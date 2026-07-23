¿Viajarás por carretera en Fiestas Patrias? Estas son las vías con mayor riesgo de huaicos, derrumbes y caída de rocas

La autoridad vial anunció un operativo especial este fin de semana en un tramo clave de la Carretera Central y recomendó cinco alternativas para automovilistas y transportistas que regresan a la ciudad tras el descanso largo| Andina

Miles de personas se movilizarán por carretera durante los feriados por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y Fiestas Patrias 2026, en un periodo en el que las principales vías hacia la sierra y la Amazonía suelen registrar un incremento importante del tránsito. Para quienes tienen previsto viajar en vehículo particular, bus o transporte de carga, identificar los tramos con antecedentes de deslizamientos, huaicos y caída de rocas puede ser clave para reducir riesgos durante el trayecto.

El Centro de Monitoreo RIMAC identificó algunas de las rutas que requieren mayor atención debido a las condiciones geográficas y climáticas que presentan. En varios de estos sectores, las lluvias, la neblina y la inestabilidad de los taludes pueden modificar las condiciones de la carretera en cuestión de horas y generar obstáculos inesperados para los conductores.

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Carretera Central, Huánuco-Tingo María y otras rutas presentan mayor riesgo

Carretera Central

Una de las principales vías que requiere especial precaución es la Carretera Central, en el trayecto Lima-La Oroya-Huancayo. La ruta atraviesa zonas con pendientes pronunciadas y sectores expuestos a lluvias, por lo que existe riesgo de caída de rocas y derrumbes.

Entre los puntos que requieren mayor atención se encuentran Ricardo Palma, Surco, Matucana, San Mateo, Mayoco, Infiernillo, Chicla y Casapalca. Los conductores que circulen por estos sectores deben permanecer atentos a la presencia de material sobre la vía y a los cambios en las condiciones climáticas.

Otra carretera considerada de riesgo es la ruta Huánuco-Tingo María, especialmente en los sectores de Carpish, Puente Durand, Chinchao, Churubamba y el ingreso a Tingo María. En estos puntos pueden producirse huaicos, desprendimientos de rocas y deslizamientos, principalmente durante periodos de lluvias.

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La vía Lima-Canta-La Viuda-Cerro de Pasco también requiere especial cuidado. El riesgo se concentra principalmente en el Abra La Viuda, donde la combinación de neblina, precipitaciones y pendientes pronunciadas puede dificultar la conducción y reducir la visibilidad.

De acuerdo con Henry Zamora, jefe de gestión de riesgos de RIMAC, los deslizamientos pueden presentar señales que los conductores deben identificar a tiempo. La caída constante de pequeñas rocas sobre la pista, la aparición de grietas nuevas en el pavimento y las filtraciones de agua que emergen desde los taludes son algunos de los indicios que requieren atención.

También se debe observar si existen árboles o postes inclinados de manera inusual, así como acumulaciones recientes de tierra, barro o rocas en las cunetas. Estos cambios pueden advertir sobre movimientos en las laderas cercanas.

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¿Qué deben hacer los conductores ante el riesgo de derrumbes y deslizamientos?

Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los viajes por carretera en Fiestas Patrias, se recomienda evitar detenerse junto a taludes o laderas inestables, especialmente cuando existen señales de desprendimiento de material. Permanecer estacionado en estos puntos puede exponer a los pasajeros y al vehículo a la caída de rocas.

Los conductores también deben reducir la velocidad cuando haya lluvia, neblina o poca visibilidad, mantener una distancia prudente de los vehículos pesados y circular con las luces encendidas, incluso durante el día.

Otra recomendación es evitar viajar durante lluvias intensas cuando las condiciones de la carretera representen un riesgo. En caso de continuar el trayecto, es necesario extremar la atención en curvas, pendientes y sectores con antecedentes de derrumbes.

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Asimismo, no se debe estacionar en zonas donde exista peligro de caída de rocas. Antes de iniciar el viaje, los conductores deben revisar el estado mecánico del vehículo y verificar las condiciones de la ruta.

Camión volcó en la Carretera Central y conductor resultó ileso

Composición: Infobae Perú

La advertencia sobre los riesgos en estas vías cobra especial relevancia tras un accidente registrado este miércoles 22 de julio en la Carretera Central, en el tramo Pasco-La Oroya.

Un camión Mercedes Benz de placa BSW-798 sufrió un despiste y posterior volcadura aproximadamente a las 6:40 a. m., en el kilómetro 152+500 de la vía. La unidad transportaba camas y se dirigía desde Lima hacia Huancavelica.

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El vehículo era conducido por Josué Kent Zavala Rivas, de 35 años, quien resultó ileso pese a la magnitud del accidente. El camión terminó volcado a un costado de la carretera y registró daños materiales.

El hecho fue advertido por agentes de la Policía de Carreteras que realizaban un patrullaje móvil por el sector. Los efectivos constataron el accidente y adoptaron las acciones correspondientes, mientras que las diligencias para determinar las circunstancias del siniestro quedaron a cargo del personal policial.

A consecuencia del accidente se registró congestión vehicular en este tramo de la Carretera Central, una vía que durante los feriados de julio puede concentrar un mayor flujo de vehículos particulares, buses y unidades de carga.

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El caso se produjo precisamente en una de las rutas identificadas entre aquellas que requieren mayor atención durante los viajes por carretera. Por ello, los conductores deben permanecer atentos a las condiciones de la vía, especialmente en zonas con pendientes, curvas, lluvias, neblina o antecedentes de desprendimientos.