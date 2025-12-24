El legado de Tongo: Cint G planea un homenaje musical con su padre y hermanos, para 2026, con ayuda de la IA

El homenaje a Tongo reunirá a varios hermanos de Cint G y prevé su lanzamiento en 2026 como tributo al artista.

La expectativa por el regreso virtual de Tongo cobró fuerza luego de que Cint G, su hija menor, confirmara el desarrollo de un proyecto musical impulsado por la inteligencia artificial. Con el respaldo de la tecnología y la memoria colectiva de los seguidores de Abelardo Gutiérrez.

El homenaje a Tongo reunirá a varios hermanos de Cint G

La artista anunció que la colaboración busca no solo renovar el legado familiar, sino cumplir un deseo largamente postergado. “Se viene una colaboración con mi papá gracias a la inteligencia artificial, estamos trabajando en eso, creo que será algo muy especial porque la gente me lo ha estado pidiendo y es un sueño mío también”, afirmó Cint Gutiérrez en diálogo con Trome.

La cantante reiteró que la tecnología permitirá que se materialice uno de los anhelos históricamente ligados a su entorno familiar. “Mi papá siempre quiso cantar con sus hijos en vida y ahora se dará gracias a la tecnología. Será un homenaje muy bonito y estoy segura que será un éxito”, precisó. Detalló que el proyecto reunirá a varios de sus hermanos y que planea su lanzamiento para el año 2026. La artista sostuvo: “Será algo muy especial porque la gente me lo ha estado pidiendo y es un sueño mío también”.

Desde la partida de Tongo en marzo de 2023, a los 65 años, el concepto de homenaje ha tomado un nuevo valor dentro de la familia Gutiérrez, instalando la noción de trabajo a largo plazo y permanencia mediática. En una entrevista pasada con Infobae, Cint G subrayó la independencia de su carrera musical y el objetivo de mantener el apellido presente en la cultura popular, pero diferenciándolo de los cuestionamientos sobre depender de la fama paterna.

El legado de Tongo: Cint G planea un homenaje musical en familia para 2026 con ayuda de la IA.

“La gente decía que solo canto con mi papá y no me querían dar mi lugar y mi papá me inculcó eso, me dijo, no, tú tienes que ganar de tu nombre propio, tienes que brillar con luz propia. Siempre ve diciendo que eres hija Tongo, orgullosa, pero Cint G con un nombre musical”, indicó la artista a Infobae Perú hace algunos años.

Cint G destaca su independencia artística

Ahora, el uso de la inteligencia artificial para recomponer la voz de Tongo responde también a una presión del público, según la propia cantante, pero la lectura interna es clara: cada paso será un esfuerzo conjunto y alineado al deseo original del patriarca. En esa línea, explicó que el nombre de “La Reina de la Chicha Pop” nació por sugerencia popular y no por autoproclamación.

“Mucha gente en redes sociales me decía reina, reina de la cumbia, princesa de la cumbia. Entonces de ahí más o menos nació lo que es la reina de la chicha pop. La gente piensa que yo me autodenominé la reina de la chicha pop. Sin embargo, es algo que nació del cariño de la gente que me apoyaba y me seguía”, remarcó ante Infobae Perú.

El año del fallecimiento de su padre marcó un punto de inflexión creativo. En marzo de 2023, Cint G lanzó el sencillo “Me Calmas”, compuesto y grabado en homenaje a Tongo. El proceso resultó profundamente emotivo, como lo relató: “El día que la grabé tuve que repetir las tomas porque se me salían las lágrimas. La canción transmite mucho, incluso, la interpretación en cuanto a la voz, salió lloroso. Creo que por ello muchas personas se sentirán identificadas al escucharla”.

Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es un gusto culposo. Studio 92 /Entre Bloques

Añadió que el título surgió de su experiencia personal tras la pérdida. “El tan solo hecho de pensar en él me calma, por eso la canción se llama así. Tiene un significado toda la letra. Tiene toques de balada, trap y r&b”, explicó. El diálogo extendido sobre la vigencia del apellido en la música popular peruana se cruzó con críticas hacia la artista por aprovechar el nombre de Tongo.

Frente a esta narrativa, Cint G se enfocó en el reconocimiento propio, valorando el impacto mediático como parte del proceso. “Siempre me dicen que la tengo fácil por ser hija de Tongo y es gracioso porque yo me acuerdo de que cuando recién me estaba lanzando me decían ‘ella solamente va a tener sus cinco minutos de fama y ya está, porque claro, como dice Hija de Tongo’. Pero no, desde ese día he ido manteniéndome, sigo estando en medios, teniendo presentaciones, sacando música”, declaró.