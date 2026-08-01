Imágenes y videos de la tragedia aérea en Nasca: caída de avioneta turística dejó sin vida a todos sus ocupantes

Una avioneta se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. (Composición: Infobae Perú)

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Una serie de videos e imágenes de la tragedia aérea en Nasca muestran las consecuencias del accidente que terminó con la vida de las 13 personas que viajaban en una avioneta de la empresa Aerodiana. La aeronave cayó y se incendió este sábado 1 de agosto en un predio agrícola ubicado en el sector Pueblo Viejo, a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región Ica.

El siniestro ocurrió cerca de la 1:00 de la tarde, en las inmediaciones del aeródromo María Reiche, cuando la avioneta realizaba un vuelo turístico hacia las Líneas de Nasca. Según información preliminar de las autoridades, la aeronave había partido desde el aeropuerto de Pisco y perdió comunicación durante el trayecto antes de precipitarse contra el terreno.

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Un neumático de vehículo y una bota reposan sobre la arena de un terreno desértico con vegetación seca dispersa. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

La emergencia movilizó a equipos de rescate, bomberos y autoridades locales. Tras el impacto, los ocupantes de la aeronave fallecieron en el lugar. Entre las víctimas se encuentran 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

Videos muestran la magnitud de la tragedia en Nasca

Las primeras imágenes difundidas desde la zona del accidente muestran la aeronave destruida tras el impacto y los trabajos realizados por los equipos de emergencia para controlar el incendio. Pobladores del sector Pueblo Viejo registraron los momentos posteriores a la caída de la avioneta, cuando una columna de humo alertó a los vecinos de la zona.

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La Compañía de Bomberos N.° 82 acudió al lugar para atender la emergencia y logró controlar el fuego generado por la caída de la aeronave. Las labores de atención se realizaron en medio de un escenario complejo debido a las condiciones del terreno y los daños ocasionados por el impacto.

Un camión de bomberos y personal de emergencia intervienen en el predio agrícola de Nasca, Ica, tras el accidente de una avioneta turística. (Foto: Facebook / Ica en vivo)

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras se desarrollan las diligencias para recoger evidencias y determinar las circunstancias del accidente. Los registros audiovisuales difundidos permiten observar la magnitud de la tragedia y forman parte de la información disponible mientras avanzan las investigaciones oficiales.

Un trágico accidente aéreo se registró en la provincia de Nazca, Perú, donde una avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó a tierra con 11 pasajeros y 2 tripulantes. El vuelo, que tenía como objetivo sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nazca, no dejó sobrevivientes. - TV Perú Noticias

Avioneta realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

La aeronave accidentada pertenecía a Aerodiana, empresa que ofrece servicios de sobrevuelo turístico sobre los geoglifos de Nasca, además de vuelos chárter privados y transporte de carga aérea. El objetivo del viaje era realizar un recorrido turístico por una de las principales atracciones de la región Ica.

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De acuerdo con los reportes preliminares, la avioneta salió desde el aeropuerto de Pisco con destino a la zona de las Líneas de Nasca, consideradas Patrimonio Mundial de la Unesco. Durante el vuelo se produjo una emergencia que terminó con la caída de la aeronave en un área agrícola cercana al aeródromo María Reiche.

Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) será la encargada de realizar las evaluaciones técnicas para establecer qué ocurrió durante el vuelo y determinar las condiciones en las que operaba la aeronave.

El accidente ocurrió luego de que días antes se reportaran condiciones meteorológicas complicadas en la zona. El 31 de julio, dos avionetas que retornaban al aeródromo María Reiche fueron desviadas hacia Marcona debido a fuertes vientos y baja visibilidad por polvo en suspensión.

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Restos calcinados de una avioneta de Aerodiana permanecen en el suelo agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras el accidente que dejó 13 víctimas mortales.

Mincetur activa protocolos de apoyo tras la muerte de turistas extranjeros

Tras conocerse el accidente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó que la aeronave transportaba a 11 turistas extranjeros y dos tripulantes.

La entidad informó que, a través de la Red de Protección al Turista, activó protocolos de atención y coordinación con las autoridades correspondientes. Además, señaló que brindará apoyo a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos.

Escombros humeantes de una avioneta siniestrada y vehículos de emergencia se observan en un predio agrícola de Pueblo Viejo, Nasca, Perú, tras un accidente.

Personal de IPERÚ se trasladó a la zona para realizar el monitoreo de la situación y brindar orientación, mientras un equipo del Mincetur se dirigió a Nasca para coordinar las acciones de asistencia necesarias.

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Las municipalidades de Nasca y Vista Alegre también expresaron sus condolencias y precisaron que la aeronave partió desde Pisco, tras difundirse inicialmente información que señalaba una salida desde el aeródromo María Reiche. Las autoridades locales remarcaron que serán los organismos competentes los encargados de esclarecer las causas del accidente aéreo.