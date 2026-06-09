Melcochita cuenta que su pareja de 22 años tiene una semana de retraso y deja abierta la idea de ser papá otra vez a los 89

Melcochita reveló en Panamericana Televisión que Heydi Amado, de 22 años, tiene una semana de retraso menstrual y abrió la posibilidad de un embarazo.

Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, dejó sin palabras al panel del programa 'Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión al revelar que su pareja, Heydi Amado, de 22 años, presenta un retraso menstrual de aproximadamente una semana, lo que abre la posibilidad de que el cómico y sonero se convierta en padre por duodécima vez a pocos meses de cumplir 90 años.

La joven, consultada directamente en el set por el conductor Kurt Villavicencio, no descartó la noticia y respondió entre risas: “Unos días, una semana”. La revelación la inició el propio Villanueva con una frase que encendió las alarmas de los conductores: “Hace siete días que pasa algo”.

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De inmediato, Villavicencio —conocido como ‘Metiche’— y su compañera Katty Villalobos reaccionaron con asombro en vivo. Heydi Amado confirmó la información y precisó que, de estar embarazada, sería su primer hijo. La pareja no confirmó ni descartó un embarazo, pero la declaración bastó para que el tema se convirtiera en tendencia en redes sociales.

En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión

Una relación de 67 años de diferencia y una posibilidad que ya habían conversado

La relación entre Villanueva y Amado comenzó tras la separación del cómico de su aún esposa Monserrat Seminario, con quien tuvo tres hijas y compartió 15 años de vida. Heydi convivió durante dos años en el hogar que Melcochita compartía con Seminario, quien la describió públicamente como alguien que “se crió como su hija”.

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La diferencia de edad entre la pareja es de 67 años, lo que desde el inicio generó el rechazo del padre de Heydi, Miguel Amado, de 46 años, quien calificó la relación de “payasada”. La posibilidad de tener un hijo juntos no era un tema nuevo para la pareja. Semanas antes de la aparición en televisión, Heydi ya había declarado: “Sí lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas, uno nunca sabe”.

El popular cómico 'Melcochita' revela en exclusiva que ya lleva un mes conviviendo con su joven novia de 22 años, Heydi Amado. ¡Mira la reacción de los conductores y lo que dijo el sonero! Instagram Panamericana Televisión

Ambos han defendido la autenticidad de su vínculo y rechazado las críticas. “No me meto en la vida de otros, ni estoy opinando ni criticando. No le hago caso a los que hablan sobre mi relación con Heydi. Estoy viviendo un buen momento con ella”, afirmó Villanueva.

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El 22 de mayo, la pareja celebró una ceremonia que denominaron “boda ancestral”, encabezada por el llamado ‘Brujo de los Andes’, quien bendijo los anillos de ambos en un ritual que fue cubierto por el programa ‘Magaly TV La Firme’. El evento concluyó con un beso de la pareja frente a las cámaras.

¡Parece que Melcochita encontró la fuente de la juventud! En el set de 'Detrás de cámaras', todos se maravillan con su piel tersa y sin manchas, bromeando con que vivirá muchísimos años más. Instagram Panamericana Televisión

Once hijos previos y una situación legal pendiente

De confirmarse el embarazo, Villanueva sumaría su duodécimo hijo. Entre sus hijos más conocidos figuran Yessenia, Susan y Hussein Villanueva, además de María Esperanza, Constanza y Cecilia Villanueva Seminario, sus hijas menores con Seminario. El artista se convirtió en padre por última vez alrededor de los 75 años, hecho que en su momento también generó repercusión mediática.

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Heydi Amado no confirmó ni descartó un embarazo en 'Detrás de Cámaras' y señaló que, de concretarse, sería su primer hijo.

La situación familiar del cómico tiene, además, un frente abierto. Seminario se niega a firmar el divorcio, lo que mantiene a Villanueva legalmente casado con ella. La expareja también ha señalado públicamente que el cómico no respondió ante una emergencia médica de una de sus hijas menores. “Hace unos tres días una de mis hijas estuvo mal, con fiebre, los bronquios y dolor en la vesícula. Mi otra hija lo llamó para que abonara, pero no quiso”, declaró Seminario.