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¿A la conquista del Caribe? Curaçao bate récord de turistas peruanos: flujo aumentó 255% en un año

Perú lideró el crecimiento en llegadas a Curaçao, con 6.432 turistas en 2025 y una de las tasas de crecimiento más verticales del Caribe, según su departamento oficial

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Curazao - Caribe
Perú lideró el crecimiento en llegadas a Curaçao, con un aumento del 255% frente a 2024 y 6.432 viajeros en el año analizado.

El turismo hacia Curaçao alcanzó cifras inéditas en 2025, con más de 180.000 visitantes del Cono Sur y un crecimiento del 26% respecto al año anterior.

El dato más destacado corresponde a Perú, que registró 6.432 pasajeros en el mismo periodo, un aumento del 255% frente a 2024, según la Oficina de Turismo de Curaçao.

Crecimiento récord del turismo peruano hacia el Caribe

El reporte de la Oficina de Turismo de Curaçao también muestra incrementos en otros países de la región: Argentina creció 139%, Chile 126% y Uruguay 97%, consolidando la tendencia al alza del turismo sudamericano hacia la isla caribeña.

Curaçao se perfila como un destino alineado con las tendencias internacionales más buscadas: viajes con significado, slow travel, personalización y destinos menos masificados.

El mercado peruano, cada vez más interesado en experiencias culturales, gastronómicas y de inmersión, encuentra en la isla una alternativa sofisticada que combina identidad caribeña y europea, junto a una atmósfera equilibrada entre relax y descubrimiento.

Curazao - Caribe
El flujo de turistas peruanos a Curaçao superó en tres veces el registro de 2024, estableciendo la tasa de crecimiento más vertical en el Caribe.

Un destino caribeño que combina identidad y diversidad

La conectividad desde Lima es posible mediante escalas en hubs regionales como Panamá o Bogotá, lo que facilita escapadas de entre 5 y 7 noches dentro del Caribe.

Su ubicación estratégica, fuera del cinturón principal de huracanes, garantiza un clima estable y más de 300 días de sol al año, lo que amplía las posibilidades de viaje en cualquier temporada.

Uno de los principales atractivos de Curaçao es su patrimonio diverso, con la presencia de 55 culturas diferentes, entre ellas la holandesa, española y portuguesa. La isla mantiene una actitud de “vive y deja vivir” que se refleja en la convivencia de tradiciones, lenguas y expresiones artísticas.

Su arquitectura europea, visible en la ciudad capital, Willemstad, y en barrios históricos, conecta con la historia y el presente local, de acuerdo con la Oficina de Turismo de Curaçao.

Curazao - Caribe
Curaçao atrae a visitantes latinoamericanos gracias a la fusión de 55 culturas y una convivencia única de influencias caribeñas y europeas.

La conexión Lima-Curaçao se afianza con nuevas rutas

La capital, Willemstad, ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ofrece el icónico telón de fondo de Handelskade, el arte callejero y una oferta creciente de boutiques, restaurantes al aire libre y cafés modernos.

El entorno urbano se complementa con más de 35 playas de aguas cristalinas y arrecifes protegidos, ideales para actividades como snorkel y buceo.

La gastronomía local fusiona sabores caribeños, europeos y latinoamericanos. Restaurantes frente al mar, mercados y propuestas contemporáneas suman atractivo para quienes valoran la cocina de calidad y la diversidad culinaria.

Entre las experiencias más demandadas por los viajeros destacan el nado con tortugas marinas, recorridos por el mercado flotante y la exploración del vibrante arte urbano.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
La creciente infraestructura turística y los estándares europeos en servicios refuerzan la seguridad y confianza en Curaçao para el turismo internacional.

Gastronomía multicultural y nuevas tendencias culinarias

La oferta de Curaçao mantiene un equilibrio entre sofisticación y relajación, con hoteles boutique, beach clubs y propuestas internacionales, sin perder el ambiente distendido que la caracteriza.

La isla cuenta con infraestructura moderna y estándares europeos en servicios, factores que contribuyen a la percepción de seguridad y confianza entre los visitantes, según la Oficina de Turismo de Curaçao.

El reconocimiento internacional se ha fortalecido en los últimos años: viajeros de distintas nacionalidades la consideran una de las mejores islas del Caribe por su belleza natural, sitios de buceo de clase mundial y playas vírgenes.

El crecimiento sostenido del turismo desde Perú y el Cono Sur anticipa nuevas oportunidades para la expansión del destino, bajo el sello de la diversidad y la autenticidad.

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