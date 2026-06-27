Perú

Inabif evalúa servicios y fortalece estrategias de protección para la niñez y adolescencia en Tacna

La jornada incluyó supervisión de centros de atención, reuniones con la Policía Nacional y coordinación de acciones preventivas en favor de la niñez vulnerable

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Sala con piso de madera y baldosas, dos mujeres adultas interactúan con varios niños en una mesa, un niño camina, estanterías blancas y ventanas
La directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli, supervisa las actividades lúdicas de niños y niñas en uno de los centros de atención en Tacna, Perú.

Con el propósito de fortalecer la atención que reciben niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, el Inabif desarrolló una jornada de trabajo en la región Tacna, donde supervisó el funcionamiento de sus servicios y coordinó nuevas acciones con instituciones públicas para ampliar la protección social.

La visita fue encabezada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli, quien sostuvo reuniones con equipos técnicos y recorrió diversos establecimientos administrados por la institución. La agenda estuvo orientada a evaluar los avances de los programas, identificar necesidades y reforzar las estrategias de prevención y acompañamiento familiar.

Como parte de las actividades, la titular del Inabif sostuvo una reunión con el jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Helbert Víctor Luna Velarde, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad y Policía Nacional. Durante el encuentro se analizaron mecanismos para mejorar la protección de los locales administrados por el programa y ampliar las acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes expuestos a situaciones de riesgo.

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Grupo de nueve personas, siete mujeres y dos hombres, posa frente a la fachada de un edificio rojo con un cartel que dice 'CEDIF. Rosa Coda de Martorell' y una placa con texto
Personal del Inabif y el CEDIF Rosa Coda de Martorell posa frente a la fachada durante una jornada de supervisión en Tacna.

Acciones preventivas junto a la Policía

Ambas instituciones acordaron impulsar actividades conjuntas de orientación y sensibilización destinadas a promover una cultura de paz, fortalecer la prevención de la violencia y garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Las acciones contemplan un trabajo articulado entre los equipos del Inabif y la Policía Nacional para acercar información y servicios a las familias, reforzando la prevención como una herramienta para reducir factores de riesgo que afectan a la población infantil y juvenil.

La jornada también incluyó visitas a los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Rosa Coda de Martorell y Los Cabitos. En ambos establecimientos, Melina Locatelli dialogó con los equipos multidisciplinarios responsables de ejecutar programas de fortalecimiento familiar, promoción de derechos y prevención de problemáticas sociales.

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Grupo de catorce personas, uniformados y con chalecos rojos, posa frente a un cartel de la Policía Nacional del Perú, Región Policial Tacna
Delegaciones del Inabif y la Policía Nacional del Perú, encabezadas por sus directivos, se reúnen en Tacna para fortalecer la coordinación en protección social.

Supervisan CAR y fortalecen trabajo comunitario

Durante los recorridos se evaluaron los avances alcanzados por los servicios brindados en ambos CEDIF y se identificaron oportunidades para potenciar las intervenciones comunitarias y familiares. El objetivo es fortalecer las capacidades de las familias para prevenir situaciones de vulnerabilidad y generar espacios protectores para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La directora ejecutiva también visitó, junto con la jefa de la Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (USPNNA), Suzette Noriega Cortez, el Centro de Acogida Residencial (CAR) Santo Domingo Savio. Allí verificó las condiciones de atención que reciben los menores acogidos y sostuvo reuniones con el personal técnico y asistencial para conocer los principales desafíos que enfrenta el servicio.

Al cierre de la jornada, la titular del Inabif destacó que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones permite ampliar el alcance de las acciones preventivas y mejorar la calidad de los servicios dirigidos a la población vulnerable. En ese sentido, señaló que la articulación institucional resulta fundamental para brindar una atención integral y oportuna. “Cuando las instituciones suman esfuerzos, las oportunidades de protección y desarrollo para niñas, niños y adolescentes se multiplican. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para llegar de manera oportuna a las familias y comunidades que requieren apoyo”, afirmó.

Interior de un comedor con niños sentados en mesas de madera y sillas pequeñas. Adultos supervisan a los niños. Algunos adultos usan chalecos rojos
Niños comen en un comedor de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) del Inabif en Tacna, donde se supervisan programas de fortalecimiento familiar y protección social.

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