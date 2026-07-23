Coliseo Dibós guardó un minuto de silencio por Juan Carlos Gala: selección peruana masculina rindió homenaje a su exDT

Emoción en el Coliseo Eduardo Dibós por la repentina partida del entrenador de nacionalidad cubana - Crédito: Latina.

Antes de iniciar el duelo entre Perú y Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, la selección nacional masculina salió al campo de juego del Coliseo Eduardo Dibós para protagonizar un emotivo reconocimiento que conmovió a todos los presentes en el recinto deportivo.

Si bien el torneo continental corresponde a la rama femenina, los integrantes del equipo masculino peruano decidieron hacerse presentes en el escenario para acompañar este momento especial y rendir tributo a Juan Carlos Gala, entrenador que dejó una profunda huella durante su etapa al frente del combinado nacional.

El fallecimiento del técnico cubano fue confirmado un día antes de este encuentro, en el desarrollo de la fecha inaugural de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, una noticia que golpeó al entorno del vóley peruano y generó gran pesar entre jugadores, entrenadores y todos los integrantes de esta disciplina.

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Por ello, antes del enfrentamiento de la escuadra femenina ante Brasil, los seleccionados masculinos se reunieron en el campo para guardar un minuto de silencio en memoria de quien fue una pieza importante en el crecimiento del equipo durante los últimos años.

Con un emotivo comunicado, la FPV despidió a Juan Carlos Gala y reconoció la huella que dejó como entrenador de las selecciones masculinas, tanto por sus resultados como por su liderazgo. (Federación Peruana de Voleibol)

La selección masculina recordó a Juan Carlos Gala en el Dibós

Los jugadores del combinado nacional ingresaron al campo antes del partido entre Perú y Brasil para participar de un sentido minuto de silencio en memoria de quien fue su entrenador. La escena estuvo cargada de emoción, con varios integrantes del plantel visiblemente afectados por la pérdida de Gala.

El momento reflejó la cercanía que el técnico construyó con sus dirigidos durante su proceso al frente de la selección masculina. Los voleibolistas no pudieron ocultar la tristeza y algunos estuvieron al borde de las lágrimas mientras rendían tributo a un entrenador que dejó una importante marca en sus carreras.

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Juan Carlos Gala fue una figura clave en la etapa de crecimiento que vivió el vóley masculino peruano en los últimos años. Durante su gestión, el equipo nacional consiguió resultados destacados y volvió a competir por posiciones importantes en torneos internacionales, impulsando además un proceso de renovación dentro de la disciplina.

Eduardo Romay dejó la transmisión para acompañar a sus compañeros

Uno de los momentos más emotivos del reconocimiento tuvo como protagonista a Eduardo Romay. El voleibolista, quien actualmente forma parte del equipo de transmisión de Latina durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026, abandonó por algunos minutos la cabina para acercarse al campo y acompañar a sus compañeros.

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Romay, uno de los referentes del equipo nacional, se sumó al plantel durante el minuto de silencio y acompañó a sus compañeros en un momento de profundo recuerdo hacia Gala, reflejando la huella que dejó el entrenador dentro del grupo.

La presencia del jugador en el campo evidenció que, más allá de su participación en otra faceta durante el campeonato, mantiene un fuerte vínculo con la selección masculina y con quienes compartieron proceso junto al estratega cubano.

Eduardo Romay al borde de las lágrimas en el minuto de silencio por Juan Carlos Gala. Crédito: Captura Latina

Un recuerdo especial para un técnico que dejó huella

El homenaje realizado en el Coliseo Eduardo Dibós estuvo marcado por la unión del vóley peruano en un momento difícil. La selección masculina quiso expresar su reconocimiento a Juan Carlos Gala en medio de una competencia que, pese a ser femenina, también reunió a distintos protagonistas de este deporte.

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La partida del entrenador generó un profundo pesar debido al legado que dejó en el vóley nacional. Su trabajo estuvo relacionado con una etapa en la que la selección masculina recuperó protagonismo y logró resultados importantes entre 2022 y 2025.

Así, antes del enfrentamiento entre Perú y Brasil, el coliseo limeño fue escenario de un momento cargado de emoción, donde jugadores y aficionados recordaron a un técnico que dejó una huella importante en la historia reciente del vóley peruano.