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Accidentes de tránsito cobran la vida de tres personas en las carreteras salvadoreñas

Los cuerpos de socorro reportaron además dos personas lesionadas en percances ocurridos en distintos puntos del país, mientras las autoridades realizan inspecciones y continúan las investigaciones para establecer responsabilidades

Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en carreteras de El Salvador. (Foto cortesía)
Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en carreteras de El Salvador. (Foto cortesía)
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Al menos tres personas fallecieron y otras tres resultaron lesionadas en una serie de accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en diferentes carreteras de El Salvador, según reportes proporcionados por cuerpos de socorro. Cada uno de los hechos se registró en distintos puntos del país y dejó saldos lamentables, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.

Dos adultos mayores mueren tras vuelco de camión cisterna en la carretera al Puerto de La Libertad

La noche del lunes, un accidente en el kilómetro 26 de la carretera que conecta con el Puerto de La Libertad terminó con la vida de dos personas. Un camión cisterna cargado con agua perdió el control y volcó fuera de la vía, impactando contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera, donde funcionaba un puesto de venta de frutas. En el interior del inmueble se encontraban dos adultos mayores, quienes murieron a consecuencia del fuerte impacto.

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Las autoridades atribuyeron la causa del accidente a la excesiva velocidad con la que era conducido el vehículo pesado. Tras el suceso, equipos de rescate y el Viceministerio de Transporte desplazaron grúas al lugar para extraer el camión accidentado y restablecer el paso vehicular en la zona. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado la detención del conductor implicado en el hecho.

Dos personas murieron en horas de la noche del lunes, luego que un camión cisterna cargado con agua perdiera el control y volcara en el kilómetro 26 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad

Motociclista muere tras colisionar con vehículo estacionado en Soyapango

En otro hecho, un motociclista perdió la vida después de chocar contra la parte trasera de un pick up que permanecía estacionado sobre la calle principal de Plan del Pino, en el distrito de Soyapango. El impacto fue de tal magnitud que le ocasionó lesiones mortales, por lo que falleció en el lugar del accidente.

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Equipos policiales y de socorro acudieron a la escena para realizar las inspecciones pertinentes y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.

Vehículo se precipita a un barranco en San Vicente

Durante la mañana del martes, se registró otro percance vial en el kilómetro 71 de la carretera Litoral, en las inmediaciones del puente San Joaquín, cantón Santa Cruz Porrillo, San Vicente. Un vehículo cayó a un barranco en el carril que conduce hacia Usulután. La emergencia movilizó a los equipos de Comandos de Salvamento Nonualcos y el Cuerpo de Bomberos, quienes efectuaron maniobras de rescate vertical y vehicular para extraer a una persona que había quedado atrapada.

La víctima fue estabilizada en el sitio e inmovilizada antes de su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento, no han sido confirmadas las causas que llevaron a este accidente.

Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en carreteras de El Salvador. (Foto cortesía)
Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en carreteras de El Salvador. (Foto cortesía)

Según información proporcionada por Cruz Verde, otro accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana, en el sector conocido como “Los Chorros”, Santa Tecla, donde se vieron involucrados un camión de carga y un motociclista. Elementos de Cruz Verde Santa Tecla asistieron a un hombre que presentaba diversas lesiones, logrando estabilizarlo en el lugar antes de trasladarlo a un centro asistencial.

Personal de Cruz Verde asiste a un motociclista lesionado tras un accidente con un camión en el sector de Los Chorros, Santa Tecla. (Foto cortesía)
Personal de Cruz Verde asiste a un motociclista lesionado tras un accidente con un camión en el sector de Los Chorros, Santa Tecla. (Foto cortesía)

Motociclista resulta lesionado tras chocar con un microbús en el barrio Lourdes

En un hecho previo, las autoridades reportaron un accidente sobre la 38 avenida Sur, en el barrio Lourdes, donde un motociclista colisionó con un vehículo tipo sedán. El conductor de la motocicleta, identificado por las placas M 11-95E, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para descartar una fractura en el miembro inferior derecho y para recibir atención por laceraciones.

Las autoridades respondieron al llamado de emergencia y efectuaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.

Los accidentes han dejado un saldo trágico en las últimas horas, mientras los equipos de emergencia y las autoridades mantienen presencia en las principales vías del país para atender cualquier eventualidad.

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