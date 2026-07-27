El Rey llega a Lima para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

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El Rey Felipe VI ha llegado este lunes a Lima, donde está previsto que asista a la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

El Rey ha aterrizado en la Base Aérea del Callao, donde ha sido recibido por el actual Canciller de Perú, Carlos Pareja --que ha sido, además, embajador en España--, y por un Cordón de Honor formado por cadetes de la Fuerza Aérea de Perú.

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Felipe VI, Acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, tiene previsto este lunes ofrecer una recepción a la colectividad española en la Residencia del Embajador de España. Se espera la asistencia de unas 60 personas que representan a actores de la Cooperación Española en el país, directivos de empresas españolas, representantes del mundo cultural y de los medios de comunicación, trabajadores del Centro Cultural y funcionarios españoles de organismos internacionales.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con el actual presidente de la República de Perú, José María Balcázar, en el Palacio Nacional. Después, se desplazará al Palacio de Torre Tagle para reunirse por primera vez con la presidenta electa, Keiko Fujimori. Finalmente, ya por la noche, participará en la cena oficial ofrecida por Balcázar en el Palacio de Gobierno.

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ESTE MARTES ASISTE AL ACTO DE TOMA DE MANDO

El martes, 28 de julio, el Rey asistirá al acto de juramentación y a la toma del mando supremo de la nueva presidenta, que tendrá lugar en el Museo del Congreso y de la Inquisición, en Lima. Tras la ceremonia, el Rey ha sido invitado al almuerzo ofrecido por Fujimori.

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Las autoridades peruanas esperan que la mayor parte de los jefes de Estado y de Gobierno lleguen durante el día de hoy de tal forma que, tras el Rey lo haga el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay; Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Argentina, Javier Milei, será el que complete la lista de asistentes.