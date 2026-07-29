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Se acabó el feriado, pero no los sustos: 8 revisiones clave para que tu vehículo no te amargue el regreso

Más de 1,1 millones de pasajeros se desplazan en Perú por feriados largos, pero las últimas Fiestas Patrias el flujo superó los 1,5 millones. ¿Está listo para encontrarse con todos ellos?

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El regreso por carretera en Fiestas Patrias en Perú eleva la circulación y exige revisar el vehículo antes del viaje.
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A pocas horas de culminar el feriado nacional en Perú por Fiestas Patrias, miles de familias planean desplazarse de regreso por carretera hacia diferentes regiones.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en feriados largos recientes más de 1,1 millones de pasajeros se movilizan por la Red Vial Nacional, pero durante las Fiestas Patrias del año pasado, el flujo superó los 1,5 millones de viajeros a nivel nacional.

Este flujo elevado eleva la demanda sobre el transporte terrestre y exige medidas adicionales de seguridad para todos los conductores, según un análisis de Maquinarias.

El flujo de viajeros exige mayor seguridad vial

Una revisión integral antes de salir puede disminuir el riesgo de fallas en carretera y aumentar la seguridad durante todo el viaje. Entre los puntos críticos a revisar, el sistema de frenos es uno de los componentes esenciales para la seguridad.

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Es recomendable verificar el estado de las pastillas, el nivel del líquido de frenos y descartar cualquier ruido extraño durante el frenado, especialmente si la ruta incluye pendientes o curvas pronunciadas. El correcto funcionamiento de los frenos puede marcar la diferencia en situaciones imprevistas.

No todo es "tunear". Maquinarias pidió revisar el vehículo antes de viajar por carretera en Fiestas Patrias para reducir fallas y riesgos. Freepick
No todo es "tunear". Maquinarias pidió revisar el vehículo antes de viajar por carretera en Fiestas Patrias para reducir fallas y riesgos. Freepick

Los neumáticos y la llanta de repuesto constituyen otro aspecto central. Un neumático en mal estado puede poner en peligro la estabilidad del vehículo y reducir la capacidad de respuesta ante maniobras de emergencia.

Se debe comprobar la presión de aire en todas las ruedas, incluida la de repuesto, y observar la banda de rodadura para descartar cortes, desgastes irregulares o deformaciones.

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Fiestas Patrias: Toca revisar todos los fluidos de nuestro vehículo

Respecto a los niveles de fluidos, es importante revisar el aceite de motor, el refrigerante, el líquido de frenos (ya lo habíamos mencionado) y el agua del limpiaparabrisas. La ausencia de alguno de estos fluidos podría ocasionar desde fallas menores hasta daños mayores, como el sobrecalentamiento del motor.

Pero la batería y el sistema eléctrico también requieren atención: se recomienda chequear el estado de los bornes, el nivel de carga y probar el funcionamiento de todas las luces, incluidas las direccionales, de freno y emergencia.

cadenas, cadena de moto, engranajes, detalle, mecánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La batería, el sistema eléctrico, la suspensión y la dirección deben inspeccionarse si hay luces defectuosas, vibraciones, ruidos o dificultades para maniobrar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar con una batería descargada o luces defectuosas puede representar un riesgo considerable en rutas largas o con baja visibilidad.

De otro lado, el sistema de suspensión y dirección merece una revisión si se detectan vibraciones, ruidos al pasar por superficies irregulares o dificultades para maniobrar.

Tales síntomas pueden indicar desgaste en los amortiguadores u otras piezas críticas. Por otro lado, las correas y filtros, especialmente la correa de distribución y los filtros de aire, aceite y combustible, son clave para evitar incidentes mecánicos en trayectos extensos.

Y por favor: no salga sin papeles

No debe faltar un kit de emergencia, conformado por herramientas básicas, gata hidráulica, llave de ruedas, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, cables de arranque, botiquín y una llanta de repuesto en condiciones óptimas. Contar con este equipo permite atender imprevistos sin depender únicamente de la asistencia externa.

La documentación del vehículo es otro requisito fundamental. Para circular por las carreteras peruanas durante Fiestas Patrias, es obligatorio portar el SOAT vigente, la revisión técnica aprobada y la tarjeta de propiedad del automóvil.

Recuerde que la ausencia de alguno de estos documentos puede generar contratiempos legales y demoras innecesarias durante operativos de control por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De esta forma, se destaca que una revisión a tiempo y el acceso a un servicio postventa eficiente contribuyen a que los desplazamientos por Fiestas Patrias sean más seguros y permitan disfrutar del camino con mayor confianza.

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