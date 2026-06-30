Día Mundial de las Redes Sociales: estas son las cifras del consumo de Facebook, WhatsApp, Youtube y TikTok en Perú

Con el tiempo, las redes sociales pasaron de ser espacios de interacción a convertirse en canales para informarse, conectar comunidades y acercar marcas a sus usuarios. Foto: Por Igual Más

Cada 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha impulsada desde el 2010 por el portal de noticias Mashable con el propósito de destacar el papel de estas plataformas en la comunicación global y fomentar un uso responsable de las herramientas digitales.

Con el paso de los años, las redes sociales dejaron de ser solo espacios de interacción personal y se transformaron en canales clave para informarse, difundir campañas, conectar a comunidades y acercar a las marcas con sus audiencias. Su importancia quedó especialmente expuesta durante la pandemia de covid-19, cuando fueron utilizadas para compartir información de interés público.

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Redes sociales ganan espacio como fuente de información

El consumo de noticias mediante redes sociales continúa modificando los hábitos de las audiencias. De acuerdo con el Digital News Report 2026, en 48 mercados el 54% de los usuarios utiliza redes sociales y plataformas de video como una vía para acceder a información.

El reporte señala que los jóvenes tienen una mayor tendencia a informarse mediante estos espacios digitales. Además, destaca que el crecimiento de los creadores de contenido está relacionado con el aumento del uso de plataformas sociales para conocer noticias y acontecimientos.

Un programa de noticias en vivo presenta a dos conductores en un estudio de televisión. En pantallas gigantes se muestran gráficos comparando la actividad digital de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en Facebook y TikTok, incluyendo el número de seguidores, publicaciones, reacciones y comentarios. El contenido se centra en la estrategia digital en una segunda vuelta electoral para los comicios de Perú en 2026. Se observan imágenes del edificio del Congreso y un conteo regresivo de once días.

En Perú, las redes sociales representan la principal fuente informativa para el 49% de las personas menores de 35 años. Este grupo tiene especial relevancia por la participación estimada de unos 6,7 millones de votantes entre 18 y 29 años, quienes tienen una alta exposición a contenidos digitales.

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Facebook mantiene liderazgo entre usuarios peruanos

Facebook, creada en 2004, continúa como una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. En Perú, según el Digital News Report 2025, ocupa el primer lugar entre las redes sociales empleadas para consumir noticias, con un 52% de preferencia entre los usuarios, aunque registró una ligera caída frente al 53% del año anterior.

Además, la plataforma mantiene una fuerte presencia para el consumo de contenido general, alcanzando un 75% de uso en el país. Su alcance global la mantiene como una de las redes sociales más relevantes del ecosistema digital.

WhatsApp, perteneciente al mismo grupo empresarial, suma alrededor de 2.000 millones de usuarios en el mundo. La aplicación de mensajería permite el intercambio diario de más de 100.000 millones de mensajes y continúa incorporando nuevas herramientas vinculadas con la inteligencia artificial.

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Creada en 2004, Facebook se mantiene entre las redes sociales con mayor presencia global. En Perú, de acuerdo con el Digital News Report 2025, lidera el uso de plataformas para el consumo de noticias. Foto: Mercado Negro

YouTube y TikTok amplían su alcance digital

YouTube cuenta con 2.562 millones de usuarios a nivel mundial y destaca por el volumen de contenido que circula en la plataforma: cada minuto se transmiten 694 mil horas de video. En Perú, durante el último año, los canales de YouTube publicaron más de 2 millones de horas de contenido.

La plataforma también registra crecimiento entre sus creadores. En el país, la cantidad de canales que generan ingresos de seis cifras o más aumentó en más del 10% frente al año anterior.

TikTok también ha ganado protagonismo en los últimos años, especialmente desde la pandemia. Según el Digital News Report 2025, en Perú alcanzó un 33% de uso para consumo de noticias y un 57% para contenido general, ubicándose por encima de WhatsApp en ambas categorías.

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Instagram suma usuarios y fortalece su presencia

Instagram, que cumplió 15 años de creación en 2025, reúne a 1.478 millones de usuarios a nivel mundial. La red social tuvo un crecimiento acelerado durante la pandemia, especialmente en Latinoamérica, donde superó los 200 millones de usuarios.

Instagram suma 1.478 millones de usuarios en el mundo. La plataforma aceleró su crecimiento durante la pandemia, especialmente en Latinoamérica, donde superó los 200 millones de usuarios. Foto: Wired

Actualmente, la plataforma forma parte de las principales herramientas digitales utilizadas para compartir contenido visual, seguir tendencias y conectar con comunidades, creadores y empresas.

Las redes sociales continúan evolucionando y consolidándose como espacios donde conviven información, entretenimiento y comunicación. En Perú, plataformas como Facebook, WhatsApp, YouTube y TikTok mantienen una presencia significativa en la forma en que los usuarios consumen contenidos digitales.

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