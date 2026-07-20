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Perú será sede de foro internacional sobre riesgo de desastres y crisis climática

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Lima, 20 jul (EFE).- Investigadores, expertos y académicos de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en septiembre próximo en Perú para participar en un foro internacional sobre gestión del riesgo de desastres y adaptación a la crisis climática, informaron este lunes los organizadores del encuentro.

El Foro Internacional 2026 de la Red de Instituciones de Educación Superior Universitaria Comprometidas con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático (GIRD-ACC) de Latinoamérica y el Caribe se realizará el 2 y 3 de septiembre en el campus de la Universidad ESAN, en Lima.

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La cita busca promover estrategias para fortalecer la resiliencia territorial y el desarrollo sostenible, remarcaron sus organizadores, entre los que figuran las universidades estatales de Ingeniería, San Marcos y Agraria La Molina, además de ESAN.

"El reto de Latinoamérica y el Caribe consiste en desarrollar estrategias para proteger a la población, fortalecer la gobernanza territorial y promover un desarrollo sostenible", remarcaron.

En ese sentido, el foro plantea promover el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas "orientadas a colocar la evidencia científica y la gestión del riesgo en el centro de la toma de decisiones públicas y privadas".

También se impulsará el diálogo entre la academia, el Estado, el sector privado y la cooperación internacional para identificar mecanismos de colaboración "que permitan generar impactos concretos y sostenibles en la región".

El foro ha abierto una convocatoria de contribuciones académicas sobre los ejes temáticos de gobernanza del agua y seguridad hídrica, gestión del riesgo de desastres y resiliencia territorial, adaptación a la crisis climática, ciudades sostenibles y territorios resilientes, y gestión de emergencias, preparación, respuesta y rehabilitación. EFE

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