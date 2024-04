Cint G, ‘La Reina de la Chicha Pop’: el legado de ser la hija de Tongo, la internacionalización y el trabajo de una artista independiente

Cint G, 'La Reina de la Chicha Pop', sigue el legado de su padre, pero con nombre propio. (Instagram/@cint_gutierrez)

En marzo del 2023, una noticia paralizó al país y fue la partida de Tongo, el popular y carismático artista que con su ‘Tonglish’ mantenía viva su chispa y su vigencia en el ámbito musical. Su muerte quebró a cientos de artistas y amigos que reconocieron su peculiaridad y ganas de siempre salir adelante pese a las adversidades.

Sin embargo, Tongo sigue vivo en nuestros corazones y con él está su hija Cinthia Gutiérrez, la menor de toda su familia, una joven que decidió seguir los pasos de su progenitor y bajo el nombre de ‘Cint G’ viene trabajando duro y parejo con el fin de hacerse de un nombre propio -que ya viene logrando- y a su vez mantener el legado de su padre, que es su mayor sueño.

Cint G, conversó con Infobae Perú, contó más detalles de su vida personal, sus proyectos musicales, el primer año de la pérdida de su padre y el trabajo inagotable que viene haciendo para que su trabajo suene dentro y fuera del Perú. Tiene clara que es un camino largo, pero no se deja caer y asegura estar logrando todo lo que un día siempre quiso, manteniendo vivo el legado de su padre: Tongo.

Cint G, ‘La reina de la Chicha Pop’

El color rosa es su favorito y el que la distingue en este abanico de artistas peruanos. Cint G inició su carrera musical hace dos años y aunque hizo una canción propia, la presencia de su padre fue la que la ayudó a ser vista públicamente. Aprovechó esta incursión musical para también hacerle un homenaje en vida a su progenitor y así iniciar este camino que no tiene fin.

“Yo vengo haciendo música hace como dos años. Yo me lancé con una canción propia, con el apoyo de mi padre, de mi madre. Hicimos con mi papi una conferencia de prensa, hay mucha gente que no sabe esto, porque fue algo más perfil bajo y lanzamos también lo que es La Pituca en Chicha Pop, que fue una fusión que básicamente era un homenaje en vida para mi padre y eso tuvo un gran alcance. Fue ahí donde comencé ya a ser más bulla con mi proyecto musical”, comenta para Infobae Perú.

Aunque hubo críticas asegurando que solo tomaba a su padre para ganar fama, ella sabía que iba a trabajar por sí misma, por ello tuvo su nombre musical, pero sin dejar de lado que era ‘la hija de Tongo’. “La gente decía que solo canto con mi papá y no me querían dar mi lugar y mi papá me inculcó eso, me dijo, no, tú tienes que ganar de tu nombre propio, tienes que brillar con luz propia. Siempre ve diciendo que eres hija Tongo, orgullosa, pero Cint G con un nombre musical”, comenta a este medio.

Cint G es conocida como ‘La Reina de la Chicha Pop’ que es su estilo artístico, pero deja en claro que no fue ella quien se autodenominó de esa manera, sino el público con su apoyo le demostró ese cariño. “Mucha gente en redes sociales me decía reina, reina de la cumbia, princesa de la cumbia. Entonces de ahí más o menos nació lo que es la reina de la chicha pop. La gente piensa que yo me autodenominé la reina de la chicha pop. Sin embargo, es algo que nació del cariño de la gente que me apoyaba y me seguía”, comenta sobre su nombre

Aunque su madre Gladys Lupinta y su padre Abelardo Gutiérrez siempre estuvieron inmersos en la música, nunca dejaron que sus hijos solo se dediquen a esto. Por ello, Cint cuenta que desde siempre sus progenitores le ofrecieron su apoyo si querían seguir su legado, pero le dejaron claro que además de ello debía tener una carrera universitaria y así lo hizo.

“Yo siempre quise ser cantante. Por lo general los padres que son artistas quieren que sus hijos sigan esa carrera, en mi caso mis papás me decían, si nos gustaría que sigas la música, pero también tienes que tener una carrera universitaria y es por eso que yo estudié Turismo y Hotelería. Siempre tuve presente que tenía que dedicarme a lo que me apasionaba realmente, que era la música. Ellos me dijeron que era un camino muy difícil y también competitivo, por eso me decían, ‘tienes que tener un colchón que te respalde porque es muy incierto’, ya que ellos han vivido esa situación”, agrega sobre su experiencia.

El supuesto camino fácil por ser la hija de Tongo

Muchas veces los hijos de los artistas reconocidos están expuestos a que su trabajo se vea desmerecido por el éxito de sus progenitores y Cint no fue la excepción. Desde que empezó en este camino estuvo en el ojo del público, quien le quitaba el mérito a su talento y solo aseguraban que tenía alcance por su padre.

Ante ello, Cinthia recuerda muchas de las críticas en su contra y los ‘5 minutos de fama’ que iba a tener por su padre. Pero ahora, demuestra que su talento y su contenido va más allá y sigue trabajando y manteniéndose firme ante todas las adversidades.

Cinthia Gutiérrez siguió el legado musical de sus padres, pero estudió una carrera universitaria.

