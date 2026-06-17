Perú

Incendio en Gamarra desata alarma en La Victoria: más de 10 unidades de bomberos atienden la emergencia

Las llamas se originaron en un local ubicado en el cruce de Humboldt y América, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en el emporio comercial

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Un edificio de varios pisos en llamas, con fuego saliendo de múltiples ventanas y denso humo oscuro ascendiendo hacia el cielo
Un fuerte incendio se desató en un local comercial en el emporio de Gamarra, distrito de La Victoria, generando alarma entre comerciantes y clientes y movilizando a múltiples unidades de bomberos para controlar las llamas. (Composición: Infobae Perú)

Un incendio se registró la mañana de hoy, miércoles 17 de junio, en el cruce de los jirones Humboldt y América, en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El siniestro, reportado a las 11:22 a.m., generó alarma entre comerciantes y clientes de la zona, dedicada principalmente a la venta de ropa y textiles.

La emergencia movilizó a varias unidades de bomberos, incluyendo autobombas, ambulancias y equipos de rescate, que acudieron rápidamente para controlar las llamas. La magnitud del incendio y la alta concentración de personas y comercios en el área provocaron escenas de pánico y dificultaron las labores de evacuación.

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Incendio en Gamarra movilizó a bomberos.

Hasta el momento, las autoridades continúan atendiendo el incidente y no se han reportado víctimas. Se investiga el origen del fuego, mientras los comerciantes permanecen en alerta ante posibles daños materiales en sus establecimientos.

Noticia en desarrollo.

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