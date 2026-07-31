Clima en Perú hoy, viernes 31 de julio: pronóstico del tiempo por regiones

Un mapa de Perú ilustra las condiciones climáticas actuales del país, mostrando temperaturas en ascenso en distintas regiones y un termómetro en llamas que indica un incremento general del calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para Lima y otras 20 regiones del país por un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad” que, en algunos sectores, podría alcanzar los 36 °C. La advertencia rige hasta el sábado 1 de agosto y abarca las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El organismo advirtió que “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)” y que “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”.

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El contexto detrás de estas cifras es el Fenómeno El Niño, que en julio de 2026 se ha intensificado de manera sostenida. Según el Comunicado Oficial ENFEN N°11-2026, el evento podría alcanzar la categoría cálida fuerte entre junio y septiembre, y persistir en el verano 2026-2027.

El especialista del Senamhi David Garay señaló que las temperaturas se encuentran entre 6 y 8 grados por encima de sus valores normales, con registros de hasta 28 °C en estaciones como La Molina, y que desde el 31 de julio al 2 de agosto el ingreso de vientos del sur traería mayor cobertura nubosa y la posibilidad de lloviznas durante la noche y primeras horas de la mañana. Piura, por su parte, registró el miércoles 29 de julio una temperatura máxima de 33.5 °C —récord para esa estación en el mes de julio y 5.4 °C por encima de su media—, mientras que Lima-Callao marcó 25.6 °C, con una anomalía de 6.5 °C sobre la media.

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Senamhi emite alerta roja en Lima y 20 regiones por altas temperaturas por Fenómeno El Niño. América TV

¿Cómo estará el clima en Perú hoy?

Para este viernes 31 de julio, el Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, de entre 24 °C y 30 °C en la costa central, y de entre 23 °C y 30 °C en la costa sur. En la sierra norte, los máximos oscilarán entre 18 °C y 30 °C; en la sierra central, entre 14 °C y 30 °C; y en la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

En materia de lluvias, el pronóstico estacional del Senamhi para el trimestre julio-septiembre de 2026 indica precipitaciones entre normales y superiores en la costa norte, la costa centro y la sierra norte occidental. En la vertiente oriental andina y gran parte de la Amazonía norte y central, las condiciones oscilan entre normales e inferiores, lo que equivale a menor lluvia de la esperada para la temporada. La selva sur mantendría precipitaciones dentro del rango normal.

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El frío se concentra en las zonas altoandinas, especialmente en la sierra sur oriental —que comprende Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno—, donde las temperaturas mínimas se mantienen dentro del rango normal pero pueden caer bajo cero en zonas de gran altitud. La radiación UV será elevada en toda la costa y la sierra occidental, donde la escasa nubosidad al mediodía potencia su intensidad. Los vientos con ráfagas de hasta 45 km/h se esperan principalmente en horas de la tarde a lo largo del litoral. En la selva, el panorama es de calor con temperaturas máximas entre normales y superiores en el norte amazónico, y condiciones normales en la selva central y sur.

Una infografía de Infobae ilustra el contraste térmico en la costa central de Lima y el pico de aumento de la temperatura del aire en +5 °C durante el invierno de 2026, atribuido al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clima en Lima hoy, viernes 31 de julio

Lima atraviesa el julio más cálido del que se tenga registro en sus temperaturas nocturnas. Para este viernes 31 de julio, el Senamhi proyecta una temperatura máxima de entre 24 °C y 26 °C en Lima metropolitana, con valores de hasta 27 °C o 28 °C en distritos más alejados del litoral como La Molina, Santa Anita y Ate, donde el efecto de la brisa marina es menor. La temperatura mínima se ubicaría por encima de los 13 °C, con condiciones superiores a lo normal tanto de día como de noche, según el pronóstico estacional del organismo.

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La sensación térmica en horas del mediodía podría percibirse varios grados por encima del valor registrado, dado que la escasa nubosidad eleva la exposición a la radiación UV. El cielo estará parcialmente despejado hacia el mediodía, con mayor cobertura nubosa durante la noche y la madrugada por el ingreso de vientos del sur previsto a partir de este 31 de julio. Los vientos alcanzarán ráfagas cercanas a los 45 km/h en horas de la tarde. La humedad se mantiene en niveles propios del invierno costero, aunque la anomalía térmica la hace menos perceptible. La probabilidad de lluvia es baja durante el día, con posibilidad de lloviznas nocturnas y de madrugada a partir de esta jornada, producto del ingreso de los vientos del sur.

Residentes y turistas disfrutan de un día soleado y cálido en el Malecón de Miraflores, Lima, una escena característica del 'invierano' peruano con temperaturas elevadas en lo que debería ser la estación fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertas del Senamhi vigentes

El Senamhi mantiene activas las siguientes alertas para este viernes 31 de julio:

Alerta roja por incremento de temperaturas de moderada a extrema intensidad en 21 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. En algunos sectores, los valores podrían alcanzar los 36 °C.

Alerta por radiación UV elevada en la costa y la sierra occidental, asociada a la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía.

Alerta por vientos fuertes con ráfagas cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde en el litoral.

El organismo precisó que estas condiciones están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano y se prolongarán hasta el sábado 1 de agosto.

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Una mujer se protege del sol en un día de calor mientras Perú experimenta temperaturas elevadas en sus zonas costeras durante el invierno.

Pronóstico del clima en regiones

Clima en Arequipa hoy

Arequipa integra la zona de la sierra sur occidental, donde el Senamhi prevé temperaturas máximas superiores a lo normal —con una probabilidad del 49%— y mínimas que oscilan entre normales y superiores. En la costa de Arequipa, los máximos se ubicarían entre 23 °C y 30 °C. Las precipitaciones se mantendrían dentro del rango normal, con cierta probabilidad de condiciones inferiores (36%). La alerta roja por incremento de temperaturas rige también para esta región.

El majestuoso Misti bajo un cielo azul, fiel compañero del clima arequipeño

Clima en Cusco hoy

Cusco pertenece a la sierra sur oriental, donde las temperaturas máximas predominarían dentro del rango normal (55%) y las mínimas también se mantendrían en condiciones normales (48%), según el pronóstico estacional del Senamhi. Las precipitaciones presentarían un escenario entre normal e inferior. Pese a las condiciones más moderadas respecto a la costa, la escasa nubosidad eleva la radiación solar diurna y los valores de temperatura durante las horas centrales del día.

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Clima en Cuzco

Clima en Piura hoy

Piura, ubicada en la costa norte, es una de las regiones con mayor anomalía térmica del país. El miércoles 29 de julio registró 33.5 °C de temperatura máxima, el mayor valor en esa estación para el mes de julio, con una desviación de 5.4 °C sobre su media histórica. Para este viernes, el Senamhi proyecta máximos de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte. Las temperaturas máximas y mínimas presentan una probabilidad del 65% y 62%, respectivamente, de superar sus valores normales. La alerta roja por calor rige para esta región.

Con termómetros marcando máximos de 30 °C y un índice UV alto, el pronóstico del Senamhi asegura que el sol será protagonista en esta región durante toda la jornada (Infobae)

Clima en Trujillo hoy

Trujillo, en La Libertad, también integra la costa norte y comparte el pronóstico de temperaturas máximas de entre 30 °C y 36 °C para este viernes. El Senamhi señala que tanto las temperaturas máximas como las mínimas presentarían valores superiores a lo normal con alta probabilidad (65% y 62%, respectivamente). La alerta roja por incremento de temperaturas está vigente para La Libertad.

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conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. Foto: Wikimedia

Clima en Chiclayo hoy

Chiclayo, capital de Lambayeque, se encuentra en la franja de la costa norte donde el calor es más pronunciado. El pronóstico para este 31 de julio sitúa las temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C, con condiciones superiores a lo normal tanto de día como de noche. Lambayeque figura entre las 21 regiones bajo alerta roja del Senamhi. Se esperan vientos con ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde.

Clima en Iquitos hoy

Iquitos, en Loreto, pertenece a la selva norte baja, donde el Senamhi proyecta precipitaciones entre normal e inferior (41% normal y 43% inferior) para el trimestre julio-septiembre. Las temperaturas máximas oscilarían entre normales y superiores, con umbrales estadísticos de entre 31.3 °C y 31.8 °C. Las mínimas se mantendrían dentro del rango normal. El organismo indicó que el Fenómeno El Niño reduce la ocurrencia de friajes en la selva: al momento del pronóstico, el país registraba apenas el séptimo friaje del año, frente a valores muy superiores en el mismo periodo del año anterior.

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Conoce la temperatura mínima o máxima del clima en Iquitos

Clima en Ica hoy

Ica integra la costa sur, donde el Senamhi prevé temperaturas máximas de entre 23 °C y 30 °C para este viernes. Las temperaturas máximas y mínimas presentarían valores superiores a lo normal (61% en ambos casos). Las precipitaciones se mantendrían dentro del rango normal. La región está bajo alerta roja por el incremento térmico vigente hasta el sábado 1 de agosto.

