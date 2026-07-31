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Un sismo de 5,7 sacudió Pucallpa la noche de hoy jueves y se sintió en Lima, según reporta el IGP

El Instituto Geofísico del Perú informó que el evento ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros. Según el reporte oficial, la intensidad fue de IV en Pucallpa

Sismo en Pucallpa
Sismo en Pucallpa
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Un sismo de magnitud 5,7 se registró a las 19:58 horas de este jueves 30 de julio, con epicentro a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en la región Ucayali. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros. Según el reporte oficial, la intensidad fue de IV en Pucallpa, donde el movimiento se percibió con mayor fuerza.

Sismo también se sintió Lima

El mismo movimiento telúrico también se percibió en diferentes distritos de Lima pero alrededor de las 20:02, lo que generó una rápida reacción de alerta entre los habitantes de la capital. 

En tanto, según reportó Asismet, el sismo registrado la noche del 30 de julio con epicentro en Pucallpa fue percibido en varias regiones del país, incluyendo Huánuco, Lima y Callao. La intensidad alcanzó nivel IV, considerada por los simólogos como moderada, lo que llevó a que habitantes de estas zonas sintieran el movimiento. La magnitud de este temblor hizo que se sintiera de forma clara en edificios altos de la capital y en distintas ciudades de la zona central del país.

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Boletín informativo sísmico nacional con logotipo COEN e IGP. Contiene un mapa del epicentro en Pucallpa, tabla de parámetros sísmicos y escala de Mercalli
El boletín sísmico del IGP y COEN detalla un temblor de magnitud 5.7 con epicentro en Coronel Portillo, Ucayali, el 30 de julio de 2026. (COEN)

Según comentarios en las redes sociales de medios locales, usuarios de ciudades como PucallpaHuancayoTarmaYarinacochaHuánucoLa MercedAtalayaLa OroyaTarapotoContamana y la propia Lima reportaron haber sentido el movimiento telúrico, aunque con diferentes intensidades.

En Lima, muchos residentes describieron el temblor como leve, mientras que en zonas cercanas al epicentro, como Pucallpa, varios testimonios señalaron que la sacudida fue fuerte. Los mensajes también reflejan que en algunos casos se percibieron dos movimientos casi consecutivos y que, en localidades como Yarinacocha, los animales domésticos se mostraron inquietos tras el sismo.

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Mapa satelital con Pucallpa, epicentro marcado. Tarjeta de datos sísmicos: magnitud 5.7, profundidad 116 km, fecha 30/07/2026, intensidad IV Pucallpa
Un mapa satelital muestra el epicentro de un sismo de magnitud 5.7 cerca de Pucallpa, Ucayali, según el Instituto Geofísico del Perú.

Sismo también se sintió en el Callao

El movimiento telúrico, probablemente debido a su profundidad, también se sintió en el Callao, donde algunas familias salieron de sus viviendas ante el temor de posibles derrumbes. Situaciones similares ocurrieron en VentanillaPachacútec y Mi Perú, según reportes de medios locales, mostrando la amplitud del área afectada por el sismo.

Un sismo de 5.7 grados con epicentro en Pucallpa se sintió con gran intensidad en el Callao, provocando que los residentes salieran de sus casas en medio de la noche. El video muestra la reacción de los vecinos en las calles tras el movimiento telúrico. | Ventanilla TV

Fallas geológicas se reactivan

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó hace unos días sobre la reactivación de la falla Altos del Mantaro, que provocó un sismo en la provincia de Chupaca, en Junín. Según el informe técnico, la combinación de la cercanía del epicentro, la poca profundidad del evento y la vulnerabilidad de las viviendas explica los daños observados.

Las evaluaciones científicas del IGP identificaron que, tras el sismo principal, se registraron varias réplicas en la zona, algunas de ellas percibidas por la población. El organismo subrayó la importancia de contar con información precisa para fortalecer la gestión del riesgo de desastres y promover edificaciones más seguras en el país.

Qué hacer ante un sismo y la importancia de la mochila de emergencia

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, buscar zonas seguras dentro de la vivienda, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, así como no utilizar ascensores. Es fundamental evacuar si la estructura presenta daños visibles.

La mochila de emergencia debe estar siempre preparada y contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, documentos de identidad, botiquín básico y ropa de abrigo. Este recurso permite afrontar las primeras horas tras un evento sísmico mientras se recibe asistencia o se restablecen los servicios básicos.

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