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Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,91 soles, manteniendo el mismo precio que la sesión previa y registrando una variación porcentual de -0,03%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,86%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,33%.

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