —conocido como ‘Metiche’— y su compañera Katty Villalobos reaccionaron con asombro en vivo. Heydi Amado confirmó la información y precisó que, de estar embarazada, sería su primer hijo. La pareja no confirmó ni descartó un embarazo, pero la declaración bastó para que el tema se convirtiera en tendencia en redes sociales.
En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión
Una relación de 67 años de diferencia y una posibilidad que ya habían conversado
La relación entre Villanueva y Amado comenzó tras la separación del cómico de su aún esposa Monserrat Seminario, con quien tuvo tres hijas y compartió 15 años de vida. Heydi convivió durante dos años en el hogar que Melcochita compartía con Seminario, quien la describió públicamente como alguien que “se crió como su hija”.
PUBLICIDAD
La diferencia de edad entre la pareja es de 67 años, lo que desde el inicio generó el rechazo del padre de Heydi, Miguel Amado, de 46 años, quien calificó la relación de “payasada”. La posibilidad de tener un hijo juntos no era un tema nuevo para la pareja. Semanas antes de la aparición en televisión, Heydi ya había declarado: “Sí lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas, uno nunca sabe”.
El popular cómico 'Melcochita' revela en exclusiva que ya lleva un mes conviviendo con su joven novia de 22 años, Heydi Amado. ¡Mira la reacción de los conductores y lo que dijo el sonero! Instagram Panamericana Televisión
Ambos han defendido la autenticidad de su vínculo y rechazado las críticas. “No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi. Estoy viviendo un buen momento con ella”, afirmó Villanueva.
PUBLICIDAD
El 22 de mayo, la pareja celebró una ceremonia que denominaron “boda ancestral”, encabezada por el llamado ‘Brujo de los Andes’, quien bendijo los anillos de ambos en un ritual que fue cubierto por el programa ‘Magaly TV La Firme’. El evento concluyó con un beso de la pareja frente a las cámaras.
¡Parece que Melcochita encontró la fuente de la juventud! En el set de 'Detrás de cámaras', todos se maravillan con su piel tersa y sin manchas, bromeando con que vivirá muchísimos años más. Instagram Panamericana Televisión
Once hijos previos y una situación legal pendiente
De confirmarse el embarazo, Villanueva sumaría su duodécimo hijo. Entre sus hijos más conocidos figuran Yessenia, Susan y Hussein Villanueva, además de María Esperanza, Constanza y Cecilia Villanueva Seminario, sus hijas menores con Seminario. El artista se convirtió en padre por última vez alrededor de los 75 años, hecho que en su momento también generó repercusión mediática.
PUBLICIDAD
La situación familiar del cómico tiene, además, un frente abierto. Seminario se niega a firmar el divorcio, lo que mantiene a Villanueva legalmente casado con ella. La expareja también ha señalado públicamente que el cómico no respondió ante una emergencia médica de una de sus hijas menores. “Hace unos tres días una de mis hijas estuvo mal, con fiebre, los bronquios y dolor en la vesícula. Mi otra hija lo llamó para que abonara, pero no quiso”, declaró Seminario.
Más Noticias
Perú 1-3 España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedri, la selección peruana viene cayendo en la ciudad de Puebla, que tiene un gran marco de aficionados. Sigue las incidencias del encuentro
Gana Diario: resultados del 6 de julio del último sorteo
Como cada lunes, La Tinka publica los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4605
Golazo de Jairo Vélez para descuento en Perú vs España en partido amistoso por fecha FIFA 2026
El ‘Corviche’ sigue sumando anotaciones con la camiseta nacional. Se apuntó su diana más importante contra la ‘roja’, una de las candidatas para ganar el Mundial 2026
El increíble autogol de Pedro Gallese para el 3-0 en Perú vs España, amistoso por fecha FIFA 2026
En su afán de desviar un centro español, el experimentado portero introdujo el baló el balón en su propio arco
Golazo madrugador de Mikel Oyarzabal en Perú vs España en amistoso por fecha FIFA 2026
El capitán de la Real Sociedad y líder en ataque de la ‘roja’ destrabó inmediatamente el lance con un espléndido ‘misil’ imposible de frenar para Pedro Gallese
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD