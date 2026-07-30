Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de julio

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,9 soles, lo que representa una disminución del -0,05% respecto al precio de cierre anterior de 3,9, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,84%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,67%.