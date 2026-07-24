Perú a la OCDE: MVCS fortalece gestión ambiental para avanzar en proceso de adhesión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) participó en la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial que coordinará las acciones del Perú vinculadas al Comité de Política Ambiental (EPOC) y al Comité de Químicos y Biotecnología (CBC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), el sector destacó la necesidad de reforzar la gestión ambiental en los proyectos de vivienda, construcción y saneamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y predictibilidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental.
MVCS busca mejorar evaluación ambiental de proyectos
Durante la sesión, el MVCS señaló que uno de sus principales aportes estará enfocado en consolidar herramientas y procedimientos que permitan evaluaciones ambientales más oportunas y con mayor sustento técnico.
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Estas acciones buscan generar mejores condiciones para las inversiones, sin dejar de garantizar la protección del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, en línea con los estándares promovidos por la OCDE.
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó la importancia de contar con procesos ambientales más previsibles para impulsar iniciativas sostenibles. “La predictibilidad en la evaluación ambiental es fundamental para impulsar proyectos sostenibles que respondan a las necesidades de la población y al cierre de brechas en infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales y promoviendo el desarrollo sostenible del país”.
Perú avanza en compromisos para ingresar a la OCDE
La participación del MVCS forma parte de las acciones que desarrolla el país para cumplir los compromisos establecidos en el proceso de adhesión a la OCDE, declarado de interés nacional mediante el Decreto Supremo N.° 041-2023-PCM.
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Este proceso busca que las políticas públicas peruanas se alineen con estándares internacionales relacionados con la gobernanza, sostenibilidad y mejora regulatoria.
El Grupo de Trabajo Multisectorial, liderado por el Ministerio del Ambiente, cuenta con la participación de 25 entidades públicas, entre ellas el MVCS, y tiene como función coordinar la armonización de instrumentos jurídicos bajo responsabilidad de los comités de la OCDE.
Asimismo, el grupo elaborará reportes sobre los avances del Estado peruano en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de adhesión.
Sector Vivienda reafirma compromiso con gestión sostenible
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que continuará impulsando el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, así como la modernización de la gestión pública.
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Con estas medidas, el sector busca promover inversiones sostenibles vinculadas a vivienda, construcción y saneamiento, contribuyendo al desarrollo del país y al cierre de brechas de infraestructura.
La participación del MVCS en el grupo multisectorial representa una de las acciones del Gobierno para avanzar en la incorporación de buenas prácticas internacionales dentro de la administración pública peruana.
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