Solo dos proyectos inmobiliarios están paralizados de un total de 757 en Lima Metropolitana

El informe revela que una parte importante de la oferta ya está lista para su entrega, mientras otros desarrollos avanzan en construcción o en plano. Foto: mudate.pe

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana muestra señales de estabilidad en el avance de sus desarrollos habitacionales. Un análisis realizado por el equipo de Estudios Geoanalíticos de Equifax revela que apenas dos de los 757 proyectos evaluados se encuentran paralizados, lo que representa un nivel mínimo de interrupción en la actividad del sector.

El estudio también evidencia que una parte importante de la oferta ya está disponible para ocupación inmediata, mientras otro grupo de proyectos continúa en construcción o se encuentra en etapa de planificación. Este panorama refleja un mercado con distintos niveles de maduración y una cartera que seguirá ampliando la disponibilidad de viviendas en los próximos años.

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La mayor parte de la oferta avanza en distintas etapas

El informe clasificó los proyectos inmobiliarios según su estado de desarrollo: entrega inmediata, construcción, en plano o paralizados. Esta segmentación permite identificar en qué fase se encuentra actualmente la oferta residencial de la capital y cómo evoluciona el mercado.

Del total de desarrollos analizados, 361 corresponden a inmuebles con entrega inmediata, equivalentes al 48% del universo evaluado. A ello se suman 204 proyectos en etapa de plano (27%) y otros 190 que permanecen en construcción (25%). Solo dos desarrollos, es decir, el 0,3%, registran paralización.

El análisis agrupó los proyectos inmobiliarios de acuerdo con su etapa de avance: entrega inmediata, construcción, en plano o paralizados. Foto: VyV Inmobiliaria

Equifax señala que esta distribución refleja un mercado con diferentes ritmos de desarrollo, donde conviven proyectos terminados con otros que abastecerán la demanda en el mediano plazo.

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“La coexistencia de proyectos en entrega inmediata, en construcción y en plano muestra un mercado con distintas velocidades. Hay una oferta lista para ser ocupada, pero también una cartera de desarrollos que continuará alimentando el mercado en los próximos años”, señala Carolina Arias Andrade, Gerente de Data & Analytics de Equifax.

Lima Oeste concentra la mayor actividad inmobiliaria

El análisis dividió Lima Metropolitana en seis zonas: Lima Oeste, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao. Bajo esta clasificación, Lima Oeste mantiene el mayor peso dentro de la actividad inmobiliaria de la capital.

Esta zona reúne el 84,2% de los proyectos actualmente en construcción, el 76% de los desarrollos en plano y el 81% de las viviendas con entrega inmediata. Esto evidencia que no solo concentra la oferta disponible, sino también buena parte de los proyectos que alimentarán el mercado en el futuro.

De acuerdo con Equifax, la presencia de proyectos en distintas etapas contribuye a mantener una oferta que seguirá creciendo en el mediano plazo. Foto: Urbana Perú

Lima Oeste destaca especialmente por el dinamismo de tres distritos. Miraflores registra 34 proyectos en construcción, 39 en plano y 45 con entrega inmediata. Santiago de Surco suma 20 desarrollos en construcción, 10 en plano y 51 listos para ocupar. En tanto, San Miguel cuenta con 16 obras en ejecución, 25 proyectos en plano, 30 viviendas disponibles y uno de los dos casos de paralización detectados.

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Lima Centro emerge como segundo polo de desarrollo

Fuera de Lima Oeste, el estudio identifica a Lima Centro como el segundo foco de mayor actividad inmobiliaria. Esta zona, integrada por Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, Breña y San Luis, concentra el 12% de los proyectos en plano y el 8% tanto de las obras en construcción como de la oferta con entrega inmediata.

Dentro de este grupo, Cercado de Lima registra 10 proyectos en construcción, 14 en plano y 11 terminados, mientras que La Victoria reúne cuatro obras en ejecución, seis desarrollos en etapa de plano y 11 inmuebles disponibles para entrega.

Lima Norte, por su parte, mantiene una participación más moderada en el mercado. La zona alberga el 3,7% de los proyectos en construcción, además del 3% de la oferta en plano y del stock de entrega inmediata. Comas sobresale con seis desarrollos en ejecución, mientras que San Martín de Porres registra dos proyectos en plano y tres listos para ser ocupados.

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Este seguimiento facilita detectar tendencias del mercado, medir riesgos y analizar el crecimiento de la oferta residencial. Foto: Marcan Inmobiliaria

El avance de las obras permite medir la evolución del mercado

Para Equifax, analizar el estado de cada proyecto ofrece una visión más amplia sobre el comportamiento del mercado inmobiliario, ya que permite diferenciar la oferta disponible de aquella que llegará en los próximos años.

“El estado de avance de los proyectos permite leer el mercado desde otra perspectiva. La entrega inmediata muestra el stock disponible; los proyectos en construcción reflejan actividad en curso; y los proyectos en plano anticipan la oferta que podría llegar al mercado en los próximos años”, añadió Arias Andrade.

El monitoreo del mercado inmobiliario también permite identificar tendencias de expansión, evaluar riesgos y conocer el ritmo con el que evoluciona la oferta residencial en Lima Metropolitana. Según Equifax, esta información resulta útil para desarrolladores y entidades financieras que buscan anticipar movimientos del sector y tomar decisiones con base en indicadores actualizados.