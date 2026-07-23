Perú

Una región tendrá feriado largo de siete días: Desde hoy jueves 23 al miércoles 29 de julio

Mientras los trabajadores privados no gozarán de feriado largo y los del sector público tendrán cinco días libres seguidos, un solo departamento gozará de toda una semana sin labores

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Paseo De La Concordia Peruana-Ecuatoriana en Tumbes
Tumbes tendrá feriado largo de toda una semana, ¿por qué? - Crédito Mincetur

Fiestas Patrias viene con feriado largo para los trabajadores peruanos. Pero no para todos. Luego de cuatro años, los del sector privado no tendrán fin de semana largo, dado que no pueden ‘empatar’ el descanso del sábado y domingo con los feriados del martes 28 y miércoles 29 de julio.

Al otro lado, los trabajadores del sector público gozarán con cinco días de feriado largo, dado que el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable (compensable) y hace de ‘puente’ festivo para formar el descanso largo.

¿Pero sabías que hay una región que descansará siete días seguidos? Se trata de Tumbes, departamento que tendrá un feriado regional (día no laborable solo para esa circunscripción) este viernes 24 de julio al celebrarse “la gloriosa gesta de la Batalla de Zarumilla”. Esta fue aprobado por una ordenanza del gobierno regional en 2024 y aplica para cada año. Esta fecha, a su vez, hará de puente para que este feriado del 23 de julio ‘empate con el fin de semana’.

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Descubre por qué cada 23 de julio es un feriado nacional en Perú. La fecha conmemora el Día de la Fuerza Aérea y rinde homenaje al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales en 1941.

Feriado largo de una semana

En base a la ordenanza regional N° 007-2024/GOB.REG.TUMBES-CR-CD se ha declarado (en 2024) el “feriado regional compensable el día 24 de julio de cada año al celebrar la gloriosa gesta de la Batalla de Zarumilla”.

“Las horas dejadas de laborar, durante el día no laborable establecido en el artículo precedente, será compensado en los diez (10) días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad pública correspondiente, en función a sus propias necesidades”, se aclara.

Así, esto significará que en la región de Tumbes los trabajadores públicos descansarán durante siete días seguidos, al juntarse dos puentes festivos (días no laborables) con días feriados.

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  • Día uno: Jueves 23 de julio es feriado. Aquí empieza el fin de semana largo para los trabajadores públicos de Tumbes
  • Día dos: Viernes 24 de julio es día no laborable para Tumbes. Solo esta región disfrutará este día, y tendrá que compensarlo luego
  • Días tres y cuatro: El sábado 25 y domingo 26 de julio son días del fin de semana, que no se suele trabajar en el sector público
  • Día cinco: El lunes 27 de julio es día no laborable a nivel nacional, así que también aplicará para Tumbes
  • Día seis y siete: Los feriados del martes 28 y miércoles 29 de julio, por Fiestas Patrias, completan la semana de días libres.
Mañana se cumple 85 años del Día de los Gloriosos Hechos de Armas de Zarumilla. - Crédito Archivo
Mañana se cumple 85 años del Día de los Gloriosos Hechos de Armas de Zarumilla. - Crédito Archivo

¿Solo para el sector público?

Sí, solo el sector público disfrutará estas Fiestas Patrias de feriado largo, mientras que el privado solo tendrá los dos días seguidos del 28 y 29 de julio para descansar (o cobrar triple por cada uno si trabajan).

Asimismo, solo los trabajadores públicos de Tumbes disfrutarán de los siete días de feriado largo. Pero con respecto al 24 de julio, “las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el empleador”.

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Este jueves 23 de julio se celebra el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Feriados regionales

Según el portal oficial y la búsqueda de Infobae Perú, estos son los feriados regionales vigentes:

  1. 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes
  2. 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  3. 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica
  4. 19 de marzo: Festival internacional de la Vendimia iqueña, en Ica
  5. 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
  6. 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
  7. 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
  8. 24 de junio: Fiesta de San Juan - UcayaliSan Martín, Loreto y Cusco
  9. 24 de junio: Declara feriado no laborable por celebrarse el “Día del campesino Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la Zona Selva de Huánuco” — Huánuco
  10. 10 de julio: Feriado regional en la provincia de Tambopata, por el aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de Dios
  11. 15 de julio: Feriado no laborable por la “Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez” - Huánuco
  12. 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla — Tumbes
  13. 27 de julio: Feriado no laborable por la Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo - Huánuco
  14. 13 de agosto: Feriado no laborable por la certificación oficial del Rio Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo - Loreto
  15. 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
  16. 8 de setiembre: Día no laborable por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas - Apurímac
  17. 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
  18. 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
  19. 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
  20. 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
  21. 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
  22. 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
  23. 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.

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