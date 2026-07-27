Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que impulsará derogación de “todas las leyes que favorezcan el crimen”

El congresista Óscar Reto jura al cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso Bicameral. (Congreso de la República)

Óscar Reto Otero asumió el domingo último la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Perú para el periodo 2026-2027, tras obtener 74 de los 130 votos emitidos en la primera sesión plenaria de la nueva cámara baja, en el marco del retorno del sistema bicameral al país después de más de tres décadas. El legislador del Partido del Buen Gobierno venció a la lista encabezada por Norma Yarrow, de Renovación Popular, en una votación que se resolvió en una sola ronda.

Reto Otero juró al cargo ante Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular, titular de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, y luego tomó juramento a los tres vicepresidentes que integran la Mesa: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras), tercer vicepresidente. Tras la proclamación del resultado, Yarrow se acercó al estrado, estrechó la mano del nuevo presidente de la cámara y le dirigió unas palabras, en un gesto que fue recibido con aplausos por los legisladores presentes.

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La Lista 1 de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Perú presenta a Óscar Reto Otero como presidente, Analí Márquez, Harvey Colchado y José Yataco como vicepresidentes. (Congreso de la República)

Al asumir el cargo, Reto Otero describió la elección como el honor más alto en sus años de servicio al país. “Este es el cargo más honroso que he obtenido en mi larga carrera de más de cuarenta años de servicio al Perú. Tengan la certeza de que mi trabajo estará a la altura del inmenso amor por la patria y del compromiso que hoy asumo con ustedes y con nuestro Perú”, declaró ante el pleno de la cámara.

El nuevo presidente de la cámara baja extendió su agradecimiento también a los legisladores que no votaron por su lista. “A quienes no han votado por mí también les agradezco, porque sin su concurso no tendríamos la pluralidad de opciones que debe constituir nuestra democracia. Esta Mesa Directiva ha sido elegida por la mayoría de esta Cámara, pero se conducirá con el respeto y en escucha a todos sus miembros”, afirmó.

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Óscar Reto, nuevo presidente de la Cámara de Diputados, ofrece un discurso luego de ser elegido por 74 votos. TV Perú

Fenómeno El Niño, primera urgencia legislativa

Reto Otero situó la emergencia climática al frente de la agenda de la nueva cámara. En su discurso inaugural, advirtió que el fenómeno del Niño costero y global vuelve a poner a prueba al Estado peruano, tal como ocurrió en el verano de 2017, y trazó un paralelo directo con su propia trayectoria militar. “En aquella época me tocó enfrentar la emergencia como jefe del Comando Operacional Norte de las Fuerzas Armadas. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien”, recordó.

El legislador convocó a sus pares a actuar con la misma celeridad desde el Parlamento. “Espero que desde esta Cámara impulsemos todas las medidas necesarias para que no se pierdan vidas, para que nuestro pueblo no sufra, para que sus propiedades no se afecten, para que mitiguemos los efectos que ya están ocurriendo en nuestra gente”, dijo, y aseguró que, con la unión de todos, “volveremos a ser una sola fuerza”.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Equilibrio de poderes y rechazo a la corrupción

Reto Otero enmarcó la victoria de su lista dentro de la tradición constitucional del Perú y rechazó cualquier lectura de la elección como un acto de obstrucción al Ejecutivo. Afirmó que el resultado expresa, al contrario, un compromiso con el equilibrio de poderes, al que calificó de “componente esencial en toda democracia” y de “necesidad imprescindible para evitar el control monopólico del poder”. “Fiscalización no es obstrucción. Control no es parálisis”, subrayó ante el pleno.

El nuevo presidente de la cámara baja llamó a construir una democracia capaz de generar consensos. En esa misma línea, identificó la corrupción como uno de los males prioritarios que deberá enfrentar la legislatura, y comprometió a la Mesa Directiva a “acabar con la corrupción que tanto daño le hace al país, a la ética pública y a la confianza en nuestras instituciones”. También anunció que impulsará la derogación de “todas las leyes que favorezcan el crimen o cualquier tipo de fuero especial en desmedro de la democracia”.

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Quién es Óscar Reto, el militar retirado que presidirá la Cámara de Diputados del Perú

Austeridad y agenda social

Frente a lo que describió como un reclamo ciudadano extendido, Reto Otero prometió instalar en la cámara una “cultura de austeridad republicana” que prestigie al Congreso. Afirmó que el pueblo peruano “nos pide que pongamos un alto al despilfarro y al dispendio abusivo” y aseguró que esa será una prioridad de su presidencia.

La agenda social que trazó en su discurso abarcó la seguridad ciudadana, la calidad educativa, el sistema público de salud, la generación de empleo, el apoyo al agro y a los adultos mayores, y el combate a la anemia infantil, a la que calificó de “amenaza a la seguridad nacional”. Cerró ese bloque con un compromiso explícito con la erradicación de la violencia contra mujeres, adolescentes y niños.

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Óscar Reto toma juramento a Analí Márquez, primera vicepresidenta; Harvey Colchado, segundo vicepresidente; y José Yataco, como tercer vicepresidente . TV Perú

El contexto: el retorno del bicameralismo

La elección de Reto Otero se produjo en el marco de la reinstalación del sistema bicameral en el Perú, el primero en más de tres décadas. El nuevo Congreso, integrado por 60 senadores y 130 diputados elegidos en las elecciones generales del 12 y 13 de abril de 2026, fue instalado formalmente el viernes 25 de julio, cuando ambas cámaras tomaron juramento a sus integrantes. La presidencia del Congreso de la República recae, en virtud del reglamento vigente, en el titular de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados quedó conformada por seis fuerzas políticas: Fuerza Popular (41 escaños), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10). La elección de la Mesa Directiva de la cámara baja, a diferencia de la del Senado —que requirió una segunda vuelta—, se resolvió en una sola votación. Al término de su discurso, Reto Otero agradeció a su partido, a su familia y al pueblo peruano: “De allí vengo, allí estoy. Y tenemos todos el deber de escucharlo siempre”.

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