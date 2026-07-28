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Keiko Fujimori nombra a Mauricio Arnillas como ministro de Vivienda: este es su perfil y trayectoria política

Antes de asumir como ministro, Arnillas participó en dos procesos electorales con Fuerza Popular: primero como candidato a la alcaldía provincial de Arequipa y luego al Senado

En una solemne ceremonia, Mauricio Arnillas Gonzales es juramentado como el nuevo Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El acto fue presidido por la jefa de Estado, Keiko Fujimori. | Canal N
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Mauricio Arnillas Gonzales asumió como nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tras la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República. El funcionario llega a una cartera clave para la ejecución de proyectos habitacionales, saneamiento y desarrollo urbano en el país.

El nuevo ministro de Vivienda cuenta con experiencia vinculada al sector inmobiliario y la construcción. Según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es bachiller en Arquitectura por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y tiene formación técnica como bioconstructor por el Instituto Español de Bioconstrucción (IBE).

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Antes de asumir el cargo ministerial, Mauricio Arnillas Gonzales tuvo participación en la política electoral. Figura como afiliado vigente a Fuerza Popular desde octubre de 2021, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el 2022, fue candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por esta agrupación política, pero no logró ser elegido. En las últimas elecciones, postuló como candidato a senador por Arequipa con el número 1 en la lista fujimorista.

Keiko Fujimori y Mauricio Arnillas de pie con bandas presidenciales, flanqueados por banderas de Perú. Una vela y un crucifijo se encuentran entre ellos
Keiko Fujimori acompaña a Mauricio Arnillas Gonzales, nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su asunción de cargo. (Foto: Presidencia Perú)

¿Quién es Mauricio Arnillas Gonzales, el nuevo ministro de Vivienda?

Mauricio Arnillas Gonzales es un empresario vinculado al sector inmobiliario y a actividades relacionadas con infraestructura y gestión urbana. Su perfil profesional combina formación en arquitectura con conocimientos técnicos relacionados con sistemas constructivos sostenibles.

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De acuerdo con la información registrada ante el JNE, inició su preparación profesional en la Universidad Nacional de San Agustín, donde obtuvo el grado de bachiller en Arquitectura. Posteriormente, recibió formación como bioconstructor en el Instituto Español de Bioconstrucción, una especialidad orientada al desarrollo de edificaciones bajo criterios de sostenibilidad.

Su llegada al Ministerio de Vivienda lo ubica al frente de una cartera encargada de impulsar programas como Techo Propio, promover el acceso a vivienda social y coordinar proyectos de infraestructura que buscan reducir las brechas de servicios básicos y habitacionales.

Un hombre de traje oscuro, corbata roja y banda bicolor posa de pie junto a una bandera de Perú en un salón con piso de madera y candelabros
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, Mauricio Arnillas, posa frente a la bandera nacional en un salón de eventos. (Foto: Presidencia Perú)

Mauricio Arnillas y su vínculo con Fuerza Popular

Antes de llegar al gabinete de Keiko Fujimori, Mauricio Arnillas Gonzales desarrolló una trayectoria política dentro de Fuerza Popular. En 2022 postuló a la alcaldía provincial de Arequipa por esta organización, pero no obtuvo el cargo.

Posteriormente, participó en las últimas elecciones como candidato a senador por Arequipa, representando nuevamente a Fuerza Popular. Su afiliación al partido figura vigente desde octubre de 2021, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hombre de mediana edad con cabello gris y barba, con camisa blanca y distintivo de campaña, sostiene micrófono. Fondo con imagen de montañas y campos
Mauricio Arnillas Gonzales, político de Fuerza Popular, interviene con un micrófono frente a un fondo que simula un paisaje montañoso y áreas verdes, llevando un distintivo de campaña. (Foto: Evidencia.pe)

Con su designación como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Arnillas pasa de la actividad electoral a la gestión pública nacional, donde tendrá a su cargo una cartera vinculada al acceso a vivienda, infraestructura y servicios básicos.

Bono para personas solas: el proyecto que dejó la gestión anterior del Ministerio de Vivienda

Uno de los últimos anuncios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento antes del cambio de gestión fue la publicación para consulta pública de un proyecto de reglamento de la Ley N.° 32379, una propuesta que busca modificar las reglas de acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS).

Durante la gestión de Wilder Sifuentes Quilcate, el MVCS planteó ampliar el alcance del programa Techo Propio para que personas solas o sin hijos puedan acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH), siempre que cumplan con los requisitos establecidos y no cuenten con otra vivienda.

La propuesta incorpora la figura de las “familias unipersonales” y permitiría que este grupo pueda postular al subsidio para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento del hogar.

El Ministerio de Vivienda, ubicado en San Isidro
El Ministerio de Vivienda, ubicado en San Isidro. Foto: Gobierno del Perú

El proyecto también plantea la creación del Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), una herramienta orientada a mejorar la supervisión de los proyectos de vivienda social y la entrega de beneficios estatales. Además, incorpora mecanismos como el arrendamiento social, que permitiría acceder a subsidios para alquilar viviendas bajo determinadas condiciones.

En el caso de la compra de una vivienda nueva, el Bono Familiar Habitacional puede alcanzar hasta S/ 52.250, según la modalidad y características del inmueble.

El nuevo titular del MVCS asumirá el desafío de convertir los anuncios y propuestas del sector en medidas concretas para ampliar el acceso a una vivienda formal.

Entre sus principales tareas estará fortalecer los programas de vivienda social, mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura y garantizar que los subsidios estatales lleguen a los beneficiarios que cumplen con los requisitos.

Además, deberá enfrentar problemas pendientes como el déficit habitacional, el crecimiento urbano desordenado y las brechas de acceso a servicios básicos en distintas regiones del país.

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