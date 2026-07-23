El coro que cantará para León XIV en Perú: fueron elegidos entre 394 propuestas y recibieron la felicitación del papa

El coro Aguchita interpretará la canción oficial de la visita del papa León XIV al Perú, titulada “León, hermano del camino”, durante el viaje previsto para noviembre próximo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coro religioso Aguchita será el encargado de interpretar “León, hermano del camino”, la canción oficial que acompañará la visita del pontífice al Perú, prevista para noviembre próximo.

La composición, inspirada en ritmos de saya e interpretada con quena, zampoña y bombo, fue elegida como ganadora del certamen nacional “León de la esperanza”, en el que participaron 394 propuestas provenientes de distintas regiones del país.

Los doce integrantes de la agrupación se preparan para su presentación en la Iglesia Conventual San José del Buen Pastor. El tema ganador será grabado en los estudios de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y contará con un videoclip que será producido y difundido por los medios estatales del país.

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El grupo está conformado por representantes de distintas parroquias de los distritos limeños de Ate, San Luis y San Juan de Lurigancho, quienes comenzaron los ensayos casi a diario desde que conocieron la convocatoria en mayo.

Los doce integrantes del coro se preparan para la presentación oficial tras semanas de ensayos constantes. El tema será grabado por Apdayc y tendrá un videoclip difundido por medios estatales

“Ha sido una preparación de muchas horas, semanas de preparación para todos, con mucho sacrificio, porque todos trabajan y tienen sus responsabilidades”, señaló a Latina TV una de las integrantes, Carla Polo.

La historia de Aguchita se inició en 2021, cuando el cantautor peruano Jaime Montoya convocó a sus miembros para participar en la beatificación de la hermana Agustina Rivas López, conocida con ese apelativo, quien fue asesinada en septiembre de 1990 por el grupo subversivo Sendero Luminoso en la región Junín, en el centro del país.

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Durante la ceremonia de beatificación, realizada en 2022 en Florida, estuvo presente Robert Prevost, quien nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955 y obtuvo la nacionalidad peruana tras haber ejercido como obispo de Chiclayo.

En homenaje a ese acontecimiento nació el nombre del coro, que cuatro años después volvió a reunirse para interpretar la composición de Jaime Montoya. La canción incorpora ritmos andinos con el objetivo de transmitir identidad peruana y un mensaje de fe.

“La saya andina es parte también de nuestra identidad. Puedes estar moviéndote al compás del bombo, que a mi parecer el bombo se siente como si estuviera latiendo tu corazón”, explicó otra integrante, Ingrid Oropeza.

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Aguchita nació como homenaje a la hermana Agustina Rivas López, asesinada por Sendero Luminoso en 1990, y retomó su actividad años después de participar en la ceremonia de beatificación a la que asistió Robert Prevost, actual papa León XIV

Además del reconocimiento obtenido en el concurso, “León, hermano del camino” recibió la felicitación del propio pontífice, luego de que el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, le compartiera la canción.

“Una de las cosas que más me ha sorprendido de nuestro papa León es que nos escucha y nos quiere comprender”, remarcó el purpurado antes de señalar que espera que la próxima llegada del pontífice a su país “signifique la resurrección del Perú”.

El pasado 18 de julio, el presidente de transición, José María Balcázar, se reunió en el Vaticano con León XIV. Tras ese encuentro, declaró que la visita del pontífice al país andino se realizará durante la primera quincena de noviembre.

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El anuncio del viaje fue anticipado en febrero pasado por el entonces canciller Hugo de Zela, quien informó que León XIV había recibido una invitación oficial de las autoridades del gobierno del entonces presidente transitorio José Jerí.