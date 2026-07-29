¿Esperando el golpe de suerte? Estas son las cuatro creencias financieras que frenan tu emprendimiento

Esperar un golpe de suerte o contactos excepcionales distorsiona la forma en que se entiende el crecimiento empresarial.

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Cuatro creencias financieras estaría limitando el crecimiento de miles de emprendimientos en América Latina. La manera en que una persona interpreta el fracaso, afronta la incertidumbre o evalúa el entorno económico puede determinar el rumbo de su negocio más que la falta de recursos o la coyuntura del mercado.

De acuerdo con un análisis de Cristian Arens, CEO de Circumcorp, la mentalidad con la que se toman decisiones suele marcar la diferencia entre quienes logran consolidar sus proyectos y quienes abandonan tras el primer obstáculo. ¿Existe alguna forma de evitarlo?

1. Deja de pensar que tu éxito solo depende del contexto

Una idea recurrente entre los emprendedores es que el destino de su negocio está determinado por factores externos como la economía, el gobierno o la competencia.

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De acuerdo con Arens, atribuir el resultado únicamente a circunstancias fuera de control genera una visión limitada. El País señala que los emprendedores que logran crecer suelen concentrarse en lo que sí pueden modificar: adquirir nuevas habilidades, adaptar su modelo de negocio y mejorar su propuesta de valor.

“Si el producto o servicio es bueno, el mercado reacciona”, asegura Arens. La clave está en preguntarse qué conocimientos hacen falta para que el negocio siga siendo competitivo, incluso cuando el entorno no parece favorable.

Atribuir el éxito del emprendimiento solo al contexto económico, al gobierno o a la competencia reduce el margen de acción.

2. Aprende que fracasar es parte del proceso

La creencia de que un error equivale a una incapacidad personal provoca que muchos abandonen sus proyectos tras el primer tropiezo. Según Arens, cada intento fallido aporta información valiosa. Un producto sin ventas, una inversión mal calculada o una estrategia que no funcionó deben verse como parte del aprendizaje.

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“Los emprendedores que perseveran y corrigen tienen muchas más probabilidades de alcanzar el éxito”, explica Arens.

De esta manera, el abandono temprano impide descubrir el verdadero potencial de la idea inicial y limita la posibilidad de construir un negocio sólido a partir de la experiencia.

La disciplina, la mejora continua y la atención al cliente impulsan el crecimiento de los emprendimientos más que una oportunidad extraordinaria.

Las habituales historias de empresas que crecen de manera explosiva suelen dar la impresión de que el éxito depende de conexiones o un golpe de fortuna.

Cristian Arens sostiene que la mayoría de los negocios se desarrollan mediante pequeñas acciones constantes. La disciplina, la mejora continua y la atención al cliente definen la trayectoria a largo plazo.

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“La riqueza y el crecimiento empresarial rara vez son consecuencia de un solo gran acierto, sino de decisiones correctas tomadas a diario”, indica. El avance resulta de la acumulación de hábitos y de la constancia, no de la espera de una oportunidad extraordinaria.

Empezar antes de sentirse listo favorece el crecimiento porque la confianza aparece después de actuar.

4. Finalmente, empieza antes de sentirte completamente preparado

La expectativa de alcanzar la confianza absoluta antes de iniciar un emprendimiento es uno de los mayores frenos para muchos proyectos. Cristian Arens afirma que la seguridad no aparece antes de la acción, sino después de dar los primeros pasos.

La visualización de objetivos, la autosugestión positiva y el entorno de personas con experiencia ayudan, pero la diferencia la marca el hecho de empezar.

“El mejor momento es ahora; el momento perfecto nunca llegará”, resume. Así, compartir experiencias y rodearse de otros emprendedores permite ampliar la perspectiva y comprobar que el crecimiento surge de la acción, no de la espera.

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El dato

Cristian Arens presentará su libro Programa tu riqueza el 2 de agosto a las 18:30 en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el Jockey Plaza.

La obra analiza cómo la mentalidad influye en el éxito, la generación de riqueza y la construcción de patrimonio.