Jaime Bayly revela que compró y revendió entradas para el Mundial: “He ganado más dinero como revendedor que como escritor”

El escritor y presentador Jaime Bayly sorprendió a sus lectores al confesar que ganó más dinero revendiendo entradas para los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en Miami que con su trabajo literario. La revelación llegó a través de una columna publicada en El Comercio, donde relató cómo la fiebre futbolística en la ciudad y la alta demanda de boletos abrieron una inesperada fuente de ingresos personales.

Bayly admitió que la oportunidad apareció cuando compró varias entradas apenas salieron a la venta, con la intención inicial de asistir a los encuentros más atractivos del torneo en Miami, ciudad donde reside desde hace tres décadas. Sin embargo, la reventa de boletos se presentó como una tentación difícil de rechazar.

PUBLICIDAD

“He ganado más dinero como revendedor que como escritor”, escribió el autor, sorprendido por las sumas que los fanáticos estaban dispuestos a pagar para conseguir un lugar en el estadio.

Jaime Bayly revela su hazaña en el Mundial 2026 (Andina)

“Compré bastantes entradas para todos los partidos a disputarse en Miami”, relató Bayly. Su testimonio detalla cómo decidió adquirir boletos para distintos encuentros, motivado tanto por la emoción del evento como por la posibilidad de obtener un beneficio económico. “El Mundial de fútbol me ha permitido ganar dinero comprando entradas apenas salieron a la venta y revendiéndolas a precios de usura”, reconoció en su columna.

Una travesía insólita entre hinchas, calor y precios desorbitados

Uno de los episodios que más destaca Jaime Bayly se dio durante el partido inaugural en Miami, cuando Uruguay enfrentó a Arabia Saudita. Aunque tenía previsto asistir, la demanda superó sus expectativas y terminó vendiendo todas las entradas a aficionados saudíes. “Revendí a precios exorbitantes todas las entradas que mi esposa y yo habíamos adquirido con el innoble propósito de esquilmar a los fanáticos de tan noble deporte”, relató con ironía.

PUBLICIDAD

El escritor compartió otra anécdota peculiar sobre el partido entre Brasil y Escocia. Según su relato, la ciudad recibió a una multitud de hinchas escoceses que, tras agotar la cerveza en los bares y en un ambiente festivo, pagaron sin dudar los precios elevados que él imponía en los sitios de reventa.

Jaime Bayly reveló cómo revendió sus entradas para el mundial. (Ángel de Antonio)

“Pagaban los precios que pedíamos abusivamente por los boletos en ciertas páginas de internet que castigaban al hincha sufrido y premiaban a quienes, como nosotros, lucraban con la pasión ajena”, escribió.

No todas las operaciones resultaron igual de rentables. El propio autor reconoció que, para el partido entre Uruguay y Cabo Verde, la demanda fue menor y terminó asistiendo al estadio junto a su familia. “Por eso mi esposa, nuestra hija y yo acabamos en el estadio, un viernes a las cuatro de la tarde”, contó.

PUBLICIDAD

A pesar de ese revés, las ganancias obtenidas en los partidos previos le permitieron disfrutar de una experiencia exclusiva en el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, desde una ubicación preferente y con servicios incluidos. “Gracias a nuestras abultadas ganancias como acaparadores de entradas y revendedores a la sombra del Mundial de fútbol, pudimos asistir al estadio de Miami, en zona preferente, las comidas y las bebidas otra vez gratuitas”, relató.

Jaime Bayly reside en Miami, ciudad donde se desarrolla el Mundial 2026.

Jaime Bayly cerró su columna con una dosis de humor y una referencia a las críticas que puede despertar esta práctica. “Ofrezco sentidas disculpas, pero alguien tiene que pagar el colegio de mi hija”, afirmó. Además, anticipó que espera un cruce entre Brasil y México en cuartos de final, convencido de que la demanda para ese encuentro será todavía mayor. “Me asalta la poderosa sospecha de que los narcos, a quienes envío cordiales saludos, comprarán todas mis entradas en reventa a precios desorbitados”, agregó.

PUBLICIDAD

La confesión del escritor deja al descubierto un costado inesperado de la fiebre futbolística en Miami, donde la pasión, el mercado y el ingenio personal confluyen para generar historias inesperadas durante el Mundial.