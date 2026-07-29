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Keiko Fujimori prometió no eliminar feriados ni aumentarlos para “promover el turismo interno”

La mandataria sostuvo que los días de descanso obligatorio continuarán vigentes durante su gestión y afirmó que estos contribuyen a dinamizar los viajes dentro del país y la actividad turística nacional

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la presidenta aseguró que su Gobierno no contempla modificar la cantidad de feriados nacionales vigentes.
En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la presidenta aseguró que su Gobierno no contempla modificar la cantidad de feriados nacionales vigentes. Foto: composición Infobae Perú/Presidencia del Perú
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Los rumores sobre una eventual eliminación de los feriados nacionales por parte del nuevo Gobierno encabezado por Keiko Fujimori comenzaron a circular con fuerza en los últimos días. Sin embargo, la ahora presidenta del Perú salió al frente para desmentir esa versión y aseguró que su administración no modificará el número de días de descanso obligatorio vigentes en el país.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la mandataria afirmó que no existe un plan para reducir ni aumentar los feriados nacionales. Según explicó, estos días cumplen un papel importante para incentivar los viajes dentro del territorio peruano y dinamizar la actividad turística.

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Keiko Fujimori rechaza rumores sobre eliminación de feriados

Al ser consultada directamente sobre el tema, Keiko Fujimori pidió a la población no dejarse llevar por versiones sin sustento y negó que su Gobierno tenga previsto eliminar los días feriados.

“Primero, no se dejen guiar por esta serie de rumores. No vamos a eliminar los feriados. Considero que esos fines de semana largos son una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Tampoco vamos a crear más feriados. Vamos a mantener esta cantidad de feriados para promover el turismo. Así es que, por favor, no se inventen ese tipo de narrativas”, manifestó durante la transmisión.

¿Cuántos feriados tiene actualmente el Perú?

De acuerdo con la legislación peruana, el país cuenta con 16 feriados nacionales de descanso obligatorio al año. Estas fechas son aplicables tanto para los trabajadores del sector público como para quienes laboran en el sector privado, y comprenden conmemoraciones históricas, cívicas y religiosas.

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El calendario comienza el 1 de enero con el feriado por Año Nuevo. En abril se celebran el Jueves Santo y el Viernes Santo, mientras que el 1 de mayo corresponde al Día del Trabajo. Durante junio también se incluyen dos jornadas de descanso: el 7 de junio, por la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, y el 29 de junio, por la festividad de San Pedro y San Pablo.

Los feriados de la segunda mitad del año

En la segunda parte del año, el calendario contempla el 23 de julio, fecha dedicada a la Fuerza Aérea del Perú. Posteriormente, los días 28 y 29 de julio corresponden a las celebraciones por la Independencia del Perú.

Asimismo, agosto incluye el 6 de agosto, por la Batalla de Junín, y el 30 de agosto, por Santa Rosa de Lima. En octubre, el 8 de octubre recuerda el Combate de Angamos. Finalmente, el cierre del año comprende el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) y el 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad.

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