El Niño golpea el crecimiento de Perú en mayo y el PBI se estanca a 1,80% tras caída en dos sectores clave

El sector Pesca se contrajo 73,10% en mayo de 2026 por la drástica reducción de la extracción de anchoveta para harina y aceite de pescado.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el PBI de Perú creció apenas 1,80% en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, una variación que marca el menor ritmo de avance en lo que va del año y evidencia la desaceleración de la economía nacional.

El resultado se vio condicionado por el fuerte impacto del fenómeno El Niño sobre las actividades pesquera y manufacturera, sectores que históricamente sostienen parte central de la producción nacional.

La caída en pesca y manufactura arrastró el desempeño general

El informe del INEI detalla que el sector Pesca experimentó una caída de 73,10% respecto a mayo del año previo, una cifra determinada por la drástica reducción en la extracción de anchoveta destinada a la elaboración de harina y aceite de pescado.

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Esta contracción no solo obedece a factores climáticos asociados a El Niño, sino también a la suspensión sucesiva de la temporada norte-centro de anchoveta, la cual había comenzado a cerrarse desde abril y al cierre de mayo permanecía suspendida.

La menor disponibilidad de anchoveta golpeó a la Manufactura, que retrocedió 10,67% en mayo, mientras el subsector fabril primario cayó 41,70%.

Como resultado, en mayo de este año se desembarcaron solo 31.771 toneladas de anchoveta, frente a 1.327.933 toneladas en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 97,6% en el recurso principal de la actividad.

La menor disponibilidad de anchoveta impactó de forma directa en la Manufactura, que retrocedió 10,67% en el mes, arrastrada por la fuerte baja en la elaboración y conservación de productos pesqueros.

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El subsector fabril primario —estrechamente vinculado al procesamiento de anchoveta— cayó 41,70%, mientras que la producción de bienes de consumo, especialmente confecciones textiles, también disminuyó.

Comercio, minería y servicios sostuvieron el crecimiento, aunque a menor ritmo

En contraste, sectores como Comercio, Minería e Hidrocarburos y Otros Servicios mostraron variaciones positivas e impidieron un mayor estancamiento del PBI. El Comercio avanzó 6,91%, impulsado tanto por la venta mayorista como minorista, y por la expansión del comercio automotriz.

La Minería e Hidrocarburos registró un crecimiento de 2,60%, liderado por la producción de hierro, cobre, oro y gas natural. Los Otros Servicios, que incluyen alojamiento y restaurantes, también aportaron en positivo, favorecidos por campañas promocionales y mayor actividad en fechas especiales.

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Otros sectores que contribuyeron al avance, aunque de manera más moderada, fueron Construcción (4,66%), Electricidad, Gas y Agua (5,21%), Transporte, Almacenamiento y Mensajería (2,42%), y Financiero y Seguros (1,79%). Pese a estos aportes, el peso de la caída en pesca y manufactura determinó el bajo crecimiento global.

Minería e Hidrocarburos, Construcción, Electricidad, Transporte y Servicios aportaron crecimiento en mayo, pero no compensaron la caída de pesca y manufactura en el PBI de Perú.

El ritmo anualizado muestra desaceleración

El dato de mayo refleja un freno en la expansión interanual. La variación anualizada de la producción nacional —junio 2025 a mayo 2026— alcanzó 3,54%, pero la tendencia mensual evidencia una desaceleración, ya que las tasas interanuales de enero a abril se mantuvieron en niveles superiores (3,67% en enero, 3,71% en febrero, 3,21% en marzo y 3,73% en abril).

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El resultado de mayo, condicionado por la suspensión de la temporada de anchoveta y los efectos de El Niño, marcó el menor avance del año y pone en relieve la vulnerabilidad de la economía peruana frente a choques climáticos y de oferta en sectores clave.