Perú Deportes

Coliseo Dibós guardó un minuto de silencio por Juan Carlos Gala: selección peruana masculina rindió homenaje a su exDT

Antes de iniciar el duelo entre Perú y Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, el equipo nacional masculino salió al campo de juego para protagonizar un sentido reconocimiento que conmovió a todos los presentes

Guardar
Google icon
Emoción en el Coliseo Eduardo Dibós por la repentina partida del entrenador de nacionalidad cubana - Crédito: Latina.

Antes de iniciar el duelo entre Perú y Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026, la selección nacional masculina salió al campo de juego del Coliseo Eduardo Dibós para protagonizar un emotivo reconocimiento que conmovió a todos los presentes en el recinto deportivo.

Si bien el torneo continental corresponde a la rama femenina, los integrantes del equipo masculino peruano decidieron hacerse presentes en el escenario para acompañar este momento especial y rendir tributo a Juan Carlos Gala, entrenador que dejó una profunda huella durante su etapa al frente del combinado nacional.

El fallecimiento del técnico cubano fue confirmado un día antes de este encuentro, en el desarrollo de la fecha inaugural de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, una noticia que golpeó al entorno del vóley peruano y generó gran pesar entre jugadores, entrenadores y todos los integrantes de esta disciplina.

PUBLICIDAD

Por ello, antes del enfrentamiento de la escuadra femenina ante Brasil, los seleccionados masculinos se reunieron en el campo para guardar un minuto de silencio en memoria de quien fue una pieza importante en el crecimiento del equipo durante los últimos años.

Juan Carlos Gala - Federación Peruana de Voleibol – Perú – deportes – 22 julio
Con un emotivo comunicado, la FPV despidió a Juan Carlos Gala y reconoció la huella que dejó como entrenador de las selecciones masculinas, tanto por sus resultados como por su liderazgo. (Federación Peruana de Voleibol)

La selección masculina recordó a Juan Carlos Gala en el Dibós

Los jugadores del combinado nacional ingresaron al campo antes del partido entre Perú y Brasil para participar de un sentido minuto de silencio en memoria de quien fue su entrenador. La escena estuvo cargada de emoción, con varios integrantes del plantel visiblemente afectados por la pérdida de Gala.

El momento reflejó la cercanía que el técnico construyó con sus dirigidos durante su proceso al frente de la selección masculina. Los voleibolistas no pudieron ocultar la tristeza y algunos estuvieron al borde de las lágrimas mientras rendían tributo a un entrenador que dejó una importante marca en sus carreras.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Gala fue una figura clave en la etapa de crecimiento que vivió el vóley masculino peruano en los últimos años. Durante su gestión, el equipo nacional consiguió resultados destacados y volvió a competir por posiciones importantes en torneos internacionales, impulsando además un proceso de renovación dentro de la disciplina.

Eduardo Romay dejó la transmisión para acompañar a sus compañeros

Uno de los momentos más emotivos del reconocimiento tuvo como protagonista a Eduardo Romay. El voleibolista, quien actualmente forma parte del equipo de transmisión de Latina durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026, abandonó por algunos minutos la cabina para acercarse al campo y acompañar a sus compañeros.

Romay, uno de los referentes del equipo nacional, se sumó al plantel durante el minuto de silencio y acompañó a sus compañeros en un momento de profundo recuerdo hacia Gala, reflejando la huella que dejó el entrenador dentro del grupo.

La presencia del jugador en el campo evidenció que, más allá de su participación en otra faceta durante el campeonato, mantiene un fuerte vínculo con la selección masculina y con quienes compartieron proceso junto al estratega cubano.

Eduardo Romay al borde de las lágrimas en el minuto de silencio por Juan Carlos Gala.
Eduardo Romay al borde de las lágrimas en el minuto de silencio por Juan Carlos Gala. Crédito: Captura Latina

Un recuerdo especial para un técnico que dejó huella

El homenaje realizado en el Coliseo Eduardo Dibós estuvo marcado por la unión del vóley peruano en un momento difícil. La selección masculina quiso expresar su reconocimiento a Juan Carlos Gala en medio de una competencia que, pese a ser femenina, también reunió a distintos protagonistas de este deporte.

La partida del entrenador generó un profundo pesar debido al legado que dejó en el vóley nacional. Su trabajo estuvo relacionado con una etapa en la que la selección masculina recuperó protagonismo y logró resultados importantes entre 2022 y 2025.

Así, antes del enfrentamiento entre Perú y Brasil, el coliseo limeño fue escenario de un momento cargado de emoción, donde jugadores y aficionados recordaron a un técnico que dejó una huella importante en la historia reciente del vóley peruano.

Temas Relacionados

Juan Carlos GalaSelección peruana de vóley masculinovóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Perú 0-1 Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana asume el desafío más exigente de la fase de grupos y será vital que saiga airosa ante la ‘canarinha’ para aspirar a un boleto de semifinales de la competición

Perú 0-1 Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Jean Deza evocó su paso en menores de Boca Juniors, donde conoció a Leandro Paredes: “Era un monstruo; yo estoy jugando fulbito”

A la edad de 14 años, el ‘Loco’ coincidió con el ‘5′ del subcampeón del mundo en la Casa Amarilla. Aunque hubo mucho destrato por parte del argentino, el extremo nacional no tiene reparos en elogiarlo

Jean Deza evocó su paso en menores de Boca Juniors, donde conoció a Leandro Paredes: “Era un monstruo; yo estoy jugando fulbito”

¿Perú puso en riesgo su clasificación al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Así se reparten los cupos para el torneo

La derrota ante Chile en la Copa Sudamericana generó dudas sobre las opciones de la ‘bicolor’ para llegar a la máxima cita continental. Revisa cómo se determinarán los clasificados al certamen de septiembre en Brasil

¿Perú puso en riesgo su clasificación al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Así se reparten los cupos para el torneo

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El conjunto de Facundo Morando se impuso con jerarquía ante el seleccionado ’llanero’ que las puso contra las cuerdas en el segundo parcial. La escuadra ’gaucha’ se asegura un lugar entre las cuatro primeros equipos del certamen

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Continúa la lucha por la clasificación a las semifinales del torneo. Revisa cómo marchan el Grupo A y el Grupo B mientras se desarrollan los duelos de la segunda jornada

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

Ministro de Trabajo se ríe de la PNP y critica: “Vladimir Cerrón estuvo ahí para que lo capturen y no lo hicieron”

Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indultar a Pedro Castillo por falta de requisitos

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Diez Canseco revela que usa el ‘rejuvchip’ tras separarse de Aixa Sosa: “Me está gustando mucho estar soltero”

Mauricio Diez Canseco revela que usa el ‘rejuvchip’ tras separarse de Aixa Sosa: “Me está gustando mucho estar soltero”

María Pía Copello revela que Ethel Pozo tendría programa al mediodía en ATV: “Como una competencia de ‘Mande quien mande’”

Angie Jibaja revela que hizo las paces con Jean Paul Santa María y que Romina Gachoy la respaldó tras escándalo del hotel

Leslie Shaw responde a Mario Hart tras negar infidelidad con Korina Rivadeneira: “Que sea feliz engañando”

‘La Tribu’, exitosa obra de teatro con Carlos Carlín, estrena tráiler y confirma su llegada a los cines

DEPORTES

Perú 0-1 Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú 0-1 Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Jean Deza evocó su paso en menores de Boca Juniors, donde conoció a Leandro Paredes: “Era un monstruo; yo estoy jugando fulbito”

Argentina vs Venezuela 3-1: resumen del triunfo ‘albiceleste’ para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo