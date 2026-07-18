Siete estudiantes peruanos cumplen el sueño de conocer la NASA: así lograron viajar al Kennedy Space Center

Siete destacados estudiantes peruanos, ganadores del programa "STEM Warmi's Space", cumplieron su sueño al viajar a Estados Unidos para conocer el Centro Espacial Kennedy de la NASA. (Crédito: Andina Noticias)
Siete estudiantes peruanos viven una de las experiencias más importantes de sus vidas al visitar el Kennedy Space Center de la NASA, en Florida (Estados Unidos), como parte del programa Huarmis Space, una iniciativa que promueve el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) entre niñas, niños y adolescentes del país.
Según informó Andina Noticias, los escolares permanecerán en el centro espacial hasta el 21 de julio de 2026, donde participarán en actividades enfocadas en el ámbito aeroespacial y conocerán de cerca uno de los principales complejos de operaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El viaje también incluye una visita al complejo Walt Disney World, como parte de la experiencia educativa organizada por el programa.
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La delegación está conformada por estudiantes de Ayacucho, San Martín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Callao y Lima, quienes fueron seleccionados tras destacar entre más de 2.000 postulantes de todo el país durante la edición 2025 del programa.
2.000 postulantes y siete elegidos
De acuerdo con Andina Noticias, Huarmis Space está dirigido a adolescentes de entre 11 y 16 años provenientes de poblaciones vulnerables. A través de capacitaciones, mentorías y el desarrollo de proyectos tecnológicos, el programa busca despertar vocaciones científicas y acercar a los participantes al mundo de la exploración espacial.
El viaje al Kennedy Space Center representa la etapa final del programa, donde los participantes pueden conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en áreas vinculadas con la ingeniería aeronáutica, la ingeniería aeroespacial, la ingeniería de software y otras disciplinas relacionadas con la innovación tecnológica.
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Además de fortalecer sus conocimientos, la iniciativa busca inspirar a los estudiantes a proyectar su futuro profesional en carreras científicas, mediante una experiencia inmersiva que les permita interactuar con tecnologías y espacios asociados a la exploración del espacio.
Talento peruano rumbo al espacio
Entre los siete seleccionados figura el estudiante iqueño Joshua Jayo Figueroa, quien destacó gracias a AstraMind, un proyecto de inteligencia artificial diseñado para asistir en misiones espaciales. La propuesta busca gestionar de manera autónoma sistemas y recursos de una nave, además de diagnosticar fallas en tiempo real cuando exista una interrupción en las comunicaciones con la Tierra.
Otro de los casos destacados es el de Thays Cruzado Palacios, estudiante de La Libertad, quien desarrolló el “Suyai Dome”, un domo geodésico modular pensado para proteger y cultivar plantas en Marte. Según explicó a Andina Noticias, el diseño también podría adaptarse para enfrentar diversos desafíos ambientales en la Tierra.
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La delegación peruana también está integrada por Nicolás Alessandro Huanca Navarrete, de Lambayeque; Raldo Rodrigo López Estrada, del COAR Ayacucho; Rosa Edquen Oblitas, del COAR San Martín; Brenda Espíritu Huarhua, beneficiaria del Inabif; y Luana Lucía Párraga Velásquez, representante del Callao.
Aliados del programa espacial
El programa Huarmis Space cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la Agencia Espacial del Perú y diversas instituciones y empresas aliadas que impulsan el desarrollo de iniciativas educativas vinculadas con las disciplinas STEM.
En declaraciones recogidas por Andina Noticias, la presidenta y fundadora de Huarmis, Liz Quispe Santos, afirmó que el programa busca formar a una nueva generación de jóvenes vinculados con la innovación científica. “Huarmis Space representa nuestra visión de un futuro donde los jóvenes peruanos lideren la innovación en ciencia y tecnología espacial. Gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, estamos construyendo puentes de oportunidad para nuestros jóvenes talentosos de Lima y regiones”, expresó.
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Desde su creación, la iniciativa ha beneficiado a niñas, niños y adolescentes de las 26 regiones del Perú, quienes han recibido formación en ciencia y tecnología con enfoque espacial, además de mentorías especializadas y acompañamiento para desarrollar proyectos de robótica e innovación.
Después del viaje
Tras culminar esta pasantía internacional, los siete estudiantes pasarán a integrar la comunidad Alumni de Huarmis, una red que les permitirá continuar participando en actividades, capacitaciones y nuevos proyectos impulsados por la organización.
Asimismo, la organización anunció que la próxima convocatoria del programa Huarmis Space se realizará en agosto de 2026 a través de sus plataformas digitales, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades a niñas, niños y adolescentes interesados en desarrollar proyectos científicos y tecnológicos con proyección internacional.
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