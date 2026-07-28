Perfil de César Astudillo: exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. es nombrado nuevo ministro del Interior

En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, César Augusto Astudillo Salcedo jura como el nuevo Ministro de Estado en el despacho del Interior ante la Presidenta de la República. | Canal N

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En medio de la crisis de inseguridad y el incremento sostenido de casos de extorsión en el país, la presidenta Keiko Fujimori tomó juramento este 28 de julio al nuevo gabinete ministerial. Entre los nombramientos, designó al General de División del Ejército del Perú (r). César Augusto Astudillo Salcedo como ministro del Interior, uno de los cargos más exigentes del Ejecutivo ante la escalada de violencia que afecta a distintas regiones del Perú.

Con esta designación, Astudillo asumirá la responsabilidad de ejecutar una de las principales promesas de campaña de Keiko Fujimori: recuperar la seguridad ciudadana. El exgeneral llega al Ministerio del Interior con 47 años de carrera militar y una trayectoria marcada por su participación en escenarios complejos de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las amenazas a la seguridad nacional.

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El nuevo titular del Mininter nació en Lima el 30 de septiembre de 1960 e ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en febrero de 1979. Cuatro años después egresó como subteniente de Infantería, integrante de la 87° Promoción “Héroes de la Breña”, la misma que produjo a dos comandantes generales del Ejército del Perú.

Keiko Fujimori nombra al general en retiro César Astudillo como ministro del Interior para enfrentar la crisis de seguridad en el Perú. (Foto: Presidencia de la República)

Operaciones que definieron su carrera

La trayectoria del general (r) Astudillo quedó marcada por su participación en dos de los episodios más tensos de la historia militar reciente del país. En 1995, combatió en la Guerra del Cenepa con el Batallón Comando N° 19, donde contribuyó a restituir la línea de frontera con Ecuador. Ese mismo año participó en la captura del cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Miguel Rincón, en La Molina.

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Dos años después, en 1997, el entonces mayor Astudillo Salcedo fue designado jefe del Equipo 1 del Grupo de Asalto “Alfa” en la Operación Chavín de Huántar, que permitió liberar a 72 rehenes retenidos en la residencia del embajador de Japón en Lima. Por esa acción, el Congreso de la República lo declaró “Héroe de la Democracia” mediante la Ley 30554.

César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, jura como ministro del Interior del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia de la República)

Del VRAEM al Comando Conjunto

En las décadas siguientes, el nuevo ministro del Interior acumuló experiencia directa en los frentes más activos contra el crimen organizado y el terrorismo. Entre 2012 y 2013 comandó la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales, y en 2014 asumió la Comandancia General del Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), zona donde lideró operativos que destruyeron pistas clandestinas de aterrizaje, capturaron mandos terroristas e incautaron armamento. También participó en las operaciones que resultaron en la captura de los cabecillas senderistas conocidos como “Feliciano” y “Artemio”.

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Tras desempeñarse como Inspector General del Ejército entre 2016 y 2017, fue nombrado Comandante General del Ejército en diciembre de 2017. El 1 de noviembre de 2018 asumió la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), cargo que ejerció hasta el 28 de julio de 2021, cuando pasó a situación de retiro.

El General de División (r) César Astudillo Salcedo saluda con uniforme militar, en el contexto de su designación como ministro del Interior en Perú.

Formación académica y reconocimientos

El perfil de César Astudillo combina la experiencia operativa con una sólida formación académica. Es ingeniero de sistemas, magíster en Administración por la Universidad Nacional Federico Villareal y magíster en Ciencias Militares. Cuenta con estudios de doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Completó además el Programa Avanzado de Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios ESAN y el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, así como el curso LVI de Comando y Estado Mayor en el United States Army War College.

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Entre sus principales condecoraciones y reconocimientos destacan:

Orden Militar de Ayacucho Gran Cruz , una de las máximas distinciones otorgadas por el Ejército del Perú.

Cruz Peruana al Mérito Militar Gran Cruz , en reconocimiento a su trayectoria y servicios a la institución castrense.

Orden Militar Francisco Bolognesi Gran Cruz , por sus méritos y contribución dentro de las Fuerzas Armadas.

Medalla del Congreso de la República , por su contribución al proceso de pacificación del Perú.

Premio Ejército de Chile , otorgado por su trayectoria y vínculos de cooperación militar.

Distinción del Estado Mayor del Ejército de Brasil, como reconocimiento internacional a su carrera profesional.

César Astudillo Salcedo, excomandante del Ejército peruano, asume su rol como ministro del Interior en un contexto de inseguridad en Perú.

Senador electo y ahora ministro

Tras su pase al retiro, Astudillo Salcedo se mantuvo activo como conferencista en temas de estrategia militar y realidad nacional, y como columnista en diarios peruanos. Es autor de cinco libros, entre ellos El VRAEM: Verdades que duelen, Un ensayo sobre la seguridad y defensa en el Perú. Nuevas amenazas, nuevos roles y Chavín de Huántar. El legado.

En el plano político, Astudillo fue elegido senador de la República por Fuerza Popular, partido liderado por la presidenta Fujimori, quien lo designó directamente como parte de la lista parlamentaria. Su paso por el Senado fue breve: el nombramiento como titular del Ministerio del Interior este 28 de julio lo llevó a dejar la curul para asumir el reto de enfrentar la ola criminal que se convirtió en uno de los ejes del debate político durante la campaña electoral.

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