Incendio en Gamarra desata alarma en La Victoria: más de 10 unidades de bomberos atienden la emergencia

Un fuerte incendio se desató en un local comercial en el emporio de Gamarra, distrito de La Victoria, generando alarma entre comerciantes y clientes y movilizando a múltiples unidades de bomberos para controlar las llamas. (Composición: Infobae Perú)

Un incendio se registró la mañana de hoy, miércoles 17 de junio, en el cruce de los jirones Humboldt y América, en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El siniestro, reportado a las 11:22 a.m., generó alarma entre comerciantes y clientes de la zona, dedicada principalmente a la venta de ropa y textiles.

La emergencia movilizó a varias unidades de bomberos, incluyendo autobombas, ambulancias y equipos de rescate, que acudieron rápidamente para controlar las llamas. La magnitud del incendio y la alta concentración de personas y comercios en el área provocaron escenas de pánico y dificultaron las labores de evacuación.

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Incendio en Gamarra movilizó a bomberos.

Hasta el momento, las autoridades continúan atendiendo el incidente y no se han reportado víctimas. Se investiga el origen del fuego, mientras los comerciantes permanecen en alerta ante posibles daños materiales en sus establecimientos.

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