“Siempre me dicen que la tengo fácil por ser hija de Tongo y es este gracioso porque yo me acuerdo de que cuando recién me estaba lanzando me decían “ella solamente va a tener sus 5 minutos de fama y ya está, porque claro, como dice Hija de Tongo”. Pero no, desde ese día he ido manteniéndome, sigo estando en medios, teniendo presentaciones, sacando música, entonces sí es cierto que el hecho de ser hija de Tongo es algo que a mí como artista de cierta forma me favorece porque mi papá ha sido alguien que ha llegado mucho en el corazón de la gente y definitivamente, pues la gente me va a apoyar también a mí”, expresa reconociendo lo que significa su padre.

Sin embargo, recalca que todo lo que tiene ahora, también es fruto de su propio esfuerzo:

“El que la gente te quiera, que vean tus vídeos, el que te hagas viral, eso es algo que no se compra con nada, es algo que tú mismo te lo tienes que ganar. El famoso era mi papá, él era famoso con su ‘Tonglish’, él era famoso con ‘La pituca’, yo simplemente lo que hice fue seguir su legado, muy a mi estilo, como él me inculcó y ganarme a la gente con mi propio esfuerzo”, resalta Cint en conversación con Infobae Perú.

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, cantó temas con él y ahora quiere brillar con luz propia.

El sueño del reconocimiento nacional e internacional

Cinthia sabe perfectamente que ahora ser viral y el poder llegar a más personas está en las redes sociales y este se ha convertido en su espacio para mostrar su música al mundo. Aunque solo tiene 2 años en este ámbito, tiene clara cuál es su meta: un hit.

“Estoy enfocándome mucho en sacar una canción que sea un hit. Por eso estoy sacando canciones, cada mes una canción, una canción con videoclip. Es muy difícil hacerlo, pero lo estoy haciendo y esa es mi meta a corto plazo”, expresa ilusionada sobre sus temas propios.

Por otro lado, no descarta la internacionalización, pero quiere primero ser profeta en su propia tierra. Tiene claro que es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pero en este tiempo ha descubierto el cariño y apoyo de la gente, por lo que tiene claro que, si sigue trabajando como hasta ahora, más pronto que tarde logrará todo lo que se proponga.

“A largo plazo, es lograr la internacionalización, pero para lograrlo obviamente primero tengo que figurar acá en mi tierra, entonces es todo un proceso. Yo estoy segura de que puedo lograrlo. Yo viajé el año pasado a Argentina y tuve muy buen recibimiento de la gente, entonces digamos que tengo mucha proyección, este año voy a viajar nuevamente y estamos en eso. Es muy importante para mí alcanzar reconocimiento en mi localidad. Poco a poco puedes seguir consiguiendo más y más gente que apoye el proyecto”, comenta, emocionada, sobre su trabajo.

A un año de la muerte de su padre

En marzo del 2023, Tongo dejó de existir, sus hijos dejaron claro que no dejarían que el legado de su padre muera, por lo que cada uno viene trabajando a paso de hormiga en sus proyectos personales. Pese a ello, el dolor de perder a tu progenitor es un duelo de casi nunca acabar. Por ello, Cinthia confiesa que han sido meses complicados, pero ha llegado a la conclusión de que se puede aprender a vivir con este vacío.

“Ha sido muy difícil en verdad, es algo con lo que tienes que aprender a vivir, no lo va a superar nunca, porque perder un padre no lo entiendes hasta que te pasa. Siempre vi a gente cercana con estos casos creía entenderlo, pero vivirlo es otra realidad definitivamente yo pienso que nunca se supera. Aprendes a vivir con eso, por el bienestar de tu familia, por el bienestar del ser querido que ya partió, que hubiese querido, que lo recuerden con alegría, como mi papá se caracterizaba”, expresa la joven artista.

Por ello, la ‘Reina de la Chicha Pop’ no se deslindará del nombre de su padre, aunque tiene claro que tiene que seguir trabajando en su reconocimiento personal, también su misión está en mantener vivo el legado de Tongo.

Cinthia Gutiérrez le dedicó unas palabras a su padre.

“Yo orgullosa de que me digan hija de Tongo, por supuesto. Para mí no hay ningún problema con eso. Siempre voy a ser, pero brillando con luz propia y llevando su legado musical con luz propia. Porque como Tongo, no hay nadie más”, agrega feliz la artista.

Las nuevas canciones y el estreno de Corazoncito

En las metas de Cint G está lanzar una canción cada mes y aunque sabe es complicado, no se da por vencida y sigue en ese camino. Ahora está próxima a estrenar Corazoncito, con videoclip y toda una producción completa que le permita seguir haciendo notar su música.

“Mi canción nueva ‘Corazoncito’, que es una canción que compuse en 30 minutos, nada más me demoré solo para escribir la canción y ya la voy a sacar este mes. Ya estamos en las grabaciones del videoclip que es lo más difícil de sacar una canción para mí. Estoy utilizando mis redes sociales como un medio para poder seguir promocionando todo lo que hago y me está ayudando mucho, también siempre digamos los medios que me apoyan y así sucesivamente vamos a alcanzar poquito cada vez más. Eso es lo que estamos viendo ahora, los resultados que también hemos obtenido con las nuevas canciones que hemos sacado ha sido increíble y eso es muy importante”, cuenta la ‘Reina de la Chicha Pop’.