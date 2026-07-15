El Niño golpea el crecimiento de Perú en mayo y el PBI se estanca a 1,80% tras caída en dos sectores clave

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el PBI de Perú creció apenas 1,80% en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, una variación que marca el menor ritmo de avance en lo que va del año y evidencia la desaceleración de la economía nacional.
El resultado se vio condicionado por el fuerte impacto del fenómeno El Niño sobre las actividades pesquera y manufacturera, sectores que históricamente sostienen parte central de la producción nacional.
La caída en pesca y manufactura arrastró el desempeño general
El informe del INEI detalla que el sector Pesca experimentó una caída de 73,10% respecto a mayo del año previo, una cifra determinada por la drástica reducción en la extracción de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado.
PUBLICIDAD
Esta contracción no solo obedece a factores climáticos asociados a El Niño, sino también a la suspensión sucesiva de la temporada norte-centro de anchoveta, la cual había comenzado a cerrarse desde abril y al cierre de mayo permanecía suspendida.
Como resultado, en mayo de este año se desembarcaron solo 31.771 toneladas de anchoveta, frente a 1.327.933 toneladas en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 97,6% en el recurso principal de la actividad.
La menor disponibilidad de anchoveta impactó de forma directa en la Manufactura, que retrocedió 10,67% en el mes, arrastrada por la fuerte baja en la elaboración y conservación de productos pesqueros.
PUBLICIDAD
El subsector fabril primario —estrechamente vinculado al procesamiento de anchoveta— cayó 41,70%, mientras que la producción de bienes de consumo, especialmente confecciones textiles, también disminuyó.
Comercio, minería y servicios sostuvieron el crecimiento, aunque a menor ritmo
En contraste, sectores como Comercio, Minería e Hidrocarburos y Otros Servicios mostraron variaciones positivas e impidieron un mayor estancamiento del PBI. El Comercio avanzó 6,91%, impulsado tanto por la venta mayorista como minorista, y por la expansión del comercio automotriz.
La Minería e Hidrocarburos registró un crecimiento de 2,60%, liderado por la producción de hierro, cobre, oro y gas natural. Los Otros Servicios, que incluyen alojamiento y restaurantes, también aportaron en positivo, favorecidos por campañas promocionales y mayor actividad en fechas especiales.
PUBLICIDAD
Otros sectores que contribuyeron al avance, aunque de manera más moderada, fueron Construcción (4,66%), Electricidad, Gas y Agua (5,21%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2,42%), y Financiero y Seguros (1,79%). Pese a estos aportes, el peso de la caída en pesca y manufactura determinó el bajo crecimiento global.
El ritmo anualizado muestra desaceleración
El dato de mayo refleja un freno en la expansión interanual. La variación anualizada de la producción nacional —junio 2025 a mayo 2026— alcanzó 3,54%, pero la tendencia mensual evidencia una desaceleración, ya que las tasas interanuales de enero a abril se mantuvieron en niveles superiores (3,67% en enero, 3,71% en febrero, 3,21% en marzo y 3,73% en abril).
PUBLICIDAD
El resultado de mayo, condicionado por la suspensión de la temporada de anchoveta y los efectos de El Niño, marcó el menor avance del año y pone en relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a choques climáticos y de oferta en sectores clave.
Más Noticias
La ampliación de Matute podría concretarse: ¿Cuántos millones deberá invertir Alianza Lima y cuál sería su nueva capacidad?
El exadministrador Fernando Cabada brindó detalles de lo que sería la remodelación del estadio Alejandro Villanueva, que actualmente puede albergar cerca de 34 mil espectadores
Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026
El ganador se enfrentará a España en la final del torneo más importante de FIFA. Conoce cómo sintonizar en vivo este decisivo duelo
José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso durante ceremonia privada
Entrega del distintivo se produce pese al rechazo público por cuestionamientos sobre sus reuniones con empresarios chinos, además de haber sido destituído como presidente encargado del Perú
Acusan a mujer de estafar con el viaje soñado de toda una familia: se habría apoderado de más de S/ 50 mil
Una madre de familia señala a Dayana Michelle Córdoba Cáceres, como la responsable de adquirir los boletos aéreos a destinos como Japón que nunca existieron
Ethel Pozo y su familia ensamblada con Julián Alexander: cómo es la relación con sus dos hijas y de ella con el hijo de él
La exconductora de ‘América Hoy’ reveló ante Magaly Medina los detalles de su hogar junto al director de televisión, donde Doménica, Luana y Cristóbal conviven bajo el mismo techo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD