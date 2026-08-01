Lista de víctimas del accidente aéreo en Nasca: nacionalidades de los turistas fallecidos en la tragedia

Once personas de nacionalidad extranjera perdieron la vida tras el accidente de una avioneta turística en Pueblo Viejo, distrito de Nasca. Según informó RPP, la aeronave, un modelo Cessna 208B Gran Caravan de la empresa Aerodiana con matrícula OD-2001, realizaba un vuelo sobre las conocidas líneas de Nasca cuando se precipitó a tierra. Entre las víctimas se encuentran siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles. A bordo también viajaban dos tripulantes peruanos, ambos fallecidos en el siniestro.
El vuelo había despegado del aeródromo de Nasca a las 12:10 del mediodía, transportando a turistas extranjeros interesados en sobrevolar uno de los principales atractivos turísticos del país. A la 1:01 p.m., la aeronave emitió una señal de emergencia, lo que activó los protocolos de seguridad y movilizó al personal de salvamento y extinción de incendios del aeródromo. Poco después, se perdió toda comunicación con la tripulación.
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Nacionalidades de las víctimas
La ubicación del accidente fue confirmada mediante una inspección visual realizada por otra aeronave que sobrevolaba la zona. De acuerdo con el citado medio, las primeras personas en llegar a Puerto Viejo, en la región Ica, constataron que no había sobrevivientes entre los ocupantes del vuelo.
La lista de nacionalidades de las víctimas es la siguiente:
- Siete pasajeros de nacionalidad italiana
- Dos pasajeros de nacionalidad alemana
- Dos pasajeros de nacionalidad española
- Dos tripulantes de nacionalidad peruana
El siniestro ocurrió cerca de una hora después del despegue. Equipos de rescate y autoridades locales permanecen en el lugar para continuar con las labores de recuperación e investigación, buscando esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia aérea.
(Noticia en desarrollo)
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