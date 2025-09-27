‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina. IG.

En esta ocasión, el joven intérprete no dudó en acompañarla en una fecha muy especial: la celebración por los 24 años de la artista, en la que también compartió con los familiares de la cumpleañera.

Angye Zapata festeja sus 24 años

A través de sus redes sociales, Angye Zapata compartió imágenes y videos de lo que fue su fiesta de cumpleaños, celebrada en compañía de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados destacó la presencia de 'Chechito’, quien se mostró muy integrado al ambiente familiar, acompañando a la bailarina en cada momento de la celebración.

Uno de los instantes más comentados se dio cuando el cantante de cumbia apareció cargando la torta de cumpleaños de Angye. Mientras todos coreaban la clásica canción de “Feliz Cumpleaños”, la joven bailarina se mostró sonriente, rodeada de sus seres queridos.

Al momento de soplar las velas, los presentes comenzaron a pedir que la pareja se diera un beso. Entre risas y miradas cómplices, Chechito y Angye finalmente accedieron, gesto que fue celebrado con aplausos y comentarios de los asistentes.

‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina. IG

Un mensaje especial de ‘Chechito’

‘Chechito’ no solo estuvo presente físicamente en el cumpleaños de Angye, sino que también compartió un detalle en sus redes sociales. El cantante publicó una fotografía en la que aparece muy cercano a la bailarina, acompañada de un mensaje sencillo pero significativo: “Feliz cumpleaños”, junto a un emoji de corazón.

Este gesto fue interpretado por los seguidores como una clara muestra de que la relación avanza hacia un vínculo más formal. Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre los usuarios, quienes felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina. IG

‘Chechito’ y Angye Zapata: “Estamos conociéndonos”

Hace unos días, el cantante de cumbia decidió romper su silencio respecto a las especulaciones sobre su vida privada. Chechito confirmó que efectivamente se encuentra en un proceso de conocer mejor a Angye Zapata y que ambos iniciaron su cercanía hace aproximadamente un mes.

“Hace un mes comencé a salir con Angye, nos estamos conociendo y comparto esta información para dejar en claro los tiempos de cada etapa de nuestras vidas y nuestras relaciones pasadas, evitando así malos entendidos”, declaró el cantante.

'Chechito' solo cobró 30 soles en su primer concierto, en el que cantó por 9 horas. (Foto: Carlos Díaz / Infobae Perú)

De esta manera, Chechito descartó rumores sobre presuntos conflictos con las exparejas de Angye, dejando claro que prefiere mantener transparencia sobre la etapa actual que atraviesa en el plano sentimental.

Pese a las confirmaciones, el intérprete de cumbia también remarcó que no está interesado en exponer de manera excesiva su vida personal en los medios de comunicación. Según explicó, su prioridad siempre ha sido la música y el esfuerzo que realiza con su agrupación, evitando controversias que puedan afectar su carrera.

“Durante todo este tiempo me he dedicado a trabajar con disciplina y compromiso, manteniéndome al margen de escándalos relacionados con mi vida privada. Por ello, esta será mi única y última declaración al respecto”, agregó.

Con esta postura, Chechito dejó en claro que no planea dar más entrevistas relacionadas con su romance, y que solo se pronunciará en situaciones estrictamente necesarias, priorizando su trayectoria musical.

Los gestos públicos, las apariciones conjuntas y el ambiente familiar en el que ambos compartieron en el cumpleaños de Angye son señales claras de la confianza que se está construyendo entre ellos. Para muchos, la presencia de Chechito en un evento íntimo junto a la familia de la bailarina es un indicio de que la relación estaría encaminándose hacia algo más serio.

“Qué miedo”, dijo Angye Zapata tras ser consultada por romance con Chechito. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme