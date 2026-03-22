Boom de peruanos en el Caribe: flujo de viajeros creció en más de 1.000% en algunos destinos, ¿qué explica este apetito?

El comercio bilateral entre Perú y Aruba superó los USD 10 millones en 2025, impulsado por exportaciones de frutas, verduras, pescado y jet fuel peruanos.

El turismo protagonizado por viajeros peruanos hacia el Caribe está marcando un verdadero punto de inflexión en los últimos años, con un crecimiento sostenido de itinerarios a destinos como República Dominicana, Cuba y, cada vez más, Aruba.

Esta expansión podría acelerarse aún más en las próximas semanas, luego de que se implemente una ruta diaria entre Lima y Aruba, según la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

La demanda de peruanos por el turismo en el Caribe crece año a año

Según Jordan Schlipken, director regional de la entidad, la demanda de los turistas peruanos por el Caribe ha experimentado un salto considerable desde la apertura de rutas directas en la región.

Hasta hace menos de una década, el acceso a estos destinos implicaba conexiones largas y complejas, pero la tendencia ha cambiado desde 2023, cuando comenzaron a multiplicarse los vuelos directos y las frecuencias semanales.

El precio del ticket aéreo ida y vuelta en la ruta Lima-Aruba se ubica entre USD 380 y USD 450, con opciones de hoteles de lujo y apartamentos turísticos.

“Hace tres años, un peruano que quería llegar a Aruba debía hacer escalas en Bogotá o Panamá, con viajes de hasta ocho horas. Hoy, la ruta directa permite estar en menos de cuatro horas en la isla feliz”, destaca el vocero.

El interés por el Caribe no solo responde a la facilidad de acceso, sino también a una mayor diversidad de productos turísticos y tarifas más competitivas.

Aruba, en particular, ha pasado de recibir apenas 1.000 a 2.000 visitantes peruanos al año antes de 2023, a superar los 20.000 turistas anuales en la actualidad, situándose como el cuarto mercado latinoamericano para la isla.

El crecimiento del flujo aéreo ha hecho que los peruanos permanezcan en promedio entre cuatro y cinco noches en Aruba, consolidando a la isla como un destino de estadía prolongada y no solo de paso. “La demanda hacia Aruba ha sido bastante positiva desde Perú”, subraya Schlipken.

Aruba tendrá rutas diarias al Perú en los próximos días

A partir de las próximas semanas, la conectividad alcanzará un nuevo hito, con vuelos diarios entre Lima y Aruba operados por LATAM Airlines. La ruta, que comenzó con tres frecuencias semanales y luego cinco, ahora permitirá viajar cualquier día de la semana en solo 3 horas y 50 minutos.

El ticket aéreo ida y vuelta oscila entre 380 y 450 dólares, mientras que la oferta hotelera en la isla va desde opciones de tres estrellas hasta hoteles de lujo, con tarifas promedio entre 350 y 450 dólares por noche en establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Aruba combina accesibilidad y variedad para los viajeros peruanos.

Aruba destaca como el cuarto destino favorito de turistas latinoamericanos, con playas públicas reconocidas y estancia promedio de cinco noches.

El Caribe, un polo turístico cada vez menos desconocido por peruanos

Al analizar la tendencia sectorial, el Caribe sigue ganando terreno como polo turístico para los peruanos, desplazando la percepción de que solo es un destino para “todo incluido”.

En Aruba, la experiencia va más allá de los resorts: el 100% de las playas son públicas y varias, como Eagle Beach, Baby Beach y Arashi, han sido reconocidas internacionalmente. El destino se orienta al “slow travel”, un turismo relajado que prioriza el descanso y la reconexión, ideal para parejas, familias o viajeros que buscan seguridad y tranquilidad.

“Aruba es un destino tranquilo y seguro, donde cuidar al huésped es parte de nuestra cultura”, señala Schlipken, en referencia a la prioridad que tiene el turismo para la economía local, responsable del 80% al 85% del PBI.

Sol todo el año, deportes de aventura y gastronomía de 100 países

Otro punto a favor es el clima: la isla está fuera del cinturón de huracanes, lo que garantiza 360 días de sol al año y convierte a Aruba en uno de los destinos más estables del Caribe.

El 23% de su superficie corresponde a reserva natural (Parque Nacional Arikok), que ofrece rutas de exploración y paisajes completamente distintos al entorno de playa. Para los viajeros activos, hay deportes acuáticos como kitesurf, windsurf, surf y buceo, además de mountain bike y paseos por el parque natural.

LATAM Airlines fortalecerá la conectividad con vuelos diarios desde Lima a Aruba, ampliando la oferta turística para viajeros peruanos.

La gastronomía es otro atractivo central. Aruba cuenta con una oferta culinaria diversa, producto de la convivencia de más de 100 nacionalidades en una población de apenas 120.000 habitantes.

En la isla se encuentran pescados y mariscos frescos, restaurantes internacionales y opciones para todos los gustos, incluso algunos establecimientos peruanos. “Nuestra variedad gastronómica sorprende a los visitantes”, apunta Schlipken.

¿Cuánto cuesta viajar a Aruba?

En cuanto a la logística del viaje, el ticket aéreo ida y vuelta entre Lima y Aruba, en vuelo directo, se sitúa entre 380 y 450 dólares.

La oferta de alojamiento es variada y no se limita al formato “todo incluido”: el viajero puede optar por hoteles con desayuno, apartamentos turísticos o resorts, según sus preferencias y presupuesto.

Jordan Schlipken, director regional de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica.

Las playas son de acceso público y no existen restricciones para recorrer la isla. La estancia promedio de los peruanos es de cuatro a cinco noches, lo que permite explorar tanto las playas como las reservas naturales y la ciudad.

Para quienes deseen extender su viaje, Aruba es un punto estratégico para conexiones regionales. A pocos minutos en avión se encuentran Curazao o Bonaire, y muchos turistas combinan su estadía en la isla feliz con circuitos por el Caribe holandés.

Además, Aruba cuenta con un sistema de preclearance migratorio de Estados Unidos, que facilita los viajes al país norteamericano, permitiendo hacer el control migratorio directamente en la isla y llegar como vuelo nacional a EE. UU.

¿Idea de negocio? En el Caribe también se toma pisco, pero el mercado todavía puede crecer

La presencia peruana en Aruba también se deja sentir fuera del ámbito turístico. Se estima que entre 3.000 y 4.000 ciudadanos peruanos residen en la isla, integrados en la economía local y aportando a la vida diaria.

El comercio bilateral muestra cifras en ascenso: en 2025, las exportaciones peruanas hacia Aruba superaron los 10 millones de dólares, con productos como frutas, verduras, pescados frescos y jet fuel.

El pisco peruano está presente, aunque según el propio Schlipken, “todavía hay mucho potencial por explorar” para este tradicional destilado nacional. Y usted, ¿dónde tomará sus próximas vacaciones?