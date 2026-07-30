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El 44,9% de peruanos no emprende por miedo al fracaso: solo dos de cada 10 planean abrir un negocio en los próximos tres años

Pese a que la mayoría de la población identifica oportunidades y considera que posee las habilidades para crear una empresa, la incertidumbre y las brechas en la formación siguen limitando la creación de nuevos negocios, según el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2025/2026

Aunque el 84,2% ve oportunidades y el 78,2% cree tener las habilidades para emprender, solo el 19,9% planea iniciar un negocio en los próximos tres años.
Aunque el 84,2% ve oportunidades y el 78,2% cree tener las habilidades para emprender, solo el 19,9% planea iniciar un negocio en los próximos tres años. Foto: difusión
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Aunque la mayoría de peruanos considera que tiene las capacidades necesarias para iniciar un negocio y percibe oportunidades para hacerlo, el temor a no obtener los resultados esperados continúa siendo una de las principales barreras para dar ese paso. Así lo evidencia el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2025/2026, que señala que el 44,9% de la población afirma que el miedo al fracaso podría impedirle emprender.

El informe muestra una marcada diferencia entre la confianza y la acción. Si bien el 84,2% identifica oportunidades para crear una empresa y el 78,2% cree contar con las habilidades necesarias, apenas el 19,9% proyecta iniciar un negocio durante los próximos tres años, reflejando la incertidumbre que aún rodea al emprendimiento en el país.

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El temor sigue siendo una barrera para emprender

“El miedo a emprender no debe ser un freno, sino un llamado a prepararse mejor. Iniciar un negocio implica asumir desafíos, pero también abrir la puerta al crecimiento, la creación de empleo y a la construcción de un futuro mejor”, subraya André Salvador, Gerente de Educación Continua de la Escuela Superior Toulouse Lautrec.

El estudio también pone en evidencia las limitaciones del ecosistema de formación para nuevos empresarios. Según el Índice Nacional de Contexto Emprendedor (NECI), la educación emprendedora, colegios y emprendimientos obtiene apenas 3,2 puntos en la etapa escolar, mientras que la formación posterior alcanza 5,0 puntos. Este escenario se da en un contexto donde solo el 5,3% de los negocios consigue consolidarse en el mercado.

El informe también revela las deficiencias en la formación de nuevos emprendedores.
El informe también revela las deficiencias en la formación de nuevos emprendedores. Foto: PQS

¿Por qué deciden emprender los peruanos?

Las razones económicas son el principal impulso para quienes optan por crear un negocio. El 85,9% busca incrementar sus ingresos, mientras que el 71,6% toma esa decisión porque no encuentra empleo, lo que demuestra que el emprendimiento responde tanto a la necesidad como al interés por mejorar la situación financiera.

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La incorporación de herramientas tecnológicas también gana protagonismo entre los emprendedores. El 72% prevé aumentar el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y redes sociales para comercializar sus productos o servicios durante los próximos seis meses. Además, el 49,2% ya emplea inteligencia artificial generativa en sus actividades, mientras que el 86,4% utiliza las redes sociales como principal canal de promoción y ventas.

La formación busca fortalecer negocios sostenibles

“En la actualidad no basta con entender el mercado o gestionar recursos, sino también fortalecer habilidades digitales que permitan competir en un entorno cada vez más exigente y tecnológico. Por eso, la formación de un emprendedor debe integrar estrategia, marca, ventas digitales, operación y finanzas, pero también conocimiento específico del sector en el que quiere crecer”, señala André Salvador, Gerente de Educación Contínua de la Escuela Superior Toulouse Lautrec.

Como parte de esta propuesta, la institución incorpora mentorías, talleres y emprendedores de distintos sectores para brindar acompañamiento durante el desarrollo de los negocios. La iniciativa está orientada a personas que ya cuentan con una idea o un emprendimiento en marcha y necesitan herramientas para convertirlo en un proyecto rentable y sostenible.

Los motivos económicos son el principal incentivo para quienes deciden emprender.
Los motivos económicos son el principal incentivo para quienes deciden emprender. Foto: Caja Arequipa

El desafío es convertir la intención en empresas consolidadas

Los resultados del estudio reflejan que emprender forma parte de la realidad de miles de peruanos, independientemente de su actividad económica, ubicación geográfica o experiencia laboral. Sin embargo, la diferencia entre quienes desean iniciar un negocio y quienes finalmente lo hacen continúa siendo significativa.

Frente a ello, el informe concluye que fortalecer la formación, la gestión empresarial y la innovación será determinante para que más proyectos logren validarse, crecer de manera ordenada, generar empleo sostenible y mantenerse competitivos en el largo plazo.

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