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Campaña veterinaria gratuita para este 31 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada ofrecerá servicios preventivos como consultas veterinarias, registro de canes, desparasitación, aplicación de antipulgas, limpieza de orejas y vacunas antirrábicas

La municipalidad busca facilitar el acceso a controles básicos de salud animal y promover la tenencia responsable entre las familias del distrito - Créditos: Magnific.
La municipalidad busca facilitar el acceso a controles básicos de salud animal y promover la tenencia responsable entre las familias del distrito - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Puente Piedra anunció una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos del distrito que cuentan con mascotas. La jornada se realizará este viernes 31 de julio, desde las 2:00 p. m., en el asentamiento humano Belén, ubicado como referencia en el cruce de las calles Las Azucenas y Los Jazmines.

Durante la actividad, especialistas brindarán servicios preventivos para perros y otros animales de compañía, con el objetivo de facilitar el acceso a controles básicos de salud y promover la tenencia responsable. La iniciativa municipal busca que más familias puedan atender las principales necesidades de sus mascotas sin costo alguno.

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La actividad incluirá charlas sobre protección animal, adopción de mascotas y acciones de sensibilización frente al maltrato animal - Créditos: Magnific.
La actividad incluirá charlas sobre protección animal, adopción de mascotas y acciones de sensibilización frente al maltrato animal - Créditos: Magnific.

¿Qué servicios gratuitos se ofrecerán?

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Puente Piedra, los vecinos podrán acceder a las siguientes atenciones veterinarias:

  • Registro de canes. Inscripción e identificación de perros para fortalecer el control y seguimiento responsable de las mascotas dentro del distrito.
  • Consulta veterinaria. Evaluación general del estado de salud del animal y recomendaciones sobre cuidados, alimentación y prevención de enfermedades.
  • Aplicación de antipulgas. Tratamiento preventivo para combatir pulgas y otros parásitos externos que pueden afectar la salud y bienestar de las mascotas.
  • Limpieza de orejas. Servicio de higiene destinado a mantener una adecuada salud auditiva y reducir el riesgo de infecciones.
  • Corte de uñas. Atención básica para conservar las uñas de los animales en buenas condiciones y evitar molestias durante sus actividades diarias.
  • Sesión demostrativa de alimento para mascotas. Orientación práctica sobre la importancia de una correcta alimentación y los cuidados necesarios según las características del animal.
  • Desparasitación. Aplicación de medidas preventivas para controlar parásitos internos y externos que pueden generar problemas de salud en perros y gatos.
  • Tratamiento contra la sarna. Evaluación y atención para mascotas que presenten signos relacionados con esta enfermedad de la piel.
  • Vacunas antirrábicas. Aplicación de dosis preventivas contra la rabia, una enfermedad que puede afectar a los animales y representar un riesgo para las personas.
Los especialistas brindarán orientación sobre alimentación adecuada, cuidado de mascotas y prevención de enfermedades que pueden afectar a perros y otros animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.
Los especialistas brindarán orientación sobre alimentación adecuada, cuidado de mascotas y prevención de enfermedades que pueden afectar a perros y otros animales de compañía - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Además de los servicios veterinarios, la campaña contará con espacios informativos y actividades orientadas a reforzar la protección animal. Los asistentes podrán participar en una charla sobre tenencia responsable, donde recibirán recomendaciones para garantizar mejores condiciones de vida a sus mascotas.

La Municipalidad de Puente Piedra también brindará orientación sobre la prevención del dengue y la leptospirosis, enfermedades que pueden afectar a la población y que requieren medidas de control dentro de la comunidad.

La comuna recomendó a los vecinos acudir en el horario establecido para acceder a los servicios disponibles y participar de las actividades programadas. Estas campañas forman parte de las acciones municipales destinadas a acercar atención veterinaria preventiva y promover una cultura de respeto hacia los animales.

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¿Cuál es la importancia de la desparasitación?

  • Protege la salud de las mascotas. Ayuda a eliminar y prevenir parásitos internos y externos que pueden afectar el organismo de perros y gatos.
  • Previene enfermedades. Reduce el riesgo de problemas digestivos, pérdida de peso, anemia, irritaciones en la piel y otras complicaciones.
  • Evita contagios. Disminuye la transmisión de parásitos entre animales que comparten espacios o conviven en un mismo hogar.
  • Protege a la familia. Algunos parásitos pueden afectar a las personas, por lo que mantener a las mascotas saludables contribuye al cuidado del entorno.
  • Mejora su bienestar. Favorece un mejor desarrollo, mayor energía y una adecuada calidad de vida.

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