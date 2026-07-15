Pagos instantáneos en Perú: BCRP dispone que todos los bancos acepten transferencias inmediatas con QR, DNI o celular

El sistema de pagos inmediatos permitirá enviar y recibir dinero con alias como el celular o el DNI, sin usar el número de cuenta.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) oficializó el Reglamento del Servicio de Pagos Inmediatos con Alias, una norma que establece cómo deben funcionar las transferencias digitales instantáneas realizadas mediante alias —como número de celular, DNI u otros identificadores— y códigos QR.

La nueva regulación, publicada como Circular N° 0017-2026-BCRP el 15 de julio de 2026 en Lima, busca que este sistema de pagos sea más seguro, rápido, interoperable y accesible para todos los usuarios.

Pagos instantáneos sin fronteras entre entidades

El reglamento determina que cualquier persona podrá transferir hasta S/ 30.000 de manera inmediata, las 24 horas y los 365 días del año, usando solo un alias o un código QR.

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El alias queda vinculado a la cuenta bancaria o billetera digital y puede ser un dato sencillo, como el celular o el documento nacional de identidad. El objetivo es facilitar los pagos sin necesidad de conocer complejos números de cuenta.

La norma exige que todas las entidades que ofrecen pagos digitales —bancos, cajas, fintech, billeteras electrónicas y demás proveedores— permitan transferencias inmediatas entre sí, sin importar si ordenante y beneficiario usan diferentes plataformas.

De acuerdo con el máximo ente emisor, el sistema debe funcionar en tiempo real o casi real, y los fondos deben estar disponibles de inmediato para el receptor.

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Las transferencias digitales deberán operar entre bancos, cajas, fintech y billeteras, incluso si usan plataformas distintas.

Reglas para proveedores, protección de datos y experiencia de usuario

El BCRP obliga a los proveedores a cumplir estrictos estándares técnicos y de seguridad. Deben garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y contar con mecanismos de atención rápida para consultas, reclamos o correcciones de operaciones erróneas.

Además, el nuevo reglamento prohíbe discriminar entre usuarios según su entidad de origen y sanciona cualquier demora injustificada.

Las entidades también deben informar al banco central sobre nuevos productos, cambios relevantes en sus servicios y la incorporación de nuevas empresas al sistema. El proceso incluye la supervisión de los llamados “directorios de alias”, bases de datos que relacionan el alias con la cuenta bancaria, y sus operadores requieren autorización expresa del BCRP.

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El reglamento exige que los pagos inmediatos funcionen las 24 horas, los 365 días del año, con fondos disponibles de inmediato.

Límites, sanciones y requisitos de calidad

Cada transferencia puede alcanzar un máximo de S/ 30.000 por operación, aunque los proveedores pueden definir límites menores por motivos de seguridad.

El reglamento estipula que todos los participantes deben cumplir niveles mínimos de calidad y disponibilidad del servicio, y que las interrupciones deben resolverse en el menor tiempo posible.

El BCRP establece multas de hasta 120 UIT para quienes incumplan las disposiciones, así como la posibilidad de exclusión del sistema en los casos más graves.

Finalmente, la norma exige a los proveedores reportar incidentes, mantener fondos suficientes para garantizar la liquidación de operaciones y asegurar la interoperabilidad total del servicio.

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La norma prohíbe discriminar a los usuarios por la entidad de origen y sanciona las demoras injustificadas en los pagos.

Un paso hacia la integración digital y la inclusión financiera

La publicación de la Circular N° 0017-2026-BCRP abre una nueva etapa para los pagos inmediatos en el Perú.

El sistema está diseñado para que todos los usuarios puedan enviar y recibir dinero al instante, sin importar la entidad financiera o tecnológica que usen, mediante canales digitales accesibles y bajo estándares homogéneos de protección y calidad.

La norma entra en vigor en 60 días y abarca a bancos, fintech, billeteras, cajas y otras entidades que participen del Sistema Nacional de Pagos.