Clima en Puno hoy

Puno pertenece a la sierra sur oriental, donde las temperaturas máximas y mínimas predominarían dentro del rango normal (55% y 48%, respectivamente). Las precipitaciones presentarían un escenario entre normal e inferior. Pese a que los valores son más moderados que en la costa, las zonas de mayor altitud de la región mantienen riesgo de temperaturas bajo cero en la madrugada. Puno figura entre las regiones bajo alerta roja del Senamhi.

© PNUD/MINAM/PPD/Nuria Ángeles Comunidades aymaras de Ácora trabajan por recuperar y conservar su agrobiodiversidad.

Clima en Tacna hoy

Tacna, en la costa y sierra sur occidental, registraría temperaturas máximas superiores a lo normal (49% de probabilidad) y mínimas entre normales y superiores (43% superior). En la costa, los máximos se situarían entre 23 °C y 30 °C para este viernes. Las precipitaciones se mantendrían dentro del rango normal, con cierta probabilidad de condiciones inferiores. La alerta roja por calor rige también para esta región.

Clima en Tumbes hoy

Tumbes, en el extremo norte de la costa peruana, es una de las zonas más expuestas al calentamiento asociado al Fenómeno El Niño Costero. El pronóstico del Senamhi sitúa las temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C para este viernes, con una alta probabilidad de superar los valores normales tanto en máximas (65%) como en mínimas (62%). La región está bajo alerta roja y es una de las que podría registrar los valores más altos del país durante esta jornada.

Recomendaciones según el clima de hoy en Perú

Evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación UV alcanza su punto más alto por la escasa nubosidad prevista.

Usar protector solar con factor de protección alto, ropa de manga larga y sombrero al salir a espacios abiertos, especialmente en la costa y la sierra occidental.

Mantenerse bien hidratado durante todo el día, incrementando el consumo de agua ante las temperaturas superiores a lo normal.

Ante las ráfagas de viento de hasta 45 km/h previstas en horas de la tarde, asegurar objetos en altura y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas.

En zonas altoandinas, no descuidar la protección contra el frío nocturno y de madrugada, ya que la amplitud térmica entre el día y la noche puede ser considerable.

Seguir los comunicados del Senamhi y del ENFEN, que actualizan el estado del Fenómeno El Niño Costero de manera periódica.

Residentes en el centro de Lima se protegen del calor mientras un cartel digital marca 27 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preguntas frecuentes

¿Cuál será la temperatura máxima en Perú hoy?

Las temperaturas más altas del país este viernes 31 de julio se registrarán en la costa norte —Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad—, donde el Senamhi pronostica máximos de entre 30 °C y 36 °C. En sectores puntuales de la costa central, como los distritos más alejados del litoral limeño, los valores podrían alcanzar los 27 °C o 28 °C.

¿Lloverá hoy en Perú?

La probabilidad de lluvia es baja en la costa y la sierra durante el día. El Senamhi advirtió que el ingreso de vientos del sur a partir del 31 de julio podría traer lloviznas nocturnas y de madrugada en Lima y otras zonas de la costa central. En la selva norte, las precipitaciones se mantendrían entre normales e inferiores a lo esperado para la temporada.

¿Qué regiones tendrán más frío?

Las zonas de mayor altitud de la sierra sur oriental —que comprende sectores de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno— registrarán las temperaturas más bajas del país. En esas áreas, las mínimas pueden caer bajo cero durante la madrugada, con umbrales estadísticos que el Senamhi sitúa entre -0.7 °C y 0.1 °C en la sierra sur oriental.

¿Dónde hará más calor hoy?

La costa norte concentrará los valores más altos: Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo son las ciudades donde el termómetro podría tocar los 36 °C. Piura ya registró un récord para el mes de julio el miércoles 29 de julio, con 33.5 °C, una anomalía de 5.4 °C sobre su media histórica.

¿Qué dice el Senamhi sobre el clima?

A través de su página web, el organismo indicó que estas condiciones, propias de un invierno anómalamente cálido, se presentarán desde este jueves 30 de julio hasta el próximo sábado 1 de agosto.

El Senamhi emitió una alerta roja para 21 regiones por un incremento de temperaturas “de moderada a extrema intensidad” que en algunos sectores podría alcanzar los 36 °C. El organismo precisó que “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)” y que “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”.

El pronóstico estacional del Senamhi para el trimestre julio-septiembre de 2026 proyecta que la costa peruana mantendrá temperaturas muy por encima de sus valores normales, tanto de día como de noche, en el marco de la intensificación del Fenómeno El Niño, que según el Comunicado Oficial ENFEN N°11-2026 podría alcanzar la categoría cálida fuerte entre junio y septiembre de 2026.