Incendio en Gamarra desata alarma en La Victoria: más de 10 unidades de bomberos atienden la emergencia

Un incendio se registró la mañana de hoy, miércoles 17 de junio, en el cruce de los jirones Humboldt y América, en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El siniestro, reportado a las 11:22 a.m., generó alarma entre comerciantes y clientes de la zona, dedicada principalmente a la venta de ropa y textiles.
La emergencia movilizó a varias unidades de bomberos, incluyendo autobombas, ambulancias y equipos de rescate, que acudieron rápidamente para controlar las llamas. La magnitud del incendio y la alta concentración de personas y comercios en el área provocaron escenas de pánico y dificultaron las labores de evacuación.
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Incendio en Gamarra movilizó a bomberos.
Hasta el momento, las autoridades continúan atendiendo el incidente y no se han reportado víctimas. Se investiga el origen del fuego, mientras los comerciantes permanecen en alerta ante posibles daños materiales en sus establecimientos.
Noticia en desarrollo.
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