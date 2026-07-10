Cambio de mando presidencial 2026: cómo será la ceremonia del 28 de julio y qué actividades incluirá

Keiko Fujimori levanta la mano derecha mientras un hombre le sujeta una insignia sobre la banda presidencial, en un acto oficial con banderas peruanas y asistentes en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de 20 días del 28 de julio, el Perú se prepara para uno de los actos más importantes del calendario republicano: la ceremonia de cambio de mando presidencial, en la que la presidenta electa Keiko Fujimori asumirá oficialmente la conducción del Poder Ejecutivo para el periodo 2026-2031. La jornada marcará el cierre del actual gobierno de José María Balcázar y el inicio de una nueva administración, en un contexto histórico por el retorno del Congreso bicameral.

La investidura presidencial reunirá a las principales autoridades del Estado, delegaciones extranjeras, representantes diplomáticos e invitados especiales en una ceremonia cargada de simbolismo y estricto protocolo. Como ocurre cada cinco años, las actividades estarán acompañadas de un amplio despliegue de seguridad, restricciones al tránsito y una cobertura especial de medios nacionales e internacionales.

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¿Cómo será la ceremonia de cambio de mando presidencial?

El 28 de julio, el protocolo comenzará desde las primeras horas del día con la tradicional Misa y Te Deum, ceremonia religiosa a la que asistirá el presidente en funciones, ya que constitucionalmente la mandataria electa aún no habrá asumido el cargo.

Keiko Fujimori pronuncia un discurso en un acto oficial acompañada por funcionarios y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, el mandatario saliente acudirá al Congreso para presentar el tradicional Mensaje a la Nación, en el que realizará un balance de su gestión. De acuerdo con la Constitución, este discurso debe ofrecerse de manera personal y contar con la aprobación del Consejo de Ministros.

Tras concluir su intervención, se realizará uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la entrega de la banda presidencial, acto con el que culmina oficialmente el mandato de la autoridad saliente.

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A diferencia de las ceremonias realizadas desde 1992, este año la investidura tendrá una particularidad histórica. Debido al restablecimiento de la bicameralidad, Keiko Fujimori prestará juramento ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, que conforman el Congreso de la República.

Antes de ingresar al hemiciclo, una comisión de anuncio se encargará de comunicarle oficialmente que el Parlamento la espera para la ceremonia, mientras que una comisión de recibo la acompañará desde el ingreso del Palacio Legislativo hasta el recinto donde se desarrollará la sesión solemne.

Banda presidencial del Perú: historia, protocolo y el valor simbólico de un emblema de poder| Andina

Durante el acto protocolar, la mandataria electa recibirá la banda presidencial, confeccionada especialmente para la ocasión, prestará juramento sobre el tradicional cuero de becerro y firmará el acta de investidura, documento que posteriormente quedará resguardado en los archivos históricos del Congreso.

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Solo después de jurar el cargo adquirirá oficialmente la condición de presidenta de la República. A partir de ese momento podrá portar la banda presidencial, recibirá los honores correspondientes como jefa de Estado y pronunciará su primer Mensaje a la Nación, en el que expondrá los principales lineamientos de su gobierno.

Dónde sintonizar en vivo y directo la ceremonia de investidura presidencial

Como ocurre en cada transmisión de mando, la ceremonia será emitida en señal abierta para todo el país.

La cobertura oficial estará a cargo de TV Perú, canal del Estado, que transmitirá en vivo las actividades protocolares desde las primeras horas del día.

Asimismo, otros canales de televisión de alcance nacional, como América Televisión, Latina Televisión, Panamericana y Willax Televisión, también realizarán una cobertura especial del evento debido a su relevancia política e institucional. Sus plataformas digitales y redes sociales también suelen ofrecer transmisiones en directo y actualizaciones minuto a minuto.

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Además, diversos medios de comunicación como Infobae Perú seguirán la ceremonia mediante coberturas especiales, análisis y reportes en tiempo real.

Plan de desvíos vehiculares y restricción peatonal en el Centro Histórico de Lima

Hasta el momento, las autoridades no han publicado oficialmente el plan de desvíos vehiculares que se aplicará durante la ceremonia del 28 de julio de este año.

Sin embargo, tomando como referencia anteriores cambios de mando presidencial y actividades oficiales por Fiestas Patrias, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, suele establecer un amplio operativo de tránsito en el Centro Histórico.

Las restricciones habitualmente comprenden el Damero de Pizarro, los alrededores del Congreso de la República, la Plaza Bolívar, la Plaza Mayor y diversas vías cercanas a Palacio de Gobierno, donde se restringe tanto el tránsito vehicular como el acceso peatonal.

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En los días previos a la ceremonia, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional suelen informar oportunamente los desvíos oficiales, las rutas alternas y los horarios en que permanecerán cerradas las vías.

Medidas de seguridad extraordinarias de la Policía Nacional para el evento protocolar

La ceremonia contará con un importante operativo de seguridad encabezado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y coordinado con el Ministerio del Interior, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades oficiales y preservar el orden público.

Aunque el plan específico para este año aún no ha sido presentado públicamente, en ceremonias protocolares de esta magnitud la PNP suele desplegar agentes especializados de unidades antimotines, establecer anillos de seguridad alrededor del Congreso de la República y Palacio de Gobierno, además de restringir el acceso a determinadas zonas del Centro Histórico.

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El operativo también suele incluir el cierre temporal de vías, controles de identidad en los puntos de acceso, vigilancia permanente mediante cámaras de videovigilancia y el uso de drones para el monitoreo aéreo del perímetro donde se desarrollarán las actividades oficiales.

Estas acciones buscan resguardar tanto a las altas autoridades nacionales e internacionales como al público asistente y prevenir cualquier incidente durante una de las ceremonias más importantes del calendario político peruano.

La cobertura de medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados

Como ocurre en cada cambio de mando presidencial, decenas de medios de comunicación nacionales y extranjeros acreditarán a sus equipos periodísticos para cubrir la ceremonia desde el Congreso de la República y otros puntos autorizados por las autoridades.

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La cobertura incluirá la llegada de las delegaciones internacionales, el ingreso de la presidenta electa, el desarrollo de la sesión solemne, el juramento presidencial, el primer Mensaje a la Nación y las actividades oficiales posteriores.

Además de los medios peruanos, se espera la presencia de agencias internacionales, cadenas de televisión y corresponsales extranjeros que seguirán el inicio del nuevo gobierno peruano, ofreciendo una amplia difusión del acto protocolar tanto para el país como para la comunidad internacional.