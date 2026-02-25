Aldo Prieto continúa al mando del MTC: José María Balcázar lo ratificó en Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El presidente de la República toma el juramento de estilo a Aldo Prieto, quien asume la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | Canal N

El presidente interino José María Balcázar oficializó este martes 24 de febrero la conformación de su gabinete ministerial.

En medio de incertidumbre y cambios de último minuto, la designación de la Presidencia del Consejo de Ministros recayó finalmente en Denisse Miralles, después de que el economista Hernando de Soto fuera considerado inicialmente para el cargo.

Asimismo, se ratificó la permanencia de Aldo Prieto Barrera al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), una decisión que marca continuidad en una cartera clave para el desarrollo de infraestructura y conectividad en el país.

Aldo Prieto continuará al frente del MTC por decisión de José María Balcázar y Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)

Perfil y antecedentes

Prieto Barrera, economista con experiencia en gestión pública, ya ocupó posiciones estratégicas dentro del Estado. Se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y fue director del Banco de la Nación.

En cuanto a su perfil académico, este incluye dos maestrías: una en Administración y Gerencia Pública y otra en Planificación Estratégica del Desarrollo, áreas fundamentales para la gestión de políticas públicas y proyectos de gran escala.

La trayectoria del titular del MTC también se destaca en el ámbito internacional como consultor de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, donde contribuye al fortalecimiento de la inversión pública en el país.

Asimismo, Prieto Barrera ha mantenido vínculos con organismos de regulación y supervisión, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), donde participó como consultor externo.

Su paso por esta entidad estuvo marcado por una demanda laboral que derivó en una medida cautelar a su favor, situación que generó debate sobre los criterios de contratación y derechos laborales en el sector público.

El ministro también es recordado por su cercanía con Gustavo Adrianzén, quien ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Dina Boluarte. Además, su entorno familiar incluye a Américo Prieto Barrera, abogado vinculado a figuras políticas de relevancia, como Antauro Humala.

En el ámbito privado, Prieto Barrera estuvo relacionado con el negocio de los casinos y, en un momento, se le consideró para liderar la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), cargo al que renunció antes de asumirlo de manera formal.

¿Qué pasó con De Soto?

Hernando de Soto brindó declaraciones a los medios para detallar las razones por las que finalmente no asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros.

Desde su domicilio en Surco, explicó que en horas de la mañana sostuvo un desayuno con el mandatario José María Balcázar, reunión en la que le presentó una propuesta con los nombres de los posibles integrantes del gabinete. Sin embargo, tras ese encuentro, afirmó que no volvió a recibir respuesta de parte del jefe de Estado.

El economista precisó que, en un comienzo, rechazó la posibilidad de encabezar la PCM, aunque luego reconsideró su postura ante la promesa de que podría conformar un equipo con perfiles ajenos al oficialismo.

Según relató, no tenía intención de ocupar el cargo al no adoptar una posición institucional; no obstante, aceptó bajo la condición de incorporar a su propio grupo o a personas independientes a la actual gestión, la cual —según remarcó— es rechazada por entre el 95% y 97% de los peruanos.

Presidencia de la República responde

La Presidencia de la República informó que, pese a presentar “un valioso y ambicioso plan de gobierno”, no se llegó a un acuerdo con De Soto para llevarlo adelante, en el contexto de un mandato breve y de carácter transitorio.