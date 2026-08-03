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MEF: Contraloría vincula a exviceministro Rodolfo Acuña en caso de contrataciones irregulares por S/ 21 millones

La Contraloría sostuvo que el régimen FAG fue usado en el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir plazas permanentes y favorecer a personas vinculadas con la alta dirección

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas del Perú
La auditoría señaló que Acuña modificó los términos de referencia de una contratación FAG para favorecer a Carlos Díaz Dañino. - Crédito MEF
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La Contraloría General de la República identificó a Rodolfo Acuña Namihas, exviceministro de Hacienda, como uno de los principales funcionarios involucrados en contrataciones irregulares bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante 2025.

De acuerdo con el organismo, los funcionarios involucrados serían responsables de un perjuicio económico que supera los 21 millones de soles. El informe oficial, al que tuvo acceso este medio, recomienda acciones penales y administrativas para altos cargos del MEF.

El ascenso de Acuña en plena reorganización ministerial

Rodolfo Acuña Namihas fue designado Viceministro de Hacienda en de julio de 2025 mediante Resolución Suprema N° 022-2025-EF, en el marco del gobierno de Dina Boluarte. Su llegada se produjo durante la gestión de Raúl Pérez Reyes como ministro de Economía y en un contexto de cambios en la dirección del MEF.

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En ese periodo, Acuña compartió la conducción del ministerio con Erick Lahura Serrano, quien estaba a cargo del Viceministerio de Economía. Ambos integraron el núcleo de decisiones estratégicas en materia fiscal y presupuestaria.

Contraloria - obras paralizadas
El Informe de Auditoría N° 034-2026-2-0001-AC atribuyó presunta responsabilidad administrativa a 18 funcionarios y presunta responsabilidad penal a nueve.

El informe de la Contraloría detalla que Acuña utilizó su posición para intervenir directamente en la contratación de personal bajo el régimen FAG.

Según el documento, ajustó los términos de referencia de los concursos para favorecer a Carlos Díaz Dañino, un profesional con quien había compartido experiencia laboral en el Ministerio de Defensa.

Se documentaron reuniones y comunicaciones previas entre Acuña y Díaz Dañino antes de formalizar el contrato, lo que refuerza el hallazgo de direccionamiento en el proceso.

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Los requisitos académicos y de experiencia exigidos en la convocatoria coincidían de manera exclusiva con el perfil de Díaz, sin responder a necesidades institucionales objetivas ni a las reglas técnicas habituales para el sector público.

Falta de seguimiento y reportes sin sustento

La auditoría sostiene que Acuña validó cinco informes de conformidad de servicios a favor de Díaz Dañino sin verificar la ejecución real de los trabajos contratados. Los reportes, según la Contraloría, eran genéricos, repetitivos y en ocasiones no guardaban relación con los términos pactados.

El informe subraya la ausencia total de seguimiento, control técnico y documentación que demostrara la efectiva prestación de los servicios.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
MEF. La Contraloría indicó que Acuña validó cinco informes de conformidad sin verificar la ejecución efectiva de los servicios contratados.

El Informe de Auditoría N° 034-2026-2-0001-AC, titulado “Contratación de Locadores FAG en el Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2025”, describe un esquema en el que los contratos bajo régimen FAG se renovaron durante años, se superpusieron funciones entre contratados y empleados de planta, y los informes de cumplimiento carecieron de verificación objetiva.

El perjuicio económico calculado por la Contraloría supera los 21,3 millones de soles. El documento atribuye presunta responsabilidad administrativa a 18 funcionarios y penal a nueve, entre ellos Rodolfo Acuña Namihas.

El expediente fue derivado a la Procuraduría Anticorrupción para acciones legales y al propio ministerio para el inicio de procedimientos disciplinarios internos.

MEF
El Informe de Auditoría N° 034-2026-2-0001-AC atribuyó presunta responsabilidad administrativa a 18 funcionarios y presunta responsabilidad penal a 9.

Cambios en la cúpula y nuevos nombres en el radar

El informe fue remitido al MEF y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, mientras el organismo de control advierte que el régimen FAG, pensado para fortalecer capacidades técnicas, fue usado para cubrir plazas permanentes y favorecer a personas vinculadas a la alta dirección.

En paralelo, fuentes del sector económico indican que Erick Lahura Serrano es uno de los principales candidatos para retomar el Viceministerio de Hacienda.

Lahura Serrano, quien ya formó parte de la alta dirección junto a Acuña y Pérez Reyes, es mencionado como opción prioritaria para la nueva etapa del MEF, en momentos en que la gestión de contrataciones y la transparencia institucional vuelven al centro del debate público.